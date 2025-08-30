Esplora tutte le offerte Sky
Napoli-Hojlund, l'attaccante arriverà nel tardo pomeriggio in Italia: i dettagli

Calciomercato

Gli azzurri hanno prenotato un volo per l'arrivo in Italia di Hojlund: è atteso nel tardo pomeriggio il danese per iniziare la sua nuova avventura in Serie A. Nel suo contratto ci sarà una clausola rescissoria da più di 80 milioni di euro con il Napoli 

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

Dopo aver raggiunto l'accordo con il Manchester United nelle scorse ore, sulla base di un prestito oneroso di 6 milioni con obbligo di riscatto a 44 milioni, il Napoli ha prenotato un volo per l'arrivo in Italia di Rasmus Hojlund. L'attaccante atterrerà a Roma nel tardo pomeriggio e domenica mattina potrà sottoporsi alle visite mediche nella Capitale. 

Sarà presente una clausola rescissoria

Come detto, il club azzurro sta definendo le ultime parti formali, sui diritti di immagine e sulla clausola rescissoria. Nel contratto di Hojlund, infatti, verrà inserita una clausola da oltre 80 milioni di euro e il Napoli sta sistemando la questione legata ai termini di pagamento per le squadre che la vorranno esercitare un domani.

