Fagioli si aggiudica il titolo di MVP della gara tra Lazio e Fiorentina, terminata 2-2. Bene anche Gosens e Gudmundsson. Nella Lazio, spicca Cataldi; 5.5 a Zaccagni. Tutti i voti nelle pagelle di Daniele Barone
Pagelle
