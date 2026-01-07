Calciomercato, le ultime news e le trattative LIVE

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Da non perdere 'Calciomercato l'Originale', dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio
Calciomercato, le news di oggi
- Torna "Buongiorno Calciomercato": il podcast di Gianluca Di Marzio
- La Lazio ha ceduto Guendouzi al Fenerbahçe: accordo da 28 milioni più 2 di bonus
- E in attacco arriva Ratkov del Salisburgo
- Maldini e Fabbian hanno detto sì ai biancocelesti
- Milan e Maignan mai così vicini al rinnovo
- Atletico Madrid, Raspadori convocato per la Supercoppa
- Roma, Massara su Raspadori: "A breve ci saranno sviluppi"
- Napoli, non solo il Benfica per Lucca: c'è anche il Forest
- Dzeko e Richardson in uscita
- Chelsea, Rosenior è ufficialmente il nuovo allenatore
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- Il tabellone della Serie B
Nzola, è finita con il Pisa: può tornare allo Spezia
Giunta al termine l’avventura in Toscana dell’attaccante dell’Angola. Dopo appena sei mesi dal suo arrivo dalla Fiorentina, Nzola è pronto a lasciare il Pisa. E potrebbe tornare allo Spezia…
Verona, ecco Isaac: "Non vedo l'ora di cominciare"
A Verona arriva Isaac: "Non vedo l'ora di cominciare" dice l'attaccante appena atterrato a Malpensa
Genoa, contatti per riportare Martinez Quarta in A
Il club rossoblù lavora per rinforzare la difesa di De Rossi e vorrebbe riportare in Italia Lucas Martinez Quarta: il difensore, attualmente al River Plate, piace al Genoa ma ha uno stipendio alto. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Serie A dopo l’avventura con la Fiorentina
Lucca, non solo Benfica: c’è anche il Forest
Non solo il Benfica su Lorenzo Lucca. Per l’attaccante del Napoli ha chiesto informazioni anche il Nottingham Forest. Resta da capire se Lucca spingerà per lasciare il Napoli o vorrà provare a convincere Conte rimanendo in azzurro
Fiorentina, Dzeko e Richardson verso l'addio: i dettagli
Stasera alle 20.45 la Fiorentina gioca in casa della Lazio. Non ci saranno né Dzeko (infortunato) né Richardson. Entrambi possono lasciare Firenze: il bosniaco ha richieste dall’esterno, Richardson è vicino al Nizza
Lazio, Fabbian e Maldini hanno detto sì. E Guendouzi...
Il club si muove per rinforzarsi e dare a Sarri gli acquisti che servono, dopo la partenza di Castellanos. Presentate una proposta al Bologna per Fabbian (12/13 milioni, a titolo definitivo) e un’altra all’Atalanta per Daniel Maldini (prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo). Ed entrambi i calciatori hanno detto sì. Guendouzi invece è sempre più vicino al Fenerbahce. Tutti i dettagli nel VIDEO
Lazio, trattativa avanzata per Ratkov del Salisburgo
Tra il club biancoceleste e il Salisburgo scambio di documenti per il passaggio alla Lazio del serbo Petar Ratkov, attaccante classe 2003 che andrebbe a sostituire Castellanos. Nel video tutti i dettagli
Maignan-Milan mai così vicini al rinnovo: i dettagli
Contatti positivi tra il club rossonero e il portiere francese: nei prossimi giorni previsti nuovi incontri per trovare l’intesa definitiva ma il Milan non è mai stato così vicino al rinnovo con Mike Maignan. La nuova scadenza del contratto verrebbe portata al 2031 con ingaggio pari a quello di Leao. Tutti i dettagli nel video con Gianluca Di Marzio
Mantova, vicino Vicari dal Bari
Il Mantova è molto vicino a Vicari del Bari. Parti vicine all'accordo
Verona, domani le visite del nuovo acquisto Isaac
Il club veronese ha chiuso per l’attaccante brasiliano del 2004 Isaac. Arriva dall’Atlético Mineiro che manterrà il 50% dei diritti in caso di futura rivendita. Le visite mediche sono fissate per domani
Gasperini non parla dopo Lecce-Roma, il motivo è il mercato
Con Angelo Mangiante, dopo la vittoria della Roma a Lecce, le ragioni del silenzio di Gian Piero Gasperini: l'allenatore non condivide il modo di agire sul mercato del direttore sportivo Massara. La proprietà è al corrente delle tensioni tra allenatore e ds, e oggi si terrà un confronto tra le parti per cercare di uscirne con serenità
Massara: "Su Raspadori la situazione si svilupperà in tempi brevi"
Il ds romanista ha parlato, sempre a Sky, anche dell’italiano dell’Atletico Madrid: "Su Raspadori ci sono delle discussioni in corso sia con l'Atletico che con il calciatore e i suoi agenti. La situazione è in evoluzione, sapevamo che potevano esserci queste tempistiche, dovrebbe svilupparsi in tempi brevi"
Massara: "Zirkzee piace a tanti, non solo alla Roma"
Nel pre del match contro il Lecce, il direttore sportivo giallorosso Frederic Massara ha parlato a Sky Sport del possibile arrivo di Joshua Zirkzee: "Piace a molte squadre, non solo a noi. C'è stato un cambio di guida tecnica che potrebbe modificare gli interessi tecnici, ma non mi soffermerei sui singoli nomi. Sappiamo che in questo mercato possiamo rinforzarci in un reparto dove abbiamo palesato qualche difficoltà e cercheremo di farlo"
Ten Hag tornerà al Twente da direttore tecnico
Anni non fortunati allo United, parentesi infelice e brevissima al Bayer Leverkusen e ora nuova avventura per Erik ten Hag, che sarà il nuovo direttore tecnico del Twente, il club che l’ha lanciato da giocatore e da tecnico. Non subito e non in panchina: ten Hag sarà dt degli olandesi dalla prossima stagione
Raspadori convocato dall’Atletico per la Supercoppa di Spagna
C’è anche il nome di Giacomo Raspadori nella lista dei convocati di Simeone per la Supercoppa spagnola, che si gioca in Arabia Saudita. L’attaccante della Nazionale è al centro dell’interesse di diverse squadre, tra cui Roma, Napoli e Lazio. L’Atleti sarà impegnato nella semifinale con il Real giovedì alle 20
Udinese, ecco Arizala: le ufficialità in Serie A
Il club friulano ha ufficializzato ieri l’arrivo dall’Independiente Medellin di Joan Arizala, terzino classe 2005. Nella gallery, tutti gli affari conclusi e già ufficiali in Serie A
Genoa, attesa la risposta dell'Al-Nassr per il portiere Bento
Il Grifone cerca un portiere e fa sul serio per Bento, attualmente all'Al-Nassr. Il club rossoblù ha presentato un'offerta per un prestito con diritto a 6 milioni, con il club saudita che contribuirebbe al pagamento dell’ingaggio. C'è il gradimento del brasiliano -cercato anche dal West Ham- ad accettare l'eventuale destinazione genovese
Chelsea, Rosenior è ufficialmente il nuovo allenatore
Dopo Enzo Maresca, ecco Liam Rosenior. L’inglese, ormai ex allenatore dello Strasburgo (stessa proprietà dei Blues)è il nuovo allenatore del Chelsea, che ha ufficializzato il suo approdo in panchina
United, anche Maresca per post Amorim: stasera in panchina Fletcher
Per il match col Burnley di questa sera (ore 21.15 su Sky Sport Mix), sulla panchina dello United ci sarà Darren Fletcher, ex centrocampista dei Red Devils. Ma per il futuro e il post Amorim, anche l’ormai ex Chelsea Enzo Maresca è tra i candidati a diventare il nuovo allenatore
Serie B: De Luca a Modena, Zeroli alla Juve Stabia
Nella giornata dell’Epifania, non sono mancate le ufficialità in Serie B: Kevin Zeroli, centrocampista classe 2005 di proprietà del Milan in forze al Monza, è passato in prestito secco alla Juve Stabia. Colpo del Modena che ha ufficializzato Manuel De Luca dalla Cremonese: la formula è il prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione
Lazio, fatta per la cessione di Guendouzi al Fenerbahce
Tutto fatto per la cessione di Guendouzi dalla Lazio al Fenerbahce. L'accordo è stato definito per una cifra di 28 milioni più 2 di bonus.
