Ultimo giorno di Olimpiade, si parte alle 10 con l'ultima manche del bob a 4 con gli azzurri che tentano l'impresa per la medaglia. Poi la 50 km di fondo femminile e il grande finale con la finale maschile di hockey tra USA e Canada. In serata la cerimonia di chiusura all'Arena di Verona. Qui tutti i risultati e le news live
Milano-Cortina, risultati e news live:
- Oro, argento e bronzo: il podio di Franco Bragagna
- Il programma di oggi
- Skicross, storica doppietta azzurra: oro Deromedis, argento Tomasoni
- La dedica di Tomasoni a Matilde Lorenzi
- Giovannini terzo nella mass start pattinaggio velocità
- Mornati (Coni): "Italia più forte di sempre"
- Vittozzi e Ghiotto portabandiera nella cerimonia di chiusura
- Cerimonia di chiusura a Verona: come sarà e gli ospiti
- Miglior medagliere azzurro nella storia
- Il MEDAGLIERE
- Il calendario e tutti i risultati
Assegnati anche gli Ordini olimpici d'argento
L'Ordine Olimpico d'oro è la più alta onorificenza conferita dal Cio a coloro che hanno reso servizi eccezionali alla causa olimpica attraverso il loro contributo al Movimento Olimpico. Sarà consegnato al presidente Mattarella e alla premier Meloni in cerimonie che si svolgeranno a Roma in una data ancora da definire. Il Comitato Esecutivo del Cio ha anche assegnato l'Ordine olimpico in argento ai ministri Andrea Abodi, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, al presidente di Simico Fabio Massimo Saldini, ai sindaci di Milano e Cortina, Giuseppe Sala e Gianluca Lorenzi, ai governatori di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Alberto Stefani, ai presidenti delle Province Autonome di Trento e Bolzano, Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher, al presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, all'amministratore delegato Andrea Varnier, e al Chief Operation Games di Milano Cortina Andrea Francisi. Le cerimonie di queste consegne avverranno tutte insieme domani, lunedì 23 febbraio, a Milano nell'hotel che ospita il Comitato Olimpico Internazionale, durante la cerimonia di ringraziamento del Cio a Milano Cortina 2026.
Sci di fondo, 50km live:
Dopo 3,4 km in testa la svedese Ebba Andersson davanti alle norvegese Heidi Weng e Teresa Stadlober. Anna Comarella 17^ a 37 secondi di distacco
Bob a 4, azzurri sempre quinti
Gli azzurri restano sempre quinti ma guadagnano un centesimo sull'equipaggio tedesco di Ammour al terzo posto ma ne perdono due dalla Svizzera quarta
Bob a 4, tra poco tocca a Baumgarnter
Tra pochissimo è il turno dell'equipaggio azzurro nella terza manche del bob a 4
Ordine olimpico in oro a Mattarella e Meloni
L'Ordine olimpico in oro, la più alta onorificenza del Cio, è stata conferita al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. La presidente del Cio Kirsty Coventry, in una lettera al Capo dello stato, ha sottolineato che attraverso l'onorificenza desidera esprimere "profonda gratitudine" e "ringraziamento" per l'"impegno instancabile e il pieno supporto per rendere indimenticabili i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026". Nella lettera alla premier, il Cio ha aggiunto che questo "successo è stato reso possibile grazie al grande lavoro e al ruolo cruciale svolto dal Governo italiano sotto la Sua guida". L'ordine olimpico in argento è stato invece assegnato ai ministri Abodi, Salvini e Giorgetti, nonché ai rappresentanti di Simico, enti locali e Fondazione
Alle 11.05 la finale femminile di curling
Alle 11.05 al via la finale del curling femminile tra Svizzera e Svezia
Iniziata la terza manche del bob a 4
Iniziata anche la terza manche del bob a 4 maschile con gli azzurri guidati da Baumgartner a caccia di una vera e propria impresa
Partita la 50km di sci di fondo femminile
E' partita la 50km di sci di fondo femminile con un'unica azzurra in gara, Anna Comarella
il programma di oggi:
- ore 10 - BOB: Bob a 4 uomini (prova 3)
- ore 10 - SCI DI FONDO: 50km tecnica classica donne
- ore 10.40 - SCI ACROBATICO: Freeski halfpipe donne (Finale)
- ore 11.05 - CURLING (donne, finale oro): Svizzera-Svezia
- ore 12.15 - BOB: Bob a 4 uomini (prova 4)
- ore 14.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, finale oro): Canada-Stati Uniti
- ore 20.30 - Cerimonia di chiusura (all'Arena di Verona)
L'ultima speranza azzurra di medaglia
Cala il sipario sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Si assegnano le ultime medaglie, con l'Italia che si gioca ancora un podio olimpico nel bob a 4 maschile. Il team di Patrick Baumgartner è quinto dopo le prime due manche, distante 19 centesimi dalla zona medaglie. Ci sono poi le finali per l'oro nel curling femminile (Svizzera-Svezia) e nell'hockey maschile, con l'attesa sfida tra Stati Uniti e Canada. In programma, inoltre, la 50 km in tecnica classica di sci di fondo femminile e le finali del freeski halfpipe femminile. Poi l'appuntamento alle 20.30 per la grande cerimonia di chiusura all'Arena di Verona, il primo patrimonio dell'umanità a ospitare una cerimonia olimpica.
Le ultime gare e poi la cerimonia: il programma
Giornata conclusiva alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Ultime medaglie in palio tra bob (l'Italia in corsa con il team di Baumgartner), sci di fondo, freestyle, curling e hockey su ghiaccio, poi alle 20.30 la cerimonia di chiusura all'Arena di Verona
Stasera la Cerimonia di chiusura a Verona: chi ci sarà
Manca sempre meno per la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma questa sera (dalle ore 20.30) all'Arena di Verona. Il tema della cerimonia sarà "Beauty in Action", un tributo alla bellezza in movimento in tutte le sue forme. Tra i protagonisti attesi ci sono Roberto Bolle, Gabry Ponte, Achille Lauro, Benedetta Porcaroli e i Major Lazer. Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto saranno i portabandiera azzurri. Tutto quello che c'è da sapere
Mai un'Italia così ai Giochi invernali
Milano-Cortina 2026 è con 30 medaglie (di cui 10 d'oro) la migliore spedizione di sempre per l'Italia ai Giochi Olimpici Invernali: gli azzurri hanno infatti superato il risultato di Lillehammer 1994, con 20 e il quarto posto nel medagliere. Di seguito le top 5 nei medaglieri di tutte le 25 edizioni delle Olimpiadi Invernali e il piazzamento dell'Italia
Il medagliere: Italia al quarto posto
Dopo la giornata di sabato, l'Italia sale a quota 30 medaglie grazie all'oro di Deromedis, l'argento di Tomasoni e il bronzo di Giovannini, ma perde una posizione nel medagliere. Siamo al quarto posto con 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi. Di seguito il medagliere completo di Milano-Cortina 2026
Tomasoni argento a Milano-Cortina: casco e dedica in ricordo di Matilde Lorenzi
Federico Tomasoni ha vinto l'argento nello skicross maschile, preceduto solo dal compagno di squadra Deromedis. Una storica doppietta, con il bergamasco che è sceso in pista con un casco speciale, dedicato alla fidanzata Matilde Lorenzi, sciatrice azzurra scomparsa nel 2024 per un incidente in allenamento. E sul podio è arrivata anche la dedica per la medaglia vinta: "Le favole esistono"
Italia da...30 e lode! Tutte le medaglie azzurre
Diventano 30 le medaglie azzurre ai Giochi di Milano-Cortina con l'oro di Deromedis e l'argento di Tomasoni nello Ski cross uomini e con il bronzo di Giovannini nella Mass start uomini nel pattinaggio velocità. L'Italia diventa così la 5^ nazione nella storia a raggiungere quota 30 medaglie in un'Olimpiade invernale. Chiudiamo con dieci discipline a medaglia : -1 uno dal record assoluto (Stati Uniti nel 2018). Frantumato il record di 20 podi di Lillehammer del 1994!
Oro, argento e bronzo: il podio di Bragagna del 22 febbraio
Il podcast esclusivo di Sky Sport con l'analisi dell'ultima giornata olimpica e la presentazione di quella che sta per iniziare attraverso l'inconfondibile voce di chi lo sport lo vive e lo racconta da una vita: Franco Bragagna. L'oro di Deromedis nello skicross e l'argento di Tomasoni con la dedica dolce e struggente per la fidanzata Matilde Lorenzi, morta nel 2024 in seguito a un incidente in allenamento. Il bronzo di Giovannini e la "fuga bidone" nel pattinaggio di velocità. L'immenso Klaebo nel fondo e il tributo del mondo del biathlon a Dorothea Wierer. Infine quello che succederà oggi: prima della cerimonia di chiusura all'Arena di Verona c'è USA-Canada per l'oro nell'hockey maschile