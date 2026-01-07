Offerte Sky
Lazio-Fiorentina 2-2, le pagelle della partita di Serie A

Serie A

Fagioli si aggiudica il titolo di MVP della gara tra Lazio e Fiorentina, terminata 2-2. Bene anche Gosens e Gudmundsson. Nella Lazio, spicca Cataldi; 5.5 a Zaccagni. Tutti i voti nelle pagelle di Daniele Barone

LA CRONACA 

Pagelle
Lazio
Ivan Provedel
voto 6
Ivan Provedel
Lazio
Manuel Lazzari
voto 6
Manuel Lazzari
Lazio
Mario Gila
voto 6.5
Mario Gila
Lazio
Alessio Romagnoli
voto 6
Alessio Romagnoli
Lazio
Luca Pellegrini
voto 6
Luca Pellegrini
Lazio
Mattéo Guendouzi
voto 6
Mattéo Guendouzi
Lazio
Danilo Cataldi
voto 7
Danilo Cataldi
Lazio
Toma Basic
voto 5.5
Toma Basic
Lazio
Gustav Isaksen
voto 5.5
Gustav Isaksen
Lazio
Matteo Cancellieri
voto 6
Matteo Cancellieri
Lazio
Mattia Zaccagni
voto 5.5
Mattia Zaccagni
I subentrati
S.V.
6.5
6.5
All. Sarri 6.5
Fiorentina
David de Gea
voto 6.5
David de Gea
Fiorentina
Domilson Dodô
voto 6
Domilson Dodô
Fiorentina
Pietro Comuzzo
voto 5.5
Pietro Comuzzo
Fiorentina
Marin Pongracic
voto 5.5
Marin Pongracic
Fiorentina
Robin Gosens
voto 6.5
Robin Gosens
Fiorentina
Rolando Mandragora
voto 6
Rolando Mandragora
mvp
Fiorentina
Nicolò Fagioli
voto 7
Nicolò Fagioli
Fiorentina
Cher Ndour
voto 5.5
Cher Ndour
Fiorentina
Fabiano Parisi
voto 6
Fabiano Parisi
Fiorentina
Roberto Piccoli
voto 5.5
Roberto Piccoli
Fiorentina
Albert Gudmundsson
voto 6.5
Albert Gudmundsson
I subentrati
S.V.
5.5
5.5
5.5
S.V.
All. Vanoli 6

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Torino-Udinese

guida tv

La partita tra Torino e Udinese della 19^ giornata di Serie A si gioca mercoledì 7 gennaio alle...

Dove vedere Parma-Inter

guida tv

La partita Parma-Inter della 19^ giornata di Serie A, si gioca mercoledì 7 gennaio alle ore 20.45...

Dove vedere Lazio-Fiorentina

guida tv

La partita tra Lazio e Fiorentina della 19^ giornata di Serie A si gioca mercoledì 7 gennaio alle...

Roma, lesione per Dovbyk: out almeno 15 giorni

ROMA

Tornato al gol a Lecce dopo oltre due mesi, l'attaccante giallorosso ha rimediato una lesione...

Dove vedere Bologna-Atalanta

guida tv

La partita Bologna-Atalanta della 19^ giornata di Serie A, si gioca mercoledì 7 gennaio alle ore...
