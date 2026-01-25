Serie AGiornata 22 - domenica 25 gennaio 2026Giornata 22 - dom 25 gen
Juventus-Napoli 3-0: video, gol e highlights
Prova di forza della Juventus che vince nettamente il big match con il Napoli. In avvio subito bene i bianconeri: palo di Thuram, poi David sblocca e immediatamente dopo Buongiorno salva sulla linea su tiro di Conceiçao. Nella ripresa il Napoli cresce ma un errore di Juan Jesus manda in porta Yildiz che fa 2-0, poi la chiude Kostic. Nel finale Conte fa esordire Giovane e torna in campo anche Lukaku, ma il Napoli non trova la rete