Genoa-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
A Marassi si sfidano Genoa e Roma, gara da ex per entrambi gli allenatori. De Rossi punta sul 3-5-2 e la coppia Ekhator-Ekuban in attacco, Gasperini sceglie Venturino (altro ex) e Pellegrini in appoggio a Malen. In mezzo al campo Pisilli, Celik gioca in difesa, con Tsimikas esterno mancino. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su SkyGo, anche in HD
FORMAZIONI UFFICIALI
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Masini, Frendrup, Messias, Ellertsson; Ekhator, Ekuban. All. De Rossi
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Celik; Rensch, Koné, Pisilli, Tsimikas; Venturino, Pellegrini; Malen. All. Gasperini
Le scelte di Gasperini
Qualche novità anche dall'allenatore giallorosso che schiera l'ex Venturino insieme a Pellegrini, in appoggio a Malen. A centrocampo gioca Pisilli e non Cristante, Celik va in difesa, con Tsimikas a sinistra.
Le scelte di De Rossi
L'allenatore dei rossoblù conferma la difesa a 3, mentre Norton-Cuffy va solo in panchina: gli esterni sono Sabelli ed Ellertsson, ma la sorpresa maggiore è la coppia d'attacco che sarà composta da Ekhator ed Ekuban.
I precedenti
La Roma è rimasta imbattuta in 20 delle ultime 21 sfide contro il Genoa in Serie A (15 vittorie, 5 pareggi); l'unico successo del Grifone nel periodo è arrivato il 28 settembre 2023 (4-1 al Ferraris con Alberto Gilardino allenatore).
Genoa-Roma nel 2024 fu l'ultima di De Rossi in giallorosso
Il Genoa ha guadagnato quattro punti nelle ultime due sfide al Ferraris contro la Roma in campionato: vittoria per 4-1 il 28 settembre 2023 e pareggio per 1-1 il 15 settembre 2024, nell'ultima partita di Daniele De Rossi da allenatore della Roma; l'ultima volta che è rimasto imbattuto in più gare casalinghe di fila contro i giallorossi in Serie A risale al periodo tra il 2008 e il 2011 (quattro successi consecutivi in quel caso).
Il cambio di ritmo del Genoa a Marassi
Il Genoa ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe di campionato (1 sconfitta) - realizzando almeno due gol in ognuna delle quattro - tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 16 al Ferraris in Serie A (3 vittorie, 5 pareggi, 8 sconfitte); il Grifone potrebbe segnare almeno due reti in cinque match interni di fila nel torneo per la prima volta dal periodo tra aprile e agosto 2015 (sei in quel caso).
Il rendimento dei giallorossi contro le ultime della classe
Soltanto l'Inter (42 in 14 match) ha guadagnato più punti della Roma (33 in 13 gare - 11 vittorie, 2 sconfitte) contro squadre attualmente nella parte bassa della classifica in Serie A.
La Roma ha 'scoperto' i pareggi
La Roma ha pareggiato due delle ultime tre partite di campionato (1 vittoria), tante quante nelle precedenti 31 (20 vittorie, 2 pareggi, 9 sconfitte). Più nel dettaglio, dopo il 3-3 contro la Juventus, i giallorossi potrebbero impattare due match di fila in Serie A per la prima volta dall'aprile 2025 (contro Juventus e Lazio in quel caso).
Il confronto dagli 11 metri
Da una parte, la Roma è l'unica squadra che non ha ancora affrontato alcun rigore in questo campionato; dall'altra, invece, nessuna formazione ha subito più gol del Genoa dal dischetto (sei, al pari di Napoli e Udinese).
Sfida tra ex in panchina
Solo Francesco Totti (786) ha collezionato più presenze di Daniele De Rossi (616) da giocatore nella storia della Roma tra tutte le competizioni. Il classe '83 è stato anche l'allenatore dei giallorossi in 30 partite ufficiali tra gennaio e settembre 2024 (13 vittorie, 10 pareggi, 7 sconfitte).
Gasperini da record con il Genoa
Gian Piero Gasperini è l'allenatore con più panchine (232) e più vittorie (88) nella storia del Genoa in Serie A - completano 59 pareggi e 85 sconfitte. In più, con Gasperini alla guida, il Grifone ha ottenuto la sua ultima qualificazione per una coppa europea (5° posto nella Serie A 2008/09 e preliminari di Europa League).
Colombo, la svolta con De Rossi
Lorenzo Colombo ha segnato sei gol in questo campionato e non ha mai fatto meglio in una singola stagione di Serie A - sei anche nel 2024/25 con l'Empoli. Più nel dettaglio, le sei reti del classe 2002 nel campionato in corso sono tutte arrivate con Daniele De Rossi in panchina e con nessun altro allenatore ha realizzato più marcature nel torneo (sei anche con Roberto D'Aversa, all'Empoli).
Che impatto per Malen
Pur essendo arrivato in Serie A a metà gennaio, Donyell Malen (sei gol in sette match) ha già eguagliato Matías Soulé (sei ma in 25 presenze) come miglior marcatore della Roma in questo campionato. Aggiungendo anche le quattro reti con l'Aston Villa nella stagione in corso, l'olandese è andato in doppia cifra solo per la seconda volta nei maggiori cinque campionati europei, dopo il 2023/24 (13 marcature con il Borussia Dortmund).