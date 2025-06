Storie di allenatori che si portano dietro i propri pupilli. E poi magari vincono anche lo scudetto. Nell’estate del 1998 Silvio Berlusconi affida la panchina del suo Milan ad Alberto Zaccheroni, capace di portare l’Udinese al terzo posto nella stagione precedente. Anche grazie ai gol di quel tedesco dal volto gentile: fronte alta e stacco imperioso ne fanno una sentenza, in area di rigore, sui palloni alti. E da capocannoniere della Serie A (27 gol in 32 partite), “Oliviero bomber vero” Bierhoff si presenta al Milan, seguendo Zac che sa come mandarlo in gol. Ne farà 19 (14 di testa) alla sua prima stagione in rossonero, festeggiando uno scudetto inaspettato. Curiosamente, quasi 10 anni prima l’aveva portato in Italia l’Inter: preso e girato subito all’Ascoli, dei nerazzurri non vestirà mai la maglia. Nemmeno in una presentazione.