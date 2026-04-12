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Serie AGiornata 32 - domenica 12 aprile 2026Giornata 32 - dom 12 apr
Fine
Como
Valle Á. 36'Paz N. 45'da Cunha L. 89' (Rig.)
3 - 4
Inter
Thuram M. 45' + 1', 49'Dumfries D. 58', 72'
Como
Valle Á. 36'Paz N. 45'da Cunha L. 89' (Rig.)
3 - 4 Inter
Thuram M. 45' + 1', 49'Dumfries D. 58', 72'
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Como-Inter 3-4: video, gol e highlights

Con il successo di Como, l’Inter allunga sempre di più verso lo Scudetto e ora è a +9 sul Napoli secondo. Alla squadra di Fabregas non riesce il contro-sorpasso alla Juve e resta quinta a –2 dai bianconeri. Sono tre i gol nel finale di primo tempo: Valle e Paz per il Como, Thuram per l’Inter. A inizio ripresa Thuram fa 2-2 e poi ci pensa Dumfries prima a indirizzare il match sul 3-2 e poi a chiuderlo sul 4-2. Nel finale Da Cunha su rigore firma il 4-3 finale

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