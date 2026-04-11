La Juventus ha vinto due gare esterne di fila senza subire reti in Serie A per la prima volta da dicembre-gennaio scorsi (tre in quel caso).
Atalanta-Juventus 0-1, gol e highlights: la decide una rete dell’ex Boga
Un gol dell’ex decide la sfida della New Balance Arena in favore della Juve che batte 1-0 l’Atalanta e prosegue la sua rincorsa a un piazzamento Champions. Meglio la squadra di Palladino nel primo tempo: Zalewski va fuori di poco, Scalvini colpisce il palo. A inizio ripresa la Juve passa con Boga su cross di Holm. L’Atalanta prova a reagire ma con poca lucidità. Al 90’ la Juve festeggia una vittoria molto importante
Le pagelle di Atalanta-Juventus
Successo importante nella lotta Champions per la Juve, che si impone 1-0 sul campo dell'Atalanta. Decide una rete di Boga (migliore in campo) all'inizio del secondo tempo, con errore di Carnasecchi. Bene anche Locatelli. Delude Yildiz, così come la difesa nerazzurra. I voti del match a cura di Federico Zancan
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Lotta Champions, Europa e Conference League: calendario e scontri diretti a confronto
In attesa di Como-Inter e Parma-Napoli, si muove la classifica nella corsa all'Europa dopo le prime partite della 32^ giornata di campionato. Il Milan perde ancora e rischia di farsi risucchiare dalla zona Champions, dove si piazza provvisoriamente la Juventus dopo la vittoria per 1-0 a Bergamo nello scontro diretto con l'Atalanta. La Dea scivola a -7 dai bianconeri e -4 dalla Roma che, venerdì, ha aperto il turno con il 3-0 ai danni del Pisa grazie alla tripletta di Malen. La lotta per lo scudetto e per la qualificazione alle prossime coppe europee è più combattuta che mai. Classifica, calendario e scontri diretti (che potrebbero rivelarsi decisivi in caso di arrivo a pari punti) a confronto: ecco la situazione in Serie A
Corsa alla Champions, i calendari a confrontoVai al contenuto
Gli highlights di Atalanta-Juventus 0-1
Dalla sua prima rete con la Juventus (1 marzo contro la Roma), soltanto Donyell Malen ha segnato più reti (cinque) rispetto a Jérémie Boga in Serie A: quattro, come Giovanni Simeone.
Tre dei quattro gol realizzati in questa Serie A da Jérémie Boga sono arrivati in trasferta; record di reti esterne eguagliato, per il calciatore della Juventus, in un singolo torneo della competizione (tre anche nel 2020/21 col Sassuolo).
L’Atalanta ha perso una gara casalinga di Serie A per la prima volta dal 28 dicembre scorso (0-1 v Inter); più in generale questo è il secondo ko nel torneo per i nerazzurri in questo anno solare, il primo dall’1-2 esterno contro il Sassuolo dell’1 marzo scorso.
La Juventus è la squadra contro cui l’Atalanta ha collezionato più sconfitte casalinghe in Serie A (29).
Quella odierna è stata la 100^ partita per Nikola Krstovic in Serie A mentre 100^ presenza per Sead Kolasinac con l’Atalanta, considerando tutte le competizioni.
Atalanta-Juventus 0-1
95' - Assedio ora dell'Atalanta alla porta di Di Gregorio, la Juve difende con i denti
93' - Continua a spingere l'Atalanta e lo fa da destra con Scalvini, palla in mezzo, Di Gregorio in uscita bassa respinge
90' - Sei minuti di recupero
88' - Altra chance per i bergamaschi ancora da calcio d'angolo con la sponda sempre di Scalvini questa volta per Scamacca, girata di testa e palla di pochissimo oltre la traversa
87' - Proteste dell'Atalanta per un fallo di mani di Gatti in area di rigore, Maresca lascia proseguire
86' - Esce Zappacosta, entra Bellanova
84' - Ammonito Kostic
82' - La Juve prova a rendersi pericolosa in contropiede, la conclusione dal limite è di Locatelli, la palla non inquadra lo specchio della porta
79' - Escono Cambiaso e Conceiçao, entrano Miretti e Kostic
73' - Giallo anche per Cambiaso
72' - Escono De Roon, Krstovic e Kolasinac, entrano Pasalic, Scamacca e Ahanor
70' - Escono Holm e Thuram, entrano Gatti e Koopmeiners
69' - Ammonito Thuram
68' - Juve vicina al raddoppio, gran giocata di Holm sulla destra, palla arretrata per Thuram che calcia di prima intenzione, palla fuori di poco
65' - Adesso la Juve sembra riuscire a gestire con maggiore efficacia i tentativi dell'Atalanta che si sa anche un po' innervosendo
65' - Ammonito De Ketelaere
58' - Esce Yildiz, entra David
57' - L'Atalanta prova a rispondere sfruttando nuovamente un calcio d'angolo, Scalvini fa sponda per Djimsiti, colpo di testa con Di Gregorio che si distende e para
Tre dei quattro gol realizzati in questa Serie A da Jérémie Boga sono arrivati in trasferta; record di reti esterne eguagliato, per il calciatore della Juventus, in un singolo torneo della competizione (tre anche nel 2020/21 col Sassuolo).
55'- Esce Zalewski, entra Raspadori
Dal suo esordio con la Juventus in questo campionato (8 febbraio scorso), solo Donyell Malen (nove) ha segnato più reti in Serie A rispetto a Jérémie Boga (quattro, come Andrea Pinamonti e Giovanni Simeone)
48' - Juve in vantaggio: segna Boga
Azione insistita della Juve da destra, prima Conceiçao e poi Holm mettono in mezzo due palloni insidiosi ma sul secondo incomprensione tra Carnesecchi e la difesa, la palla finisce a Boga che a porta vuota la mette dentro
Nessun cambio nell'intervallo
Atalanta-Juventus 0-0
Si riparte alla New Balance Arena
Squadre di nuovo in campo
La Juventus ha tenuto la porta inviolata per cinque primi tempi di fila in Serie A per la prima volta da gennaio-febbraio scorsi (cinque anche in quel caso).
Atalanta-Juventus 0-0
47' - Nuovamente Atalanta pericolosa da corner con conclusione finale in rovesciata da parte di Krstovic con la palla che sfila di poco a lato
45' - Due minuti di recupero
45' - Occasione per la Juve con un inserimento perentorio di Kalulu, bella uscita di Carnsesecchi che lo anticipa sul più bello
40' - Nuova chance per l'Atalanta che riesce a essere particolarmente efficace da sinistra, Bernasconi mette una palla morbida sul secondo palo, De Ketelaere prova di testa, palla fuori
38' - L'Atalanta continua a giocare con il possesso palla, la Juve alle volte non riesce a trovare le misure per contrastare la squadra di Palladino
32'- Prima vera occasione per la Juve con Yildiz che semina il panico sulla sinistra, guadagna il fondo e crossa, Kelly di testa, provvidenziale deviazione di Bernasconi in angolo
26' - Sempre molto pulita la manovra dell'Atalanta che riesce a liberare ancora una volta Krstovic dal limite dell'area, conclusione deviata in angolo
21' - Sempre da sinistra l'Atalanta si rende pericolosa questa volta con Kolasinac che centra un buon pallone, la difesa della Juve libera un po' in affanno
20' - Dopo una buona partenza dell'Atalanta, adesso ritmi un po' più bassi con la Juve che riesce a tenere meglio il campo dopo aver rischiato di subire gol in due occasioni
Solo Inter (19) e Juventus (18) hanno colpito più legni rispetto all’Atalanta (14, come Bologna, Milan e Napoli) nella Serie A in corso.
9' - L'Atalanta sfiora di nuovo il vantaggio, calcio di punizione laterale, Scalvini di testa sul secondo palo, la palla colpisce il palo
7' - Chance per l'Atalanta con Zalewski che attacca bene la profondità da sinistra, la riceve e calcia in diagonale, palla fuori di pochissimo
4' - La risposta dell'Atalanta con un'incursione di Zappacosta che calcia sbilanciato, Di Gregorio para
2' - Piccolo problema tecnico per l'arbitro Maresca ma tutto risolto celermente
1' - Ci prova subito la Juventus con Boga che va in profondità, palla troppo lunga, Carnesecchi esce e para
Atalanta-Juventus 0-0
Si parte alla New Balance Arena
Tra poco inizia Atalanta-Juventus
Squadre in campo e inno della Serie A
La Juventus ha mandato in gol 18 giocatori differenti in questo campionato: meno solo del Napoli (19) e uno in più dell’Atalanta (17, al pari del Cagliari); soltanto una volta nella loro storia i bianconeri hanno contato più marcatori diversi al termine di un torneo di Serie A: 20 nel 2011/12.
La Juventus è la squadra che effettua più conclusioni dal 76’ in avanti (incluso recupero) - 115 (91 l’Atalanta) - mentre nel periodo indicato è quella che ne subisce meno (66) soltanto dopo l’Inter (63) nella Serie A in corso.
Quella odierna è la 100^ partita per Nikola Krstovic in Serie A mentre 100^ presenza per Sead Kolasinac con l’Atalanta, considerando tutte le competizioni
Chiellini: "Boga? Verosimilmente ancora bianconero"
"Si è inserito bene e ha un prezzo accessibile, veniva anche da mesi difficili. E' una valutazione da fine stagione, ma ovviamente siamo molto contenti. Verosimilmente, il suo futuro sarà ancora bianconero"
Boga: "Spalletti mi ha dato molta fiducia"
"Sì, abbiamo tre belle partie da giocare, anzi direi sette. Oggi è molto importante per noi, faremo di tutto per vincere. I meriti di Spalletti? Molti, mi ha voluto lui qui, mi ha dato molta fiducia dal primo giorno, in ogni partita faccio del mio meglio per ripagare questa fiducia".
La Juventus è la squadra che ha incassato meno gol su palla inattiva in questo campionato: soltanto cinque, ovvero la metà di quelli subiti dall’Atalanta (10) da questa situazione di gioco.
Percassi: "Palladino? E' contento, tutto posticipato alle prossime settimane"
"Ci teniamo molto al campionato, ovvio che con poche partite da qui alla fine ogni partita ha un peso specifico importante, la speranza è far bene. Con il mister abbiamo un ottimo rapporto, abbiamo già parlato ed è molto contento di essere qui all'Atalanta. Abbiamo avuto talmente tante partite che abbiamo posticipato i ragionamenti alle prossime settimane"
La Juventus è una delle due squadre, con la Lazio, con più gol segnati (sei a testa) nei minuti di recupero dei secondi tempi di gioco in questo torneo, e una delle tre, assieme a Milan e Napoli, a non averne ancora subiti in questo intervallo temporale
Atalanta e Juventus non hanno mai perso quando hanno segnato il primo gol della partita: 13 vittorie e quattro pareggi per i bergamaschi; 15 successi e tre ‘pari’ per i bianconeri; di contro, quando hanno subito la prima rete del match, gli orobici hanno perso il 50% delle sfide (6/12), mentre i piemontesi il 55% (6/11, delle quali ben cinque su sei in trasferta).
L’Atalanta vanta una differenza tra gol subiti (27) e reti che avrebbe dovuto incassare (35.5 come valore di Expected Goals Contro) di 8.5: soltanto Milan (-10.7) e Lazio (-11.1) ne hanno registrato finora una migliore di quella dei bergamaschi.
L’Atalanta ha conquistato due clean sheet nelle ultime cinque gare interne contro la Juventus in Serie A, dopo che non aveva mai tenuto la porta inviolata in alcuna delle precedenti 21 sfide casalinghe contro i bianconeri nella competizione (46 reti nel parziale, 2.2 di media).
La Juve presenta la sfida con l'Atalanta
La Juventus è la squadra contro la quale l’Atalanta ha collezionato sia più sconfitte sia più pareggi casalinghi in Serie A: rispettivamente 28 e 27 sulle 63 partite complessive giocate tra le mura amiche nel torneo.
La maglia dell'Atalanta
14 delle ultime 17 reti segnate nelle sfide tra Atalanta e Juventus in Serie A sono arrivate nei secondi tempi di gioco (sette per i nerazzurri e sette per i bianconeri), compresa l’ultima nella gara di andata a firma di Juan Cabal.
La formazione dell'Atalanta in grafica
La formazione della Juve in grafica
Il gagliardetto dell'Atalanta per la sfida con la Juve
Juventus, le scelte di formazione
Spalletti se la gioca con Boga unica punta, Yildiz e Conceiçao a supporto. A centrocampo Thuram e Locatelli, c'è Holm titolare
Atalanta, le scelte di formazione
Palladino manda in campo Krstovic come terminale offensivo. Alle sue spalle De Ketelaere e Zalewski. Zappacosta gioca a destra, Bernasconi a sinistra. Ahanor in panchina, c'è Kolasinac
Considerando le ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2016/17 in avanti), quella tra Atalanta e Juventus è la sifa che ha contato il maggior numero di pareggi nel massimo torneo: 12 in 19 match totali (tre successi per i bergamaschi e quattro per i piemontesi).
Atalanta e Juventus sono le due squadre di questo campionato ad avere mandato in gol giocatori di più nazionalità diverse: 13 a testa.
Le formazioni ufficiali
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao Yildiz; Boga. All. Spalletti
Statistiche e curiosità
Ben sei delle ultime otto sfide tra Atalanta e Juventus in Serie A si sono concluse in parità (un successo a testa completa il parziale); in generale, nelle ultime 10 stagioni (dal 2016/17) la Dea è l'avversaria contro cui la Vecchia Signora conta più pareggi in Serie A (12).
Atalanta e Juve, pari in quattro delle ultime cinque sfide
Atalanta e Juventus hanno pareggiato quattro delle ultime cinque sfide in Serie A disputate con entrambe le squadre nelle prime sette posizioni in classifica ad inizio giornata - fa eccezione un successo esterno per 4-0 della Dea il 9 marzo 2025
Atalanta, un solo successo nelle ultime 20 contro la Juve in casa
L'Atalanta ha vinto solo una delle ultime 20 gare casalinghe contro la Juventus in Serie A (7 pareggi, 12 sconfitte); inoltre, nelle ultime sei sfide interne contro i bianconeri in campionato non ha mai segnato più di un gol a partita (quattro nel parziale)
Atalanta a caccia del terzo successo di fila per la terza volta con Palladino
Per la terza volta nella gestione Raffaele Palladino, l'Atalanta potrebbe ottenere tre successi consecutivi in Serie A, tutte in questo anno solare; inoltre, già in un'occasione la Dea ha raccolto tre vittorie di fila nel 2026 senza mai subire gol in campionato, lo scorso gennaio contro Roma, Bologna e Torino.
Nel 2026 mai lo stesso risultato per due volte di fila per la Juve in trasferta
Da inizio 2026 la Juventus non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato in trasferta, con tre vittorie (inclusa una nella gara esterna più recente, 1-0 vs Udinese), un pareggio e due sconfitte; sotto la guida di Luciano Spalletti, solo tra dicembre e gennaio scorsi i bianconeri hanno vinto due match fuori casa di fila in Serie A (serie di tre).
Solo l'Inter meglio dell'Atalanta in casa
Solo l'Inter (20, ma con una gara in più) ha ottenuto più punti in casa rispetto all'Atalanta in Serie A da inizio 2026: 19 in sette partite, frutto di sei vittorie e un pareggio, con una media esatta di due gol segnati a match nel parziale (14 in totale).
Palladino alla guida dell'Atalanta con la più alta media punti
Raffaele Palladino è l'allenatore con la più alta media punti a partita alla guida dell'Atalanta nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A (2.00 - 12 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte); il tecnico della Dea - 26 presenze e due gol in bianconero nella Serie A 2007/08 - vanta tre vittorie da allenatore contro la Juventus nella competizione - solo contro Genoa (cinque), Hellas Verona e Cagliari (entrambe quattro) ne conta di più - inclusa la sua prima in assoluto in panchina (1-0 con il Monza, 18 settembre 2022)
I numeri sulle 'azioni' della Juve
La Juventus ha registrato 116 azioni composte da almeno 10 passaggi di fila terminate con un tiro o un tocco in area avversaria, meno solo dell'Inter (133) in questo torneo - l'Atalanta conta 91 dinamiche di gioco di questo tipo e occupa il quinto posto in questa graduatoria, dietro anche a Milan (100) e Como (97)
Raspadori, quattro gol contro la Juve in A
Giacomo Raspadori ha segnato quattro gol contro la Juventus in Serie A e solo contro il Genoa (cinque) ha fatto meglio nella massima serie; l'attaccante classe 2000 ha preso parte a tre reti (due gol, un assist) nelle ultime cinque presenze in campionato e in particolare dopo il gol al Lecce potrebbe andare a segno per due gare di fila per la prima volta dallo scorso maggio, proprio contro Lecce e poi Genoa.
I numeri di Yildiz in questa stagione
Kenan Yildiz, autore di 19 gol e 10 assist in Serie A, potrebbe diventare il terzo giocatore a prendere parte ad almeno 30 reti prima di compiere 21 anni da quando il torneo è tornato a 20 squadre (dal 2004/05), dopo Alexandre Pato (46) e Domenico Berardi (47) - a quota 29 anche Mario Balotelli.