La classifica marcatori della Serie A 2025-2026

Thuram e Vlahovic sono attualmente in testa alla classifica dei marcatori della Serie A. Entrambi, infatti, sono a quota due reti dopo le prime due giornate di campionato. La classifica aggiornata
Marcatori
Dopo il ko con l'Udinese, Chivu analizza la gara della sua Inter: "Abbiamo perso lucidità alla...
L'allenatore della Lazio è soddisfatto della vittoria ma soprattutto della prestazione dei suoi:...
Le parole dell'allenatore bianconero dopo la seconda vittoria in campionato: "Vlahovic aveva...
La partita tra Lazio e Hellas Verona si gioca domenica 31 agosto alle 20.45 e sarà in diretta...
La partita tra Inter e Udinese si gioca domenica 31 agosto alle 20.45 e sarà in diretta sulla app...