Serie A Giornata 22 - domenica 25 gennaio 2026
Fine
Genoa
Malinovskyi R. 62'Ekuban C. 78'Messias J. 90' + 1'
3 - 2
Bologna
Ferguson L. 35'Otoa S. 47' (Aut.)
Genoa
Malinovskyi R. 62'Ekuban C. 78'Messias J. 90' + 1'
3 - 2 Bologna
Ferguson L. 35'Otoa S. 47' (Aut.)
Genoa-Bologna 3-2: rimonta di De Rossi da 0-2, decisivo un gol di Messias al 91'

Il Genoa trova il quinto risultato utile di fila con una rimonta pazzesca completata da una perla di Messias. Il Bologna parte bene e sblocca con Ferguson. A inizio ripresa 0-2 con l'autorete di Otoa. Sembra fatta per la squadra di Italiano, ma un pasticcio di Skorupski causa in un colpo solo espulsione e gol su punizione di Malinovskyi. Il pari è di Ekuban al 78', il gol della vittoria di Messias al 91'. Secondo ko di fila per Italiano, che ha vinto solo una volta nelle ultime dieci giornate

