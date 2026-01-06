Una bella Atalanta infila la sesta vittoria nelle ultime otto giornate e celebra la prima gioia di Raspadori: titolare e autore del gol del 3-0 su assist di Krstovic (in rete anche lui nel recupero). Scamacca apre la partita su rigore, guadagnato da Zalewski. Bis di de Roon sempre nel primo tempo su giocata e assist di De Ketelaere. Il Parma resta a +6 sulla zona calda, l'Atalanta sale a 35

