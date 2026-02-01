L'Inter passa a Cremona con Lautaro e Zielinski e rafforza il primato. Argentino implacabile di testa su corner di Dimarco, polacco a segno con un sinistro dalla distanza: non esente da colpe Audero. La squadra di Nicola reagisce dopo lo svantaggio, sfiora il pari con Ceccherini su angolo e con Vardy in contropiede. Il raddoppio affossa i padroni di casa, vivi solo nel finale con un palo di Zerbin. Paura per Audero, a terra e poi ripresosi dopo un petardo lanciato dai tifosi dell'Inter

