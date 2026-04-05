Intervenuto prima della partita contro la Roma, il presidente nerazzurro ha risposto alle critiche su Alessandro Bastoni: "È vergognoso che sia sottoposto a questo linciaggio come se fosse colpevole di chissà cosa. L'eliminazione dell'Italia ha origini ben più lontane e lui non merita questo trattamento". E sulle voci della sua possibile cessione: "Non ci sono questi estremi e queste condizioni, poi come tutte queste situazioni saranno affrontate più avanti"

"È vergognoso che Alessandro Bastoni sia sottoposto a questo linciaggio come se fosse colpevole di chissà cosa". Lo ha detto il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, che è intervenuto prima del fischio d'inizio contro la Roma prendendo le difese del suo giocatore criticato dopo l'eliminazione dell'Italia ai playoff mondiali. "L'eliminazione della Nazionale ha origini ben più lontane e lui non merita questo trattamento. In Italia si diventa tutti psicologi ed esperti di calcio senza sapere con quale professionista si ha a che fare. Ha sbagliato ma è umano e normale per un ragazzo della sua età. È un patrimonio dell'Inter e del calcio italiano. I rumors sulla sua cessione? Non ci sono gli estremi e le condizioni per cui possa andare via, poi come tutte queste situazioni saranno affrontate più avanti".