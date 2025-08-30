Napoli, date e orari di tutte le gare in Champions

C'è subito il Manchester City per il Napoli di Antonio Conte, che giovedì 18 settembre farà visita alla squadra di Guardiola. La prima al "Maradona" è contro lo Sporting CP, in casa arriveranno anche Eintracht Francoforte, Qarabag e il Chelsea di Maresca nell'ultima giornata della League Phase
Il Napoli esordirà nella Champions League 2025/26 giovedì 18 settembre alle 21 nella trasferta di Manchester contro il City di Pep Guardiola. Un avvio complicato per la squadra di Conte, che successivamente ospiterà lo Sporting CP al "Maradona" prima di affrontare il PSV in trasferta. A novembre due partite casalinghe contro Eintracht Francoforte e Qarabag, seguite dalle uscite in casa di Benfica e Copenaghen. League Phase che si chiuderà con Napoli-Chelsea, mercoledì 28 gennaio alle 21.
Le avversarie del Napoli
- Manchester City (in trasferta): giovedì 18 settembre, ore 21
- Sporting CP (in casa): mercoledì 1 ottobre, ore 21
- PSV (in trasferta): martedì 21 ottobre, ore 21
- Eintracht Francoforte (in casa): martedì 4 novembre, ore 18.45
- Qarabag (in casa): martedì 25 novembre, ore 21
- Benfica (in trasferta): mercoledì 10 dicembre, ore 21
- Copenaghen (in trasferta): martedì 20 gennaio, ore 21
- Chelsea (in casa): mercoledì 28 gennaio, ore 21