Serie AGiornata 22 - domenica 25 gennaio 2026Giornata 22 - dom 25 gen
4 - 0
Atalanta-Parma 4-0: subito in gol Raspadori, segnano anche Scamacca, de Roon e Krstovic
Una bella Atalanta infila la sesta vittoria nelle ultime otto giornate e celebra la prima gioia di Raspadori: titolare e autore del gol del 3-0 su assist di Krstovic (in rete anche lui nel recupero). Scamacca apre la partita su rigore, guadagnato da Zalewski. Bis di de Roon sempre nel primo tempo su giocata e assist di De Ketelaere. Il Parma resta a +6 sulla zona calda, l'Atalanta sale a 35