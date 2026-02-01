Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
PAR0
JUV0
TOR1
LEC0
COM0
ATA0
CRE0
INT2
Serie AGiornata 23 - domenica 1 febbraio 2026Giornata 23 - dom 1 feb
Fine
Cremonese
0 - 2
Inter
Lautaro Martínez 16'Zielinski P. 31'
Cremonese0 - 2 Inter
Lautaro Martínez 16'Zielinski P. 31'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Cremonese-Inter 0-2: video, gol e highlights

L'Inter passa a Cremona con Lautaro e Zielinski e rafforza il primato. Argentino implacabile di testa su corner di Dimarco, polacco a segno con un sinistro dalla distanza: non esente da colpe Audero. La squadra di Nicola reagisce dopo lo svantaggio, sfiora il pari con Ceccherini su angolo e con Vardy in contropiede. Il raddoppio affossa i padroni di casa, vivi solo nel finale con un palo di Zerbin. Paura per Audero, a terra e poi ripresosi dopo un petardo lanciato dai tifosi dell'Inter

CLASSIFICA - PAGELLE