Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Champions League, calendario Napoli: partite e avversarie del girone

Champions League

C'è subito il Manchester City per il Napoli di Antonio Conte, che giovedì 18 settembre farà visita alla squadra di Guardiola. La prima al "Maradona" è contro lo Sporting CP, in casa arriveranno anche Eintracht Francoforte, Qarabag e il Chelsea di Maresca nell'ultima giornata della League Phase

IL CALENDARIO E GLI ORARI DELLA CHAMPIONS LEAGUE

Il Napoli esordirà nella Champions League 2025/26 giovedì 18 settembre alle 21 nella trasferta di Manchester contro il City di Pep Guardiola. Un avvio complicato per la squadra di Conte, che successivamente ospiterà lo Sporting CP al "Maradona" prima di affrontare il PSV in trasferta. A novembre due partite casalinghe contro Eintracht Francoforte e Qarabag, seguite dalle uscite in casa di Benfica e Copenaghen. League Phase che si chiuderà con Napoli-Chelsea, mercoledì 28 gennaio alle 21.

Le avversarie del Napoli

  • Manchester City (in trasferta): giovedì 18 settembre, ore 21
  • Sporting CP (in casa): mercoledì 1 ottobre, ore 21
  • PSV (in trasferta): martedì 21 ottobre, ore 21
  • Eintracht Francoforte (in casa): martedì 4 novembre, ore 18.45
  • Qarabag (in casa): martedì 25 novembre, ore 21
  • Benfica (in trasferta): mercoledì 10 dicembre, ore 21
  • Copenaghen (in trasferta): martedì 20 gennaio, ore 21
  • Chelsea (in casa): mercoledì 28 gennaio, ore 21

Champions League: Altre Notizie

Atalanta, date e orari delle gare in Champions

Champions League

La squadra di Juric dovrà subito vedersela con i campioni in carica del Psg, che affronteranno in...

Napoli, date e orari di tutte le gare in Champions

Champions League

C'è subito il Manchester City per il Napoli di Antonio Conte, che giovedì 18 settembre farà...

Juve, date e orari di tutte le gare in Champions

Champions League

La partita allo Stadium contro il Borussia Dortmund del 16 settembre aprirà il cammino della...

Inter, date e orari di tutte le gare in Champions

Champions League

Il cammino della squadra di Chivu inizierà ad Amsterdam il 17 settembre, quando alle 21 scenderà...

Sorteggi Champions: le avversarie delle italiane

CHAMPIONS

A Montecarlo si è svelata la fase campionato della Champions League 2025-2026. L'Inter pesca...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE