Calciomercato, le ultime news e le trattative LIVE

Anni non fortunati allo United, parentesi infelice e brevissima al Bayer Leverkusen e ora nuova avventura per Erik ten Hag, che sarà il nuovo direttore tecnico del Twente, il club che l’ha lanciato da giocatore e da tecnico. Non subito e non in panchina: ten Hag sarà dt degli olandesi dalla prossima stagione