Il Genoa trova il quinto risultato utile di fila con una rimonta pazzesca completata da una perla di Messias. Il Bologna parte bene e sblocca con Ferguson. A inizio ripresa 0-2 con l'autorete di Otoa. Sembra fatta per la squadra di Italiano, ma un pasticcio di Skorupski causa in un colpo solo espulsione e gol su punizione di Malinovskyi. Il pari è di Ekuban al 78', il gol della vittoria di Messias al 91'. Secondo ko di fila per Italiano, che ha vinto solo una volta nelle ultime dieci giornate

