Serie AGiornata 32 - sabato 11 aprile 2026Giornata 32 - sab 11 apr
Fine
0 - 3
0 - 3
Milan-Udinese 0-3: video, gol e highlights
Seconda sconfitta di fila per il Milan, che crolla a San Siro battuto dall’Udinese ed esce tra i fischi. I bianconeri passano al 27’ grazie a un autogol di Bartesaghi e dopo 10’ raddoppiano con Ekkelenkamp. Davis e Saelemaekers scheggiano entrambi la traversa, nella ripresa Atta la chiude. Bordata di fischi per Leao al momento della sostituzione. I rossoneri restano al terzo posto in classifica, a -2 dal Napoli (che domenica va a Parma)