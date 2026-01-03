L'allenatore dell'Atletico Madrid ha parlato in conferenza stampa del futuro di Giacomo Raspadori: "Niente nel suo atteggiamento lascia presagire un suo addio. Ma questo è il calcio, le cose possono cambiare da un giorno all'altro". Sul giocatore ci sono Roma, Lazio e Napoli

Alla vigilia della 18^ giornata di Liga tra Real Sociedad-Atletico Madrid, in programma questa domenica alle ore 21, l'allenatore dei Colchoneros Diego Pablo Simeone ha parlato in conferenza stampa anche del futuro di Giacomo Raspadori: "Continua a lavorare con la stessa responsabilità che ha sempre avuto fin dal suo arrivo, con il suo impegno, la sua dedizione e la sua etica del lavoro. Niente nel suo atteggiamento lascia presagire un suo addio. Ma questo è il calcio, le cose possono cambiare da un giorno all'altro. Stiamo gestendo la situazione come sempre, concentrandoci sulla prossima partita".