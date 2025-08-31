Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

Moise Kean ha rinnovato con la Fiorentina fino al 30 giugno 2029. Ritocco dell'ingaggio e clausola rescissoria alzata a 62 milioni per l'attaccante, che commenta così il rinnovo: "Ringrazio il Presidente Commisso e tutta la Dirigenza per l’affetto e il supporto che mi hanno sempre dimostrato dal mio arrivo a Firenze. Tutti hanno creduto in me e non potevo deludere tutta questa fiducia"