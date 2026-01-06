Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
ATA3
PAR0
GEN2
BOL2
JUV-
NAP-
ROM-
MIL-
SAS1
CRE0
Serie AGiornata 22 - domenica 25 gennaio 2026Giornata 22 - dom 25 gen
Fine
Sassuolo
Fadera A. 3'
1 - 0
Cremonese
Sassuolo
Fadera A. 3'
1 - 0 Cremonese
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Sassuolo-Cremonese 1-0: decide un gol di Fadera al 3', Grosso torna a vincere

Dopo tre ko di fila, il Sassuolo torna alla vittoria che mancava dal 6 dicembre scorso. Nel match delle 12.30 della domenica di Serie A è stato decisivo un gol di Fadera appena al terzo minuto di gioco. La squadra di Grosso torna a muovere la classifica e sale a quota 26, a +3 proprio sulla Cremonese che infila il quinto ko nelle ultime otto. L'ultima vittoria della squadra di Nicola risale a inizio dicembre col Lecce

CLASSIFICA - PAGELLE