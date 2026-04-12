Con il successo di Como, l’Inter allunga sempre di più verso lo Scudetto e ora è a +9 sul Napoli secondo. Alla squadra di Fabregas non riesce il contro-sorpasso alla Juve e resta quinta a –2 dai bianconeri. Sono tre i gol nel finale di primo tempo: Valle e Paz per il Como, Thuram per l’Inter. A inizio ripresa Thuram fa 2-2 e poi ci pensa Dumfries prima a indirizzare il match sul 3-2 e poi a chiuderlo sul 4-2. Nel finale Da Cunha su rigore firma il 4-3 finale

CLASSIFICA - PAGELLE