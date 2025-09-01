Esplora tutte le offerte Sky
La classifica marcatori della Serie A 2025-2026

Serie A

Thuram e Vlahovic sono attualmente in testa alla classifica dei marcatori della Serie A. Entrambi, infatti, sono a quota due reti dopo le prime due giornate di campionato. La classifica aggiornata

Marcatori
#1
Inter
Thuram
GOL2
ThuramInter
#1
Juventus
Vlahovic
GOL2
VlahovicJuventus
#3
Cremonese
Vázquez
GOL1
VázquezCremonese
#3
Sassuolo
Berardi
GOL1
BerardiSassuolo
#3
Milan
Loftus-Cheek
GOL1
Loftus-CheekMilan
#3
Lazio
Zaccagni
GOL1
ZaccagniLazio
#3
Cremonese
Bonazzoli
GOL1
BonazzoliCremonese
#3
Atalanta
Pasalic
GOL1
PasalicAtalanta
#3
Cagliari
Luperto
GOL1
LupertoCagliari
#3
Milan
Pulisic
GOL1
PulisicMilan
#3
Fiorentina
Mandragora
GOL1
MandragoraFiorentina
#3
Napoli
McTominay
GOL1
McTominayNapoli
#3
Atalanta
Scamacca
GOL1
ScamaccaAtalanta
#3
Inter
Dumfries
GOL1
DumfriesInter
#3
Napoli
Anguissa
GOL1
AnguissaNapoli
#3
Parma
Cutrone
GOL1
CutroneParma
GOL1
Martínez
MartínezInter
GOL1
Bastoni
BastoniInter
GOL1
Pinamonti
PinamontiSassuolo
GOL1
Serdar
SerdarVerona
GOL1
Davis
DavisUdinese
GOL1
Orsolini
OrsoliniBologna
GOL1
De Luca
De LucaCremonese
GOL1
Guendouzi
GuendouziLazio
GOL1
Castellanos
CastellanosLazio
GOL1
David
DavidJuventus
GOL1
Douvikas
DouvikasComo
GOL1
Dia
DiaLazio
GOL1
Pavlovic
PavlovicMilan
GOL1
Terracciano
TerraccianoCremonese
GOL1
Soulé
SouléRoma
GOL1
Kristensen
KristensenUdinese
GOL1
Bonny
BonnyInter
GOL1
Baschirotto
BaschirottoCremonese
GOL1
Paz
PazComo
GOL1
França Lima
França LimaRoma
GOL1
Atta
AttaUdinese
GOL1
De Bruyne
De BruyneNapoli

