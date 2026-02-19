Solo Inter (15) e Como (12) hanno realizzato più gol del Napoli nei primi 20’ di gioco in questa Serie A: 11.
Atalanta-Napoli, il risultato LIVE
Big match a Bergamo tra Atalanta e Napoli per la 26^ giornata. Palladino cambia qualcosa dopo la Champions: Scalvini e Hien dietro, davanti Sulemana e Krstovic. Per Conte Vergara e Alisson Santos alle spalle di Hojlund. Ancora out McTominay (nemmeno in panchina). Al 18' sblocca Beukema. Nel finale di tempo rigore dato e tolto dal Var al Napoli, e una chance per Alisson. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
Cosa è successo nel primo tempo
Partita bella a Bergamo. Inizia meglio l'Atalanta ma a sbloccare è il Napoli, che va anche vicino al bis nel finale di tempo. Beukema segna l'1-0 sulla punizione di Gutierrez. Sulemana il più attivo per Palladino: ci prova tre volte ma Milinkovic-Savic para sempre. Nel finale di tempo rigore dato e tolto (dal Var) al Napoli e una grande chance per Alisson.
Napoli a un passo dal 2-0!
45'+2 - Alisson salta l'uomo sulla sinistra, entra in area dal lato corto e prova il destro a giro da posizione molto defilata. Carnesecchi para! Poi ci prova anche Vergara di testa sul tentativo di ribattuta, ma Carnesecchi è già in piedi e blocca.
Tolto il calcio di rigore per il Napoli: Chiffi va al monitor e cambia idea
42' - Vergara riceve tra le linee e innesca Hojlund sul centro sinistra dell'area: l'attaccante del Napoli tenta il dribblng verso l'esterno e va giù nel contatto con Hien. Chiffi aveva inizialmente indicato il dischetto, poi ha cambiato idea al monitor Var. Revocato anche il giallo a Hien.
Ancora Sulemana!
40' - Ancora un suggerimento per lui dalla destra, ancora una conclusione dal centro destra: il tiro questa volta è dal limite, basso e incrociato. Milinkovic-Savic blocca a terra.
38' - Giallo a Juan Jesus per proteste dopo un rimpallo e presunto corner assegnato e poi tolto all'Atalanta. Non c'è alcun diffidato in campo.
Atalanta vicina al pari!
35' - Sulemana prova il destro forte dalla destra dell'area, innescato da un passaggio orizzontale. Bel tiro, sul primo palo, ma Milinkovic-Savic è pronto e para in tuffo.
32' - Il Napoli recupera alta palla e innesca Hojlund spalle alla porta: l'ex prova a guadagnarsi spazio sul mancino sulla sinistra dell'area. Poi tiro alto.
30' - Tiro cross insidioso di Sulemana: Milinkovic-Savic deve alzarla sopra la traversa.
25' - Percussione centrale di Pasalic, chiuso dalla difesa del Napoli. Qualche protesta dell'Atalanta, ma Chiffi e Var fanno giocare.
Gattuso a Bergamo.
22' - Raddoppio Napoli annullato a Alisson per un netto fuorigioco. Bell'azione con scambi nello stretto e Vergara bravo a lanciare in porta Alisson poco dopo il centrocampo. Era netta la posizione di offside del brasiliano (che aveva segnato scartando con grande qualità Carnesecchi).
Solo Inter (10) e Juventus (cinque) hanno realizzato più reti di testa rispetto al Napoli tra le formazioni di Serie A nel 2026 tra tutte le competizioni: quattro, come Milan e Torino.
Sam Beukema ha realizzato la sua 2ª rete in 15 presenze finora in questo campionato, per il difensore un gol in più di quanti quelli trovati nelle prime 65 sfide di Serie A.
Beukema! Napoli avanti a Bergamo
18' - Sulla punizione guadagnata da Hojlund, Gutierrez crossa benissimo al centro col mancino dalla destra, morbido. In mezzo svetta Beukema che fa 1-0. Era completamente solo insieme ad altri due compagni di squadra.
17' - Prova a uscire il Napoli: Hojlund guadagna una buona punizione dal limite, defilata sulla destra vicino al vertice dell'area.
7' - Buon avvio dell'Atalanta. Altro cross e sponda di Bellanova sul secondo palo: Milinkovic-Savic la fa sua prima della deviazione sotto porta.
3' - Ci prova Pasalic di testa in anticipo sul primo palo su corner. Palla alta.
Ora ci siamo. Ore 15.03, si gioca!
Qualche momento di ritardo: problemi audio per l'assistente Cecconi. Non riesce a comunicare con Chiffi. Supplemento di riscaldamento delle due squadre.
Ripasso delle ufficiali
• ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Sulemana, Zalewski; Krstovic. All. Palladino
• NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Gutierrez; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte
.
Le due panchine
• Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Scamacca, Samadrzic, Ederson, Djimsiti, Vavassori, Bernasconi e Ahanor
• Meret, Contini, Gilmour, Lukaku, Olivera, Politano, Giovane, Spinazzola, Prisco e De Chiara
C'è anche Sofia Goggia a Bergamo. Atteso anche Gattuso.
Squadre in campo! Atalanta in nerazzurro e Napoli in bianco.
Chiffi è l'arbitro di oggi
- Assistenti: Cecconi – Moro
- IV uomo: Zufferli
- Var: Aureliano
- AVar: Di Paolo
Conte a DAZN prima della partita: "McTominay? Non si capisce quando tornerà". E su De Bruyne…
"Per la situazione di De Bruyne dovete parlare coi dottori, e idem su McTominay. Scott non lo vedo in campo con noi dalla partita col Genoa (7 febbraio scorso, ndr). Poi non si è mai allenato. Ha un'infiammazione al tendine e non si capisce quando potrà tornare. De Bruyne, poi, è un discorso a parte, state vedendo quanta fatica ha fatto e sta facendo Lukaku nel rientrare. Non facciamo ora questi discorsi, non c'entrano nulla. I tempi di recupero, comunque, non penso saranno brevissimi. Stiamo parlando di infortuni seri al tendine, devi solo sperare che non accadano. Poi si parla sempre dei rientri, ma bisogna capire quando e come accadranno".
Palladino a DAZN prima della partita: "Non pensiamo alla Champions"
"Guardo questa partita, per noi è importantissima, a quella di Champions ci penseremo da domani. Oggi è fondamentale rimanere concentrati sul nostro percorso e sulla nostra scalata. Dobbiamo fare una partita giusta, perfetta, da Atalanta, di fame, intensità, sacrificio. Contro il Napoli sappiamo che loro mettono dentro tanta intensità, fisicità, duelli… Chi ne vince di più ha la possibilità di vincere questa partita. Ederson purtroppo ha avuto un piccolo affaticamento, non è niente di che".
E' finita la prima partita della domenica: tris del Genoa al Toro
Il Genoa torna alla vittoria e allunga sulla zona retrocessione agganciando proprio il Toro a quota 27 punti in classifica. Apre la partita Norton-Cuffy (spostato a sinistra da De Rossi), poi bis di Ekuban dopo una grande azione personale di Baldanzi. Nel finale di tempo il Torino chiede un rigore, poi resta in dieci per un brutto fallo di Ilkhan su Colombo. Nel finale di partita Messias la chiude col 3-0
La formazione ufficiale del Napoli
• NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Gutierrez; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte
• Conte con Vergara e Alisson Santos dietro all'ex Hojlund. McTominay non è ancora al 100%, salterà la terza partita consecutiva. Out anche Di Lorenzo, Rrahmani, Anguissa, Neres e De Bruyne
La formazione ufficiale dell'Atalanta
• ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Sulemana, Zalewski; Krstovic. All. Palladino
• Palladino con delle novità rispetto alla sconfitta di Dortmund: Krstovic in campo dal 1' con Sulemana e Zalewski sulla trequarti. Dietro trova spazio Scalvini insieme a Hien e Kolasinac. De Ketelaere e Raspadori non sono a disposizione
Le due panchine
• Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Scamacca, Samadrzic, Ederson, Djimsiti, Vavassori, Bernasconi e Ahanor
• Meret, Contini, Gilmour, Lukaku, Olivera, Politano, Giovane, Spinazzola, Prisco e De Chiara
Nelle ultime 21 sfide tra Atalanta e Napoli in Serie A c'è stato appena un pareggio, con otto successi della Dea e 12 dei partenopei a completare il parziale; nello specifico, i partenopei hanno vinto sei delle ultime otto gare contro la Dea nel torneo (2P), segnando sempre almeno due reti in queste vittorie.
Dalla stagione 2018/19, ossia nelle ultime 15 sfide tra Atalanta e Napoli in Serie A, sono sempre stati segnati almeno due gol a partita, per una media di 3.7 ad incontro. In più, dopo il successo per 3-1 nel match di andata, i partenopei potrebbero vincere contro la Dea in entrambe le gare stagionali di campionato per la prima volta dal 2022/23.
L'Atalanta ha perso le ultime quattro gare casalinghe contro il Napoli in Serie A, le stesse sconfitte incassate nel quadruplo delle sfide interne precedenti contro i campani nella competizione (8 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte).
In una classifica che considera solo il rendimento nel 2026, l'Atalanta sarebbe seconda con 20 punti, alle spalle dell'Inter a quota 25 (con una partita in più disputata rispetto alla Dea); inoltre, quella bergamasca è una delle tre squadre (con Inter e Milan) ancora imbattute in questo anno solare in Serie A.
Da inizio 2026 nessuna squadra ha pareggiato più gare del Napoli in Serie A (quattro, come Milan, Genoa e Pisa); nelle ultime quattro partite, i partenopei hanno incassato otto reti (media di due a match), mentre nelle precedenti 10 uscite di campionato i gol subiti sono stati soltanto sette (0.7 di media a incontro).
Considerando solo gli scontri tra le prime sette squadre attualmente in classifica, soltanto il Milan ha raccolto più punti (16) rispetto al Napoli (15) in questo campionato; sul fronte opposto, l'Atalanta ne conta sette (come il Como) in questi incroci: più solo della Roma (cinque).
Da quando Raffaele Palladino siede sulla panchina della Dea (12° turno proprio contro il Napoli), i bergamaschi hanno effettuato 24 tiri a seguito di contropiede, meno solo del Torino (25) nel periodo - nell'ultimo match casalingo (vs Cremonese), l'Atalanta ha collezionato quattro ripartenze del genere, tutte terminate con un tiro.
Il Napoli è la squadra che ha subito più rigori a sfavore (otto) e incassato più reti dagli 11 metri (sei) in questo campionato; nelle ultime 20 edizioni di Serie A (2006/07), in nessuna stagione i partenopei hanno mai affrontato più tiri dal dischetto: otto anche nel 2009/10 e nel 2019/20.
Gianluca Scamacca ha realizzato tre gol contro il Napoli in Serie A, di cui due nelle ultime due sfide contro i partenopei - solo contro Cagliari ed Empoli (entrambe quattro) ne ha segnati di più; il classe '99 è andato a segno in tre presenze di fila contro una singola squadra nella massima serie soltanto in un'occasione, tra il 2022 e il 2025 contro l'Hellas Verona.
L'Atalanta è la squadra contro cui Eljif Elmas ha segnato più gol in Serie A: tre, tutti arrivati nelle sue ultime tre presenze alla New Balance Arena. Da quando il macedone ha debuttato nella competizione (2019/20), solo Edin Dzeko e Lautaro Martínez (entrambi quattro) hanno segnato più reti sul campo della Dea in campionato (a quota tre anche Vlahovic, Berardi e Belotti).