Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Calciomercato, Simeone su Raspadori: "Le cose nel calcio cambiano da un giorno all'altro"

Calciomercato

L'allenatore dell'Atletico Madrid ha parlato in conferenza stampa del futuro di Giacomo Raspadori: "Niente nel suo atteggiamento lascia presagire un suo addio. Ma questo è il calcio, le cose possono cambiare da un giorno all'altro". Sul giocatore ci sono Roma, Lazio e Napoli

RASPADORI TRA ATLETICO, ROMA, LAZIO E NAPOLI: GLI SCENARI

Alla vigilia della 18^ giornata di Liga tra Real Sociedad-Atletico Madrid, in programma questa domenica alle ore 21, l'allenatore dei Colchoneros Diego Pablo Simeone ha parlato in conferenza stampa anche del futuro di Giacomo Raspadori: "Continua a lavorare con la stessa responsabilità che ha sempre avuto fin dal suo arrivo, con il suo impegno, la sua dedizione e la sua etica del lavoro. Niente nel suo atteggiamento lascia presagire un suo addio. Ma questo è il calcio, le cose possono cambiare da un giorno all'altro. Stiamo gestendo la situazione come sempre, concentrandoci sulla prossima partita".

Le ultime sul futuro di Raspadori

Raspadori è uno dei giocatori più richiesti in questo inizio di sessione invernale di calciomercato. Sono infatti ben tre le squadre di Serie A interessate al calciatore italiano. In primis c'è la Roma, che ha già raggiunto l'accordo con l'Atletico Madrid sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Si aspetta la decisione del giocatore, sul quale si è informato anche il Napoli, che starebbe pensando di riportarlo in Italia considerando la sua duttilità. Senza dimenticare la Lazio di Sarri, pronta a un'offerta da 20/23 milioni di euro.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Simeone: "Raspadori? Le cose nel calcio cambiano"

Calciomercato

L'allenatore dell'Atletico Madrid ha parlato in conferenza stampa del futuro di Giacomo...

Lazio, avanti per Fabbian: novità dopo il weekend

Calciomercato

Sul centrocampista del Bologna c'è la Lazio di Sarri. Non è stata ancora presentata un'offerta...

Raspadori tra Atletico, Roma, Lazio e Napoli

gli scenari

Ci sono diverse piste sul futuro di Giacomo Raspadori. La Roma ha raggiunto un accordo con...

Cancelo, Inter valuta scambio con Acerbi o De Vrij

inter

Inter e Al Hilal in contatto e al lavoro per trovare un accordo: si valuta anche l'ipotesi di uno...

Raspadori prende tempo dopo accordo Atletico-Roma

Calciomercato

I giallorossi hanno trovato l'accordo per l'ex attaccante del Napoli con il club spagnolo....
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE