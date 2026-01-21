Anche Giorgio Chiellini ha parlato in diretta a Sky nel prepartita: "Stiamo costruendo qualcosa nelle ultime settimane, anche la partita di Champions lo dice, stiamo mettendo mattoncino dopo mattoncino per costruire una bella casa. Loro se la giocheranno sfruttando i loro giocatori più importanti, per partite così non servono motivazioni particolari per prepararle". Su Yildiz: "Le sue qualità sono controllo, dribbling e palleggio in velocità: e anche fisicamente è cresciuto molto. Sta segnando e creando occasioni, ha tanti margini ma è anche già tanto presente al momento". Infine una notizia di mercato, su En Nesyri, data a Sky dallo stesso Chiellini: "La situazione è abbastanza semplice, il ragazzo ha espresso alcuni dubbi sulla formula e per noi al momento è una trattativa chiusa. Non possiamo e non vogliamo acquistare a titolo definitivo, vediamo nella prossima settimana se ci saranno altre occasioni. Ad oggi per noi è una trattativa chiusa"