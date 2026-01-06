Serie AGiornata 22 - domenica 25 gennaio 2026Giornata 22 - dom 25 gen
Dopo tre ko di fila, il Sassuolo torna alla vittoria che mancava dal 6 dicembre scorso. Nel match delle 12.30 della domenica di Serie A è stato decisivo un gol di Fadera appena al terzo minuto di gioco. La squadra di Grosso torna a muovere la classifica e sale a quota 26, a +3 proprio sulla Cremonese che infila il quinto ko nelle ultime otto. L'ultima vittoria della squadra di Nicola risale a inizio dicembre col Lecce