Juventus-Napoli, il risultato in diretta LIVE
Big match allo Stadium, snodo cruciale per le ambizioni di Juve e Napoli. Bianconeri aggressivi fin dall'inizio: dopo i tentativi di Conceiçao e McKennie e un clamoroso palo colpito da Thuram, è David a sbloccarla al 22'. Tre minuti dopo bianconeri vicinissimi al 2-0: Buongiorno salva sulla linea un tiro di Conceiçao. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
in evidenza
Cosa è succcesso nel primo tempo
Una bella Juventus, aggressiva fin dalle fasi inziali; un Napoli un po' intimidito e mai realmente pericoloso. Ci hanno provato più volte invece i bianconeri, sbloccandola al 22' con un tocco di David smarcato davanti alla porta da un filtrante di Locatelli. Poco prima Thuram aveva colpito un palo con un gran destro dal vertice sinistro dell'area, mentre subito dopo l'1-0 Conceiçao sfiora il 2-0: liberato davanti alla porta da una giocata di Yildiz, calcia battendo Meret ma non Buongiorno, che salva sulla linea
Juventus avanti 1-0 sul Napoli con il gol di David
Grande percussione di Thuram
45' - Thuram parte da metacampo e accelera, percussione centrale senza che nessuno riesca a fermarlo e poi sinistro in porta all'ingresso in area: Juan Jesus lo chiude in angolo
43' - McTominay prova il sinistro dal limite dopo che il Napoli aveva rubato palla a Yildiz che provava a ripartire. Tiro rimpallato da Locatelli
Hojlund giù in area, il Napoli reclama
39' - Hojlund a terra dopo un contatto in area con Bremer. Il Napoli reclama il rigore, l'attaccante resta a terra e lamenta un problema al collo. Poi però si rialza e si riprende. Nel frattempo la review Var ha confermato la decisione dell'arbitro: non è rigore
35' - Locatelli dal limite, in posizione centrale, calcia in porta chiudendo un'altra azione ben manovrata dalla Juve. Meret para in due tempi, dopo che il pallone gli era inizialmente sfuggito
34' - David a centrocampo aggancia un rilancio e si gira subito per puntare la porta: Juan Jesus lo stende, giallo
David ha realizzato tre gol nelle ultime quattro partite di Serie A, lo stesso numero di reti realizzate dal canadese nelle precedenti 26 gare di campionato tra Juventus e Lille.
Buongiorno salva sulla linea su Conceiçao
25' - Juve a centimetri dal 2-0! Yildiz in area finta di calciare e poi allarga a destra, servendo Conceiçao e mettendolo davanti alla porta: sinistro a superare Meret ma sulla linea salva tutto Buongiorno
Sblocca David, Juve avanti!
22' - Azione insistita della Juve, alla fine Locatelli recupera palla al limite e con un filtrante in verticale serve David che davanti alla porta controlla bene e batte Meret
Vergara impegna Di Gregorio
20' - Risposta del Napoli. Vergara dal vertice destro dell'area scarica il sinistro rasoterra, Di Gregorio blocca a terra
Palo di Thuram!
19' - Il francese dal vertice sinistro dell'area cerca il palo più lontano e lo colpisce in pieno, con un destro precisissimo
McKennie ci prova di testa
17' - Cross dalla sinistra di Cambiaso, McKennie che si era inserito a centroarea stacca bene saltando più alto di Buongiorno ma di testa non trova la porta
Conceiçao spaventa Meret
13' - Bella manovra della Juve, che in area pesca Conceiçao a destra. Sinistro morbidissimo verso il secondo palo, a metà tra un tiro e un cross, e palla che sfila oltre il palo alla destra di Meret ma non di molto
Tentativo di Elmas
11' - Elmas da sinistra, al limite dell'area, si accentra e cerca il destro in porta: colpito in pieno McKennie, che respinge con il corpo
10' - Il Napoli riparte con Gutierrez a destra: cross chiuso da Kelly in angolo
5' - Juve ancora in pressione, Yildiz cerca l'ingresso in area da sinistra per mettere al centro per David, ma non riesce a raggiungerlo con il passaggio
3' - Di Lorenzo spaventa Conte: dopo un contasto sembra zoppicare e si tocca il ginocchio. Poi però si riprende
1' - La Juve guadagna subito un corner e sembra molto aggressiva: Yildiz lo calcia a rientrare, a liberare l'area è Hojlund
Juve con la classica divisa bianconera, il Napoli in "black". Tutto pronto per il fischio d'inizio
Mariani l'arbitro del match: Locatelli e Di Lorenzo i due capitani. A bordocampo Spalletti e Conte si salutano. Una stretta di mano e un abbraccio sentito tra i due
Squadre in campo, rivediamo le formazioni:
- JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.
- NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. All. Conte
Quinta presenza in questa Serie A per Alex Meret, la prima dallo scorso 29 settembre, a San Siro contro il Milan in quel caso.
Grande atmosfera allo Stadium, dove ora vengono annunciate le formazioni
Manca ormai pochissimo al fischio d'inizio del big match dello Stadium (la diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 18). Ricordiamo la notizia di mercato che Giorgio Chiellini ha dato in diretta a Sky: "La trattativa per En Nesyri al momento per noi è chiusa".
Anche Roma e Milan interessate: le ultime sulle formazioni
Come dicevamo, Juve-Napoli interessa da vicino anche Roma e Milan, che si sfidano stasera (20.45) in un altro big match. Qui le ultime sulle formazioni
Le probabili formazioni di Roma-MilanVai al contenuto
E nel frattempo il Fenerbahce convoca En Nesyri
E se Chiellini parla di "trattativa al momento chiusa" per En Nesyri, dalla Turchia arriva la notizia della convocazione dell'attaccante per la gara di stasera contro il Goztepe, da parte dell'allenatore del Fenerbahce, Domenico Tedesco
Chiellini a Sky: "Al momento trattativa chiusa per En Nesyri"
Anche Giorgio Chiellini ha parlato in diretta a Sky nel prepartita: "Stiamo costruendo qualcosa nelle ultime settimane, anche la partita di Champions lo dice, stiamo mettendo mattoncino dopo mattoncino per costruire una bella casa. Loro se la giocheranno sfruttando i loro giocatori più importanti, per partite così non servono motivazioni particolari per prepararle". Su Yildiz: "Le sue qualità sono controllo, dribbling e palleggio in velocità: e anche fisicamente è cresciuto molto. Sta segnando e creando occasioni, ha tanti margini ma è anche già tanto presente al momento". Infine una notizia di mercato, su En Nesyri, data a Sky dallo stesso Chiellini: "La situazione è abbastanza semplice, il ragazzo ha espresso alcuni dubbi sulla formula e per noi al momento è una trattativa chiusa. Non possiamo e non vogliamo acquistare a titolo definitivo, vediamo nella prossima settimana se ci saranno altre occasioni. Ad oggi per noi è una trattativa chiusa"
Manna a Sky: "Giovane? Speriamo porti energia, potrebbe esordire già oggi"
Giovanni Manna (ds Napoli) ha parlato a Sky nel prepartita, anche di mercato: "Combattiamo con le assenze da un po', oggi minimo storico; ma abbiamo sempre dimostrato di avere gli attributi. Giovane? Avremmo voluto fare qualcosa prima ma le condizioni del quadro (ricordiamo che il Napoli deve fare un mercato a saldo zero, ndr) non sono ottimali e prima abbiamo dovuto formalizzare le suscite. Giocatore di prospettiva, ha già fatto vedere cose buone in Serie A. Speriamo porti energia e spensieratezza, oggi potrebbe anche esordire perché siamo davvero pochi". Su Juanlu Sanchez: "E' bravo, ci piace, lo abbiamo trattato. Lavoriamo in condizioni non ottimali e ogni scelta va ponderata. Ci sono 10 giorni, vediamo"
L'analisi di Ghoulam
Faouzi Ghoulam in studio a Sky analizza la gara: "Il Napoli sarà molto basso, con 11 giocatori sotto la palla. Elmas e Vergara dovranno attaccare la profondità anche se sono giocatori più propensi allo sviluppo del gioco, che creano giocando con la squadra. Buongiorno deve rendere qualcosa in più anche a livello di fisicità in mezzo alla difesa"
Cosa cerca il Napoli sul mercato
E il Napoli? Dopo l'arrivo di Giovane cerca un esterno destro che possa giocare a tutta fascia. Il primo nome è Juanlu Sanchez, 22enne del Siviglia già cercato in estate. L'alternativa è Niccolò Fortini della Fiorentina. Le news
Un po' di mercato: il "caso" En Nesyri
Il mercato non si ferma mai, e infatti sono ore calde per la trattativa che potrebbe portare En Nesyri alla Juventus. Se da un lato c'è l’accordo tra i bianconeri e il Fenerbahce, dall’altro manca ancora il via libera decisivo del giocatore, che nelle ultime ore sta valutando con attenzione il proprio futuro. Il nodo è la formula del prestito, che non lo convince, e ora il Siviglia lo pressa per tornare in Spagna. Trattativa dunque in stand-by al momento. Le ultime notizie
L'intervista a Sky di McTominay
In esclusiva a Sky ha parlato anche McTominay
La Juve, gli infortunati, essere leader in campo e...Vai al contenuto
Quagliarella la gioca per noi così
Doppio ex della sfida, Fabio Quagliarella ha giocato per noi Juve-Napoli, su Sky Sport Insider. Una partita che va oltre i sentimenti, dove cuore e ragione si intrecciano
Cuore caldo e testa fredda: ecco come si gioca Juve-NapoliVai al contenuto
Quell'indizio della maglia... Milinkovic in effetti non gioca
Come anticipato da Sky, “l’indizio della maglia” si è rivelato corretto. Quella di Milinkovic-Savic non era presente nello spogliatoio del Napoli, e così vi avevamo già preannunciato la sua più che probabile assenza tra i pali. Ora confermata ufficialmente: Milinkovic-Savic è out per un problema muscolare, gioca Meret
Su Sky inizia il prepartita di Juventus-Napoli!
Napoli, le scelte di Conte
Conte ha gli uomini quasi contati: out anche Milinkovic-Savic per un problema muscolare, tra i pali torna Meret dal 1’. Confermato l’attacco visto in Champions contro il Copenhagen: Vergara ed Elmas a supporto di Hojlund. Anche difesa e centrocampo sono le stesse di martedì scorso: Di Lorenzo- Buongiorno-Juan Jesus dietro, Lobotka-McTominay a centrocampo, Gutierrez e Spinazzola gli esterni. In panchina il neo acquisto Giovane, arrivato dal Verona, e Lukaku.
- 3-4-2-1: Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. All. Conte
Juventus, le scelte di Spalletti
Spalletti conferma la squadra che in Champions ha battuto il Benfica, con un solo cambio che però provoca un piccolo “slittamento” sulla trequarti. Rientra Conceiçao a destra, con McKennie che così si accentra e fa il trequartista centrale; inamovibile Yildiz a sinistra. Fuori dunque Miretti, partito titolare in Champions. Il resto non si tocca, a partire da David nel ruolo di centravanti preferito ancora a Openda. Linea di difesa a 4 con Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso davanti a Di Gregorio, Locatelli-Thuram sulla mediana
- 4-2-3-1: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti
Neres si opera: oggi è partito per Londra
Stamattina Neres è partito per l’Inghilterra: a Londra verrà operato per risolvere il problema alla caviglia sinistra dopo l’infortunio subito lo scorso 4 gennaio contro la Lazio. I tempi di recupero verranno stabiliti dopo l'intervento, ma saranno comunque lunghi
Napoli: Neres si opera a Londra. Le ultime sul suo infortunioVai al contenuto
Che intrecci in classifica!
Juve-Napoli è uno snodo cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre, anche perché capita nella stessa giornata di Roma-Milan. Insomma, questa sera la classifica ai piani alti potrebbe essere ridisegnata. I bianconeri si sono visti superare dal Como, ma ora possono agganciare la Roma (chiamata alla risposta alle 20.45). Il Napoli, a +1 sulla Roma, può andare a -1 dal Milan (sempre chiamato alla risposta alle 20.45). Una lotta bellissima e avvincente
La classifica di Serie A aggiornataVai al contenuto
La Juventus è la squadra contro cui il Napoli ha perso più partite in Serie A: 71 sulle 159 complessive (il 45%); 49 pareggi e 39 successi dei partenopei completano il quadro. Inoltre, contro nessuna avversaria i campani hanno incassato più reti che contro i bianconeri nella competizione (229 come contro l'Inter).
La Juventus ha vinto soltanto una delle ultime nove partite di Serie A (2 pareggi, 6 sconfitte) giocate contro il Napoli - quella per 1-0 del dicembre 2023 - dopo che aveva conquistato la posta piena in cinque delle otto precedenti (3 sconfitte). In particolare, i bianconeri sono stati sconfitti nelle due più recenti (entrambe 1-2) e potrebbero subire tre ko di fila contro i campani solo per la terza volta nel torneo, dopo quelle tra il 2009-11 e il 1986-87.
Il Napoli ha vinto soltanto due delle 14 trasferte (2 pareggi, 10 sconfitte) giocate all'Allianz Stadium in Serie A, l'ultima per 1-0 nell'aprile 2023; in generale, Antonio Conte non ha mai espugnato da allenatore di una squadra avversaria il campo della Juventus nel massimo torneo: due sconfitte, entrambe con l'Inter, nel 2020 (2-0) e 2021 (3-2) e un pareggio nella sfida di andata dello scorso campionato (0-0), proprio al timone dei partenopei.
Dopo sei risultati utili di fila (5 vittorie, 1 pareggio), la Juventus ha perso nell'ultimo turno di campionato contro il Cagliari e non subisce due ko consecutivi nella competizione dalle ultime due gare della gestione di Igor Tudor lo scorso ottobre (contro Como e Lazio).
La Juventus è una delle due squadre, proprio insieme al Napoli, a non avere ancora perso nelle gare interne di questo campionato; i bianconeri sono imbattuti da ben 14 match tra le mura amiche (10 vittorie, 4 pareggi) e proprio l'avversaria di giornata, Napoli, è l'unica formazione, attualmente in Serie A, a vantare una striscia aperta più lunga (21) di gare casalinghe consecutive senza sconfitte nel massimo torneo rispetto a quella dei piemontesi.
Sette clean sheets per il Napoli nelle ultime 13 gare di campionato, dopo che aveva subito almeno un gol in ciascuna delle precedenti sei; nel periodo (dalla 9^ giornata), solo l'Inter ha fatto meglio (otto partite senza subire gol). Inoltre, i partenopei hanno tenuto la porta inviolata nei due match più recenti e potrebbero non subire gol per tre partite consecutive per la prima volta in questo campionato.
Il Napoli è la squadra che ha realizzato più gol in percentuale con i centrocampisti in questo campionato: il 48% (15 sui 31 totali), ovvero più del doppio di quelli segnati in percentuale dai pari ruolo della Juventus (22%, 7/32).
Juventus e Napoli tendono a dominare il gioco; quella bianconera e quella partenopea sono infatti rispettivamente la prima e la terza squadra per numero di sequenze su azione di almeno 10 passaggi in questa Serie A: 330 i piemontesi e 311 i campani - in mezzo l'Inter con 323. Sono anche prima e terza (Juventus 5290 e Napoli 4749 - tra di loro l'Inter a 5113) per passaggi completati nella metà campo avversaria.
Dopo il gol nel match di andata, Kenan Yildiz potrebbe diventare il quinto giocatore della Juventus ad andare a segno in entrambi i match stagionali contro il Napoli nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A, dopo Cristiano Ronaldo (2019/20), Alessandro Del Piero (2000/01), Darko Kovacevic (2000/01) e Fabrizio Ravanelli (1994/95). Inoltre, il fantasista turco, ha realizzato sette gol e quattro assist in 20 gare di questo torneo: esattamente lo stesso bottino della scorsa stagione in Serie A (7G+4A), ma in 35 presenze.
Dopo la doppietta firmata nella gara di andata lo scorso dicembre, Rasmus Højlund potrebbe diventare soltanto il terzo giocatore del Napoli ad andare in gol in entrambe le sfide stagionali contro la Juventus nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A, dopo Marek Hamsík (nel 2009/10) e Lorenzo Insigne (nel 2020/21). Tuttavia, il danese è a secco di reti da cinque gare nel torneo e non rimane senza segnare per sei match consecutivi nella competizione dal periodo aprile-maggio 2023 (quando giocava nell'Atalanta)