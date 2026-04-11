"Ci teniamo molto al campionato, ovvio che con poche partite da qui alla fine ogni partita ha un peso specifico importante, la speranza è far bene. Con il mister abbiamo un ottimo rapporto, abbiamo già parlato ed è molto contento di essere qui all'Atalanta. Abbiamo avuto talmente tante partite che abbiamo posticipato i ragionamenti alle prossime settimane"