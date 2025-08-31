Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni anche sull'estero
in evidenza
Le notizie di domenica 31 agosto
- Napoli, iniziate le visite mediche di Hojlund
- Milan, fatta per il passaggio di Alex Jimenez al Bournemouth
- Roma, Tsimikas è arrivato in Italia
- Milan, Akanji non apre: vuole restare in Premier e giocare la Champions
- ...e intanto ragiona su Dovbyk senza lo scambio
- Tudor chiaro su Nico Gonzalez: le parole
- Tabellone Serie A: acquisti, cessioni e trattative
- Tutti gli acquisti di Serie A
- Tutti gli acquisti di Serie B
- Le panchine di Serie A
- Le panchine di Serie B
- Gli acquisti ufficiali all'esteroRoma, Tsimikas è arrivato in Italia
- Il Napoli ha chiuso per Hojlund: oggi il viaggio
- Il Milan annuncia Nkunku fino al 2030...
- ...e intanto ragiona su Dovbyk senza lo scambio
- Tudor chiaro su Nico Gonzalez: le parole
- La Juventus ufficializza la cessione di Savona al Forest
- Mentre la Fiorentina annuncia Nicolussi Caviglia
- E il rinnovo di Kean fino al 2029
- Cremonese, ecco quando arriverà Vardy in Italia
- Estero, Woltemade ufficiale al Newcastle: su Isak...
- Tabellone Serie A: acquisti, cessioni e trattative
- Tutti gli acquisti di Serie A
- Tutti gli acquisti di Serie B
- Le panchine di Serie A
- Le panchine di Serie B
- Gli acquisti ufficiali all'estero
Milan, è fatta per Jimenez al Bournemouth in prestito con diritto di riscatto: le cifre
Alex Jimenez saluta il Milan di Max Allegri dopo sole due partite di campionato e vola in direzione Bournemouth. Operazione di base 1,5 milioni e possibilità di riscatto a 18,5 milioni di euro. Da rossonero a rossonero, dunque, lo spagnolo classe 2005 si trasferisce in Premier League.
Musah-Atalanta si fa: in chiusura l’operazione in prestito con diritto di riscatto
Manca solo la chiusura per il trasferimento di Yunus Musah dal Milan all’Atalanta a poche ore dal termine del calciomercato estivo. In giornata è atteso il via libera definitivo ma l’operazione si farà, con le parti che si sono sentite nuovamente nella mattinata di oggi, domenica 31 agosto 2025, e hanno confermato la volontà. Operazione in prestito con diritto di riscatto a favore dei nerazzurri bergamaschi su cifre complessive intorno ai 25 milioni di euro.
Serie B, Gabrielloni è un nuovo giocatore della Juve Stabia
Dal Como alla Juve Stabia: Gabrielloni lascia la Serie A e si trasferisce in Serie B. Tutti gli acquisti e le cessioni
La Juve Stabia prende un attaccante dal ComoVai al contenuto
Milan, si lavora per un difensore: Joe Gomez e Foyth sono le alternative ad Akanji
I rossoneri sono alla ricerca di un difensore e stanno provando ad arrivare a Manuel Akanji, che però non ha ancora aperto al trasferimento. Qualora non dovessero arrivare risposte positive dal calciatore svizzero, le alternative sono Foyth e Joe Gomez
Accadde oggi: Nesta-Ronaldo-Crespo in poche ore
Cosa accadde oggi nelle passate sessioni di mercato?Vai al contenuto
Atalanta, in chiusura Musah dal Milan
In giornata è prevista la chiusura per il passaggio di Musah dal Milan all'Atalanta. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto per una cifra totale di 25 milioni di euro.
Fiorentina, rinnovo per Kean fino al 2029
Moise Kean ha rinnovato con la Fiorentina fino al 30 giugno 2029. Ritocco dell'ingaggio e clausola rescissoria alzata a 62 milioni per l'attaccante, che commenta così il rinnovo: "Ringrazio il Presidente Commisso e tutta la Dirigenza per l’affetto e il supporto che mi hanno sempre dimostrato dal mio arrivo a Firenze. Tutti hanno creduto in me e non potevo deludere tutta questa fiducia"
Fiorentina, ufficiale il rinnovo di KeanVai al contenuto
Garnacho al Chelsea, Woltemade acquisto record del Newcastle: gli affari ufficiali all'estero
Ufficiale la nuova squadra di GarnachoVai al contenuto
Napoli-Hojlund, le cifre dell'operazione e la clausola
Hojlund si prepara a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Operazione in prestito oneroso di 6 milioni con obbligo di riscatto a 44 milioni. Nel contratto del giocatore verrà inserita una clausola da oltre 80 milioni di euro
Da Nkunku a Nicolussi Caviglia: gli acquisti ufficiali di Serie A
Nkunku al Milan, Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: tutti gli acquisti ufficiali in Serie A
Nkunku ufficiale al Milan: i dettagli e il numero di magliaVai al contenuto
Le cifre del passaggio di Jimenez al Bournemouth
Le cifre del passaggio di Alex Jimenez dal Milan al Bournemouth: operazione di base 1,5 milioni e possibilità di riscatto a 18,5 milioni di euro
Milan, fatta per la cessione di Alex Jimenez
È fatta per il passaggio di Alex Jimenez al Bournemouth: operazione in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a un determinato numero di presenze