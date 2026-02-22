L'Ordine Olimpico d'oro è la più alta onorificenza conferita dal Cio a coloro che hanno reso servizi eccezionali alla causa olimpica attraverso il loro contributo al Movimento Olimpico. Sarà consegnato al presidente Mattarella e alla premier Meloni in cerimonie che si svolgeranno a Roma in una data ancora da definire. Il Comitato Esecutivo del Cio ha anche assegnato l'Ordine olimpico in argento ai ministri Andrea Abodi, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, al presidente di Simico Fabio Massimo Saldini, ai sindaci di Milano e Cortina, Giuseppe Sala e Gianluca Lorenzi, ai governatori di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Alberto Stefani, ai presidenti delle Province Autonome di Trento e Bolzano, Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher, al presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, all'amministratore delegato Andrea Varnier, e al Chief Operation Games di Milano Cortina Andrea Francisi. Le cerimonie di queste consegne avverranno tutte insieme domani, lunedì 23 febbraio, a Milano nell'hotel che ospita il Comitato Olimpico Internazionale, durante la cerimonia di ringraziamento del Cio a Milano Cortina 2026.