Roma-Cremonese, la conferenza stampa di Gasperini LIVE

live roma

La domenica di Serie A si chiuderà con la sfida tra Roma e Cremonese. A introdurre il match in conferenza stampa l'allenatore dei giallorossi, Gian Piero Gasperini, da seguire in diretta sul nostro liveblog

Inizia ora la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.

Tra pochi minuti inizierà la conferenza stampa di Gasperini.

Le probabili formazioni

Qualche dubbio sia per Gasperini che per Nicola alla vigilia dell'incontro.

La Roma 'doppia' la Cremonese

23 punti tra le due squadre e obiettivi differenti: la Roma punta alla Champions, la Cremonese ha bisogno di punti salvezza.

Roma-Cremonese è l'ultimo match della domenica di Serie A. Lo presenta in conferenza stampa l'allenatore dei giallorossi, Gian Piero Gasperini, da seguire in diretta sul nostro liveblog alle 13.30.

