Milan-Lecce, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Il Milan deve rispondere all'Inter per accorciare nuovamente la classifica e tenere a bada il Napoli. Allegri lascia a riposo Modric gioca Jashari dal 1' con Ricci e Rabiot. Torna Estupinan a sinistra, Pulisic con Leao. Di Francesco con Sottil a sinistra, Stulic riferimento centrale. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky alle 20.45
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3‑5‑2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri
LECCE (4‑2‑1-3): Falcone; Ndada, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Gandelman; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco
La formazione del Lecce in grafica
La formazione del Milan in grafica
Statistiche e curiosità
Il Milan ha vinto le ultime quattro gare contro il Lecce in Serie A, dopo che non aveva trovato il successo in tre delle cinque precedenti (3 pareggi); l'ultima volta in cui i rossoneri hanno infilato cinque vittorie consecutive contro i giallorossi nel torneo è stata tra il 1989 e il 1993
Lecce, un solo successo nelle ultime 28 gare di Serie A col Milan
Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 28 sfide di Serie A contro il Milan (11 pareggi, 16 sconfitte): 1-0 il 1° aprile 2006 al Via del Mare, con una rete di Axel Konan
Milan vittorioso in 15 delle 19 sfide interne con il Lecce
Il Milan ha vinto ben 15 delle 19 sfide interne contro il Lecce in Serie A, il 79% (3 pareggi, 1 sconfitta); tra le squadre affrontate in casa almeno lo stesso numero di volte, solo contro il Palermo i rossoneri hanno registrato una percentuale di successo più elevata (83%).
Milan imbattuto da 19 gare di fila
Il Milan (12 vittorie, 7 pareggi) è rimasto imbattuto per 19 gare di fila all'interno dello stesso campionato di Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e maggio 2004, con Carlo Ancelotti in panchina (19 – 15 vittorie, 4 pareggi). I rossoneri non arrivano a 20 partite di fila nello stesso torneo senza perdere dai primi sette mesi del torneo 1992/93 (prime 23 gare di quella stagione senza perdere, l'allenatore era Fabio Capello).
Milan, quattro pareggi nelle ultime 5 partite
Il Milan ha pareggiato quattro delle ultime cinque partite (1 vittoria) contro squadre che a inizio giornata occupavano le ultime cinque posizioni in classifica in Serie A, dopo che aveva vinto le sei precedenti gare contro queste avversarie
Lecce ko nelle ultime tre di Serie A
Il Lecce ha perso nelle ultime tre partite di Serie A, contro Roma, Parma e Inter: la squadra salentina non arriva a quattro ko di fila in campionato dal periodo febbraio-marzo 2025, striscia di cinque con Marco Giampaolo in panchina.
Atalanta ultima squadra ad aver affrontato due trasferte di fila in 4 giorni
Prima del Lecce, l'ultima squadra che ha disputato due trasferte di fila contro Inter e Milan a distanza di al massimo quattro giorni in Serie A è stata l'Atalanta tra il 25 e il 28 febbraio 2024 (pareggio 1-1 contro il Milan e sconfitta 4-0 contro l'Inter).
Milan, 13 punti guadagnati da situazioni di svantaggio
Anche contro il Como, il Milan ha ribaltato la partita dopo essere andato sotto nel punteggio; sono ora 13 i punti guadagnati dai rossoneri da situazione di svantaggio: un record in questa Serie A. Il Lecce finora da situazione di vantaggio ne ha persi 10 (come l'Hellas Verona): meno solo di Fiorentina, Genoa e Pisa.
Rabiot mai in gol in due match di fila in Serie A
Adrien Rabiot, autore di una doppietta decisiva contro il Como, non è mai riuscito a segnare per due match di Serie A consecutivi in carriera, mentre nei maggiori cinque campionati europei è andato a referto per più di una presenza di fila a febbraio 2025 con il Marsiglia (serie di tre in quel caso); il francese è uno dei soli tre centrocampisti del torneo in corso con almeno tre gol e tre assist vincenti (insieme a Nico Paz e Scott McTominay).
Falcone unico giocatore a non aver saltato nemmeno un minuto dalla stagione 2022-23
Wladimiro Falcone è l'unico giocatore a non aver saltato nemmeno un minuto di Serie A dalla stagione 2022/23 ad oggi (cioè da quando veste la maglia del Lecce): per il portiere dei giallorossi 134 presenze su 134 giornate di campionato da allora