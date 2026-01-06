Offerte Sky
Serie AGiornata 22 - domenica 25 gennaio 2026Giornata 22 - dom 25 gen
Fine
Atalanta
Scamacca G. 15' (Rig.)de Roon M. 24'Raspadori G. 73'Krstovic N. 90' + 2'
4 - 0
Parma
Atalanta
Scamacca G. 15' (Rig.)de Roon M. 24'Raspadori G. 73'Krstovic N. 90' + 2'
4 - 0 Parma
Atalanta-Parma 4-0: subito in gol Raspadori, segnano anche Scamacca, de Roon e Krstovic

Una bella Atalanta infila la sesta vittoria nelle ultime otto giornate e celebra la prima gioia di Raspadori: titolare e autore del gol del 3-0 su assist di Krstovic (in rete anche lui nel recupero). Scamacca apre la partita su rigore, guadagnato da Zalewski. Bis di de Roon sempre nel primo tempo su giocata e assist di De Ketelaere. Il Parma resta a +6 sulla zona calda, l'Atalanta sale a 35

