Serie AGiornata 22 - domenica 25 gennaio 2026Giornata 22 - dom 25 gen
Fine
Juventus
David J. 22'Yildiz K. 77'Kostic F. 86'
3 - 0
Napoli
Juventus
David J. 22'Yildiz K. 77'Kostic F. 86'
3 - 0 Napoli
Juventus-Napoli 3-0: video, gol e highlights

Prova di forza della Juventus che vince nettamente il big match con il Napoli. In avvio subito bene i bianconeri: palo di Thuram, poi David sblocca e immediatamente dopo Buongiorno salva sulla linea su tiro di Conceiçao. Nella ripresa il Napoli cresce ma un errore di Juan Jesus manda in porta Yildiz che fa 2-0, poi la chiude Kostic. Nel finale Conte fa esordire Giovane e torna in campo anche Lukaku, ma il Napoli non trova la rete

