Calciomercato, le ultime news e le trattative LIVE

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta LIVE

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Da non perdere 'Calciomercato l'Originale', dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

SERIE A, ACQUISTI E CESSIONI: IL TABELLONE

in evidenza

Calciomercato, le news di oggi

LIVE

Nzola, è finita con il Pisa: può tornare allo Spezia

Giunta al termine l’avventura in Toscana dell’attaccante dell’Angola. Dopo appena sei mesi dal suo arrivo dalla Fiorentina, Nzola è pronto a lasciare il Pisa. E potrebbe tornare allo Spezia

Verona, ecco Isaac: "Non vedo l'ora di cominciare"

A Verona arriva Isaac: "Non vedo l'ora di cominciare" dice l'attaccante appena atterrato a Malpensa 

isaac

Genoa, contatti per riportare Martinez Quarta in A

Il club rossoblù lavora per rinforzare la difesa di De Rossi e vorrebbe riportare in Italia Lucas Martinez Quarta: il difensore, attualmente al River Plate, piace al Genoa ma ha uno stipendio alto. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Serie A dopo l’avventura con la Fiorentina

Lucca, non solo Benfica: c’è anche il Forest

Non solo il Benfica su Lorenzo Lucca. Per l’attaccante del Napoli ha chiesto informazioni anche il Nottingham Forest. Resta da capire se Lucca spingerà per lasciare il Napoli o vorrà provare a convincere Conte rimanendo in azzurro

Fiorentina, Dzeko e Richardson verso l'addio: i dettagli

Stasera alle 20.45 la Fiorentina gioca in casa della Lazio. Non ci saranno né Dzeko (infortunato) né Richardson. Entrambi possono lasciare Firenze: il bosniaco ha richieste dall’esterno, Richardson è vicino al Nizza

Fiorentina, Dzeko e Richardson verso l'addio

Fiorentina, Dzeko e Richardson verso l'addio

Vai al contenuto

Lazio, Fabbian e Maldini hanno detto sì. E Guendouzi...

Il club si muove per rinforzarsi e dare a Sarri gli acquisti che servono, dopo la partenza di Castellanos. Presentate una proposta al Bologna per Fabbian (12/13 milioni, a titolo definitivo) e un’altra all’Atalanta per Daniel Maldini (prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo). Ed entrambi i calciatori hanno detto sì. Guendouzi invece è sempre più vicino al Fenerbahce. Tutti i dettagli nel VIDEO

Lazio, trattativa avanzata per Ratkov del Salisburgo

Tra il club biancoceleste e il Salisburgo scambio di documenti per il passaggio alla Lazio del serbo Petar Ratkov, attaccante classe 2003 che andrebbe a sostituire Castellanos. Nel video tutti i dettagli

Maignan-Milan mai così vicini al rinnovo: i dettagli

Contatti positivi tra il club rossonero e il portiere francese: nei prossimi giorni previsti nuovi incontri per trovare l’intesa definitiva ma il Milan non è mai stato così vicino al rinnovo con Mike Maignan. La nuova scadenza del contratto verrebbe portata al 2031 con ingaggio pari a quello di Leao. Tutti i dettagli nel video con Gianluca Di Marzio

Mantova, vicino Vicari dal Bari

Il Mantova è molto vicino a Vicari del Bari. Parti vicine all'accordo

Verona, domani le visite del nuovo acquisto Isaac

Il club veronese ha chiuso per l’attaccante brasiliano del 2004 Isaac. Arriva dall’Atlético Mineiro che manterrà il 50% dei diritti in caso di futura rivendita. Le visite mediche sono fissate per domani

Gasperini non parla dopo Lecce-Roma, il motivo è il mercato

Con Angelo Mangiante, dopo la vittoria della Roma a Lecce, le ragioni del silenzio di Gian Piero Gasperini: l'allenatore non condivide il modo di agire sul mercato del direttore sportivo Massara. La proprietà è al corrente delle tensioni tra allenatore e ds, e oggi si terrà un confronto tra le parti per cercare di uscirne con serenità

Massara: "Su Raspadori la situazione si svilupperà in tempi brevi"

Il ds romanista ha parlato, sempre a Sky, anche dell’italiano dell’Atletico Madrid: "Su Raspadori ci sono delle discussioni in corso sia con l'Atletico che con il calciatore e i suoi agenti. La situazione è in evoluzione, sapevamo che potevano esserci queste tempistiche, dovrebbe svilupparsi in tempi brevi"

Massara: "Zirkzee piace a tanti, non solo alla Roma"

Nel pre del match contro il Lecce, il direttore sportivo giallorosso Frederic Massara ha parlato a Sky Sport del possibile arrivo di Joshua Zirkzee: "Piace a molte squadre, non solo a noi. C'è stato un cambio di guida tecnica che potrebbe modificare gli interessi tecnici, ma non mi soffermerei sui singoli nomi. Sappiamo che in questo mercato possiamo rinforzarci in un reparto dove abbiamo palesato qualche difficoltà e cercheremo di farlo"

Ten Hag tornerà al Twente da direttore tecnico

Anni non fortunati allo United, parentesi infelice e brevissima al Bayer Leverkusen e ora nuova avventura per Erik ten Hag, che sarà il nuovo direttore tecnico del Twente, il club che l’ha lanciato da giocatore e da tecnico. Non subito e non in panchina: ten Hag sarà dt degli olandesi dalla prossima stagione

Raspadori convocato dall’Atletico per la Supercoppa di Spagna

C’è anche il nome di Giacomo Raspadori nella lista dei convocati di Simeone per la Supercoppa spagnola, che si gioca in Arabia Saudita. L’attaccante della Nazionale è al centro dell’interesse di diverse squadre, tra cui Roma, Napoli e Lazio. L’Atleti sarà impegnato nella semifinale con il Real giovedì alle 20

Udinese, ecco Arizala: le ufficialità in Serie A

Il club friulano ha ufficializzato ieri l’arrivo dall’Independiente Medellin di Joan Arizala, terzino classe 2005. Nella gallery, tutti gli affari conclusi e già ufficiali in Serie A

Tutti gli acquisti in Serie A del mercato di gennaio: l'ultimo è dell'Udinese

Tutti gli acquisti in Serie A del mercato di gennaio: l'ultimo è dell'Udinese

Vai al contenuto

Genoa, attesa la risposta dell'Al-Nassr per il portiere Bento

Il Grifone cerca un portiere e fa sul serio per Bento, attualmente all'Al-Nassr. Il club rossoblù ha presentato un'offerta per un prestito con diritto a 6 milioni, con il club saudita che contribuirebbe al pagamento dell’ingaggio. C'è il gradimento del brasiliano -cercato anche dal West Ham- ad accettare l'eventuale destinazione genovese

Chelsea, Rosenior è ufficialmente il nuovo allenatore

Dopo Enzo Maresca, ecco Liam Rosenior. L’inglese, ormai ex allenatore dello Strasburgo (stessa proprietà dei Blues)è il nuovo allenatore del Chelsea, che ha ufficializzato il suo approdo in panchina

Il Chelsea ha ufficializzato il nuovo allenatore

Il Chelsea ha ufficializzato il nuovo allenatore

Vai al contenuto

United, anche Maresca per post Amorim: stasera in panchina Fletcher

Per il match col Burnley di questa sera (ore 21.15 su Sky Sport Mix), sulla panchina dello United ci sarà Darren Fletcher, ex centrocampista dei Red Devils. Ma per il futuro e il post Amorim, anche l’ormai ex Chelsea Enzo Maresca è tra i candidati a diventare il nuovo allenatore

Serie B: De Luca a Modena, Zeroli alla Juve Stabia

Nella giornata dell’Epifania, non sono mancate le ufficialità in Serie B: Kevin Zeroli, centrocampista classe 2005 di proprietà del Milan in forze al Monza, è passato in prestito secco alla Juve Stabia. Colpo del Modena che ha ufficializzato Manuel De Luca dalla Cremonese: la formula è il prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione

Modena, arriva De Luca dalla Cremonese

Modena, arriva De Luca dalla Cremonese

Vai al contenuto

Lazio, fatta per la cessione di Guendouzi al Fenerbahce

Tutto fatto per la cessione di Guendouzi dalla Lazio al Fenerbahce. L'accordo è stato definito per una cifra di 28 milioni più 2 di bonus. 

Lazio, accordo chiuso col Fenerbahce per Guendouzi

Lazio, accordo chiuso col Fenerbahce per Guendouzi

Vai al contenuto

"Buongiorno Calciomercato": il podcast di Gianluca Di Marzio

Il tempo di un caffè per scoprire tutto quello che è successo fin qui nel mercato di gennaio in Italia e nel mondo. "Buongiorno Calciomercato" è un podcast esclusivo disponibile dalle prime ore del mattino su Sky Sport Insider per tutti gli abbonati

Calciomercato: Altre Notizie

Lazio, accordo chiuso col Fenerbahce per Guendouzi

Calciomercato

Matteo Guendouzi lascia la Lazio e passa al Fenerbahce per 28 milioni di euro più due di...

Calciomercato, le ultime news e le trattative LIVE

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Milan, Maignan mai così vicino al rinnovo

Calciomercato

Dopo gli ultimi e sempre più positivi contatti, il club rossonero e il portiere francese non sono...

Bento tra Genoa e West Ham: lui vuole l'Italia

Calciomercato

Genoa e West Ham hanno presentato la stessa offerta all'Al-Nassr per il portiere brasiliano: il...

Fiorentina, Dzeko e Richardson verso l'addio

Calciomercato

Doppia uscita all'orizzonte per la Fiorentina. Edin Dzeko ha ricevuto alcune richieste...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE