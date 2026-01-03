Calciomercato, Simeone su Raspadori: "Le cose nel calcio cambiano da un giorno all'altro"Calciomercato
L'allenatore dell'Atletico Madrid ha parlato in conferenza stampa del futuro di Giacomo Raspadori: "Niente nel suo atteggiamento lascia presagire un suo addio. Ma questo è il calcio, le cose possono cambiare da un giorno all'altro". Sul giocatore ci sono Roma, Lazio e Napoli
Alla vigilia della 18^ giornata di Liga tra Real Sociedad-Atletico Madrid, in programma questa domenica alle ore 21, l'allenatore dei Colchoneros Diego Pablo Simeone ha parlato in conferenza stampa anche del futuro di Giacomo Raspadori: "Continua a lavorare con la stessa responsabilità che ha sempre avuto fin dal suo arrivo, con il suo impegno, la sua dedizione e la sua etica del lavoro. Niente nel suo atteggiamento lascia presagire un suo addio. Ma questo è il calcio, le cose possono cambiare da un giorno all'altro. Stiamo gestendo la situazione come sempre, concentrandoci sulla prossima partita".
Le ultime sul futuro di Raspadori
Raspadori è uno dei giocatori più richiesti in questo inizio di sessione invernale di calciomercato. Sono infatti ben tre le squadre di Serie A interessate al calciatore italiano. In primis c'è la Roma, che ha già raggiunto l'accordo con l'Atletico Madrid sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Si aspetta la decisione del giocatore, sul quale si è informato anche il Napoli, che starebbe pensando di riportarlo in Italia considerando la sua duttilità. Senza dimenticare la Lazio di Sarri, pronta a un'offerta da 20/23 milioni di euro.