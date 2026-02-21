Roma-Cremonese, la conferenza stampa di Gasperini LIVE
La domenica di Serie A si chiuderà con la sfida tra Roma e Cremonese. A introdurre il match in conferenza stampa l'allenatore dei giallorossi, Gian Piero Gasperini, da seguire in diretta sul nostro liveblog
in evidenza
Inizia ora la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.
Tra pochi minuti inizierà la conferenza stampa di Gasperini.
Il weekend di calcio internazionale su Sky
Occhi puntati sulla super sfida di domenica tra Tottenham e Arsenal, ma anche tanta Bundesliga e Ligue 1.
Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su SkyVai al contenuto
Gli highlights del campionato
La 26^ giornata di Serie A si è aperta venerdì con il netto successo del Sassuolo, 3-0 sul Verona.
Highlights | Sky SportVai al contenuto
Le gare del sabato di Serie A
Il via alle 15 lo darà Juventus-Como, stasera tocca alla Lazio.
Le partite di Serie A di oggiVai al contenuto
Le probabili formazioni
Qualche dubbio sia per Gasperini che per Nicola alla vigilia dell'incontro.
Le probabili formazioni della 26^ giornataVai al contenuto
La Roma 'doppia' la Cremonese
23 punti tra le due squadre e obiettivi differenti: la Roma punta alla Champions, la Cremonese ha bisogno di punti salvezza.
La classifica della Serie AVai al contenuto
Roma-Cremonese è l'ultimo match della domenica di Serie A. Lo presenta in conferenza stampa l'allenatore dei giallorossi, Gian Piero Gasperini, da seguire in diretta sul nostro liveblog alle 13.30.