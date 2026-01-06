Serie AGiornata 22 - domenica 25 gennaio 2026Giornata 22 - dom 25 gen
Fine
3 - 2
3 - 2
Genoa-Bologna 3-2: rimonta di De Rossi da 0-2, decisivo un gol di Messias al 91'
Il Genoa trova il quinto risultato utile di fila con una rimonta pazzesca completata da una perla di Messias. Il Bologna parte bene e sblocca con Ferguson. A inizio ripresa 0-2 con l'autorete di Otoa. Sembra fatta per la squadra di Italiano, ma un pasticcio di Skorupski causa in un colpo solo espulsione e gol su punizione di Malinovskyi. Il pari è di Ekuban al 78', il gol della vittoria di Messias al 91'. Secondo ko di fila per Italiano, che ha vinto solo una volta nelle ultime dieci giornate