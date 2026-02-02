Il calciomercato dell'Inter sembra chiuso dopo le parole del presidente Marotta ma... mai dire mai: da ora fino alle 20 (chiusura ufficiale del mercato in Italia) in questo liveblog potete seguire in tempo reale tutte le news di calciomercato relative ai nerazzurri, raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Appuntamento con 'Calciomercato l'Originale' dalle 19.30 alle 20.45 e dalle 22.45 fino a mezzanotte
Liverpool, sondaggio per Dumfries
I Reds hanno chiesto informazioni nei giorni scorsi all'Inter per l'olandese dopo il serio infortunio muscolare subito da Frimpong. Anche per questo i nerazzurri si sono cautelati sondando Norton Cuffy del Genoa. Un altro possibile fronte da monitorare in queste ultime ore di mercato.
La trattativa per Jones si complica
Il centrocampista aveva già dato l'ok al trasferimento, anche dal punto di vista economico, ma il nodo era il rinnovo con il Liverpool, condizione necessaria prima di poter partire in prestito con diritto di riscatto. La conferma di Frattesi implicitamente era un segnale che la pista inglese stava sfumando.
L'Inter chiude per Massolin: resta in prestito al Modena
È fatta per Yanis Massolin all'Inter. Accordo totale con il Modena: operazione da 3,5 milioni di euro più bonus. Il centrocampista classe 2003 resterà in prestito al Modena fino al termine della stagione.
Perisic, parla il ds del PSV: "Resta con noi"
Il direttore sportivo del PSV Marcel Brands su Perisic: "Si è scritto e detto tanto sull’argomento, ma da parte nostra non abbiamo mai ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Abbiamo parlato direttamente con Perisic: pare che qualcuno lo abbia contattato, ma ormai funziona così nel calcio moderno. In ogni caso, lui resta con noi".
Frattesi resta all'Inter: le parole di Marotta
Parole chiare anche su Frattesi: "Non vogliamo trattenere giocatori che vogliono andare via, lui non ha manifestato mai il desiderio di andare. Ovviamente c'è la voglia di avere più spazio ma lo avrà durante la stagione". Nei giorni scorsi il Nottingham Forest aveva manifestato interesse per il centrocampista
Niente Inter per Diaby
Il Fondo Pif non ha aperto alla cessione di Moussa Diaby, nonostante un tentativo in extremis da parte dell’Inter nella giornata di domenica. I nerazzurri avevano proposto un prestito con diritto di riscatto che diventava obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. Ma la risposta definitiva degli arabi è stata negativa. L’ala destra francese classe 1999 non proseguirà quindi la propria carriera in nerazzurro. L'ala francese dunque resta all'Al-Ittihad
Marotta fa il punto sul calciomercato dell'Inter a un giorno dalla chiusura
Marotta: "Credo che il mercato sia chiuso"
Per seguire quest'ultima giornata di calciomercato, bisogna riascoltare le parole del presidente nerazzurro a Sky prima del match contro la Cremonese. Ascolta il video con Marotta che ha annunciato: "Credo che il nostro mercato sia chiuso".
