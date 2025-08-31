Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni anche sull'estero

ACQUISTI E CESSIONI: IL TABELLONE

in evidenza

Le notizie di domenica 31 agosto

LIVE

Milan, è fatta per Jimenez al Bournemouth in prestito con diritto di riscatto: le cifre

Alex Jimenez saluta il Milan di Max Allegri dopo sole due partite di campionato e vola in direzione Bournemouth. Operazione di base 1,5 milioni e possibilità di riscatto a 18,5 milioni di euro. Da rossonero a rossonero, dunque, lo spagnolo classe 2005 si trasferisce in Premier League.

Musah-Atalanta si fa: in chiusura l’operazione in prestito con diritto di riscatto

Manca solo la chiusura per il trasferimento di Yunus Musah dal Milan all’Atalanta a poche ore dal termine del calciomercato estivo. In giornata è atteso il via libera definitivo ma l’operazione si farà, con le parti che si sono sentite nuovamente nella mattinata di oggi, domenica 31 agosto 2025, e hanno confermato la volontà. Operazione in prestito con diritto di riscatto a favore dei nerazzurri bergamaschi su cifre complessive intorno ai 25 milioni di euro.

Serie B, Gabrielloni è un nuovo giocatore della Juve Stabia

Dal Como alla Juve Stabia: Gabrielloni lascia la Serie A e si trasferisce in Serie B. Tutti gli acquisti e le cessioni

La Juve Stabia prende un attaccante dal Como

La Juve Stabia prende un attaccante dal Como

Vai al contenuto

Milan, si lavora per un difensore: Joe Gomez e Foyth sono le alternative ad Akanji

I rossoneri sono alla ricerca di un difensore e stanno provando ad arrivare a Manuel Akanji, che però non ha ancora aperto al trasferimento. Qualora non dovessero arrivare risposte positive dal calciatore svizzero, le alternative sono Foyth e Joe Gomez

Accadde oggi: Nesta-Ronaldo-Crespo in poche ore

Cosa accadde oggi nelle passate sessioni di mercato?

Cosa accadde oggi nelle passate sessioni di mercato?

Vai al contenuto

Atalanta, in chiusura Musah dal Milan

In giornata è prevista la chiusura per il passaggio di Musah dal Milan all'Atalanta. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto per una cifra totale di 25 milioni di euro. 

Fiorentina, rinnovo per Kean fino al 2029

Moise Kean ha rinnovato con la Fiorentina fino al 30 giugno 2029. Ritocco dell'ingaggio e clausola rescissoria alzata a 62 milioni per l'attaccante, che commenta così il rinnovo: "Ringrazio il Presidente Commisso e tutta la Dirigenza per l’affetto e il supporto che mi hanno sempre dimostrato dal mio arrivo a Firenze. Tutti hanno creduto in me e non potevo deludere tutta questa fiducia"

Fiorentina, ufficiale il rinnovo di Kean

Fiorentina, ufficiale il rinnovo di Kean

Vai al contenuto

Garnacho al Chelsea, Woltemade acquisto record del Newcastle: gli affari ufficiali all'estero

Ufficiale la nuova squadra di Garnacho

Ufficiale la nuova squadra di Garnacho

Vai al contenuto

Napoli-Hojlund, le cifre dell'operazione e la clausola

Hojlund si prepara a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Operazione in prestito oneroso di 6 milioni con obbligo di riscatto a 44 milioni. Nel contratto del giocatore verrà inserita una clausola da oltre 80 milioni di euro

Como, è fatta per Posch

Como, fatta per Posch: la formula

Como, fatta per Posch: la formula

Vai al contenuto

Da Nkunku a Nicolussi Caviglia: gli acquisti ufficiali di Serie A

Nkunku al Milan, Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: tutti gli acquisti ufficiali in Serie A

Nkunku ufficiale al Milan: i dettagli e il numero di maglia

Nkunku ufficiale al Milan: i dettagli e il numero di maglia

Vai al contenuto

Le cifre del passaggio di Jimenez al Bournemouth

Le cifre del passaggio di Alex Jimenez dal Milan al Bournemouth: operazione di base 1,5 milioni e possibilità di riscatto a 18,5 milioni di euro

Milan, fatta per la cessione di Alex Jimenez

È fatta per il passaggio di Alex Jimenez al Bournemouth: operazione in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a un determinato numero di presenze

Napoli, iniziate le visite mediche di Hojlund: l'arrivo a Villa Stuart

Calciomercato: Altre Notizie

Percassi: "Patto con Lookman era cessione estera"

Calciomercato

A margine della conferenza stampa di presentazione di Sportiello, l'amministratore delegato...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Luuk De Jong al Porto: presentazione a sorpresa

Calciomercato

Dopo la fine del suo contratto con il Psv, Luuk De Jong riparte dal Porto. Il club portoghese ha...

Lookman: "Ho chiesto ufficialmente la cessione"

Calciomercato

Comunicato sui social dell'attaccante nigeriano, che rompe definitivamente con l'Atalanta: "Ho...

Udinese, in arrivo Saba Goglichidze dall'Empoli

Calciomercato

Nuovo acquisto per l'Udinese in difesa: in arrivo dall'Empoli Saba Goglichidze. Il difensore si...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE