Lorenzo Colombo ha segnato sei gol in questo campionato e non ha mai fatto meglio in una singola stagione di Serie A - sei anche nel 2024/25 con l'Empoli. Più nel dettaglio, le sei reti del classe 2002 nel campionato in corso sono tutte arrivate con Daniele De Rossi in panchina e con nessun altro allenatore ha realizzato più marcature nel torneo (sei anche con Roberto D'Aversa, all'Empoli).