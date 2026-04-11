Milan, 4 ko nelle ultime 7 giornate: difesa fragile e attacco senza gol. L'ANALISIi numeri
Introduzione
Prosegue il momento complicato del Milan, battuto dall'Udinese a San Siro e in netto calo rispetto alla striscia positiva di 24 risultati utili registrata tra fine agosto e metà febbraio. La difesa a 4 dei rossoneri non ha funzionato e l'attacco non 'vede' gol da oltre un mese: i numeri della squadra di Allegri, chiamata ora a difendere il posto Champions
MILAN-UDINESE 0-3: CRONACA E PAGELLE - LE PAROLE DI ALLEGRI
Quello che devi sapere
Difesa a 4 e mai così fragile
I fischi di un San Siro già semivuoto al 90' certificano la crisi di un Milan ormai lontano parente di quello solido e (quasi) imbattibile che aveva caratterizzato la prima parte di stagione. Una squadra costretta ora a rovesciare la sua prospettiva, perché dal sogno scudetto si è fatta viva la paura di perdere anche uno dei primi quattro posti, che garantirebbero il ritorno in Champions League. Contro l'Udinese, per la prima volta in questo campionato, i rossoneri hanno subito 3 gol in una singola partita. Ed è un ko che sottolinea altri aspetti negativi: bocciato l'esperimento del 4-3-3, che ha mostrato una difesa fragile (il passivo poteva essere più largo) e un attacco praticamente inesistente, con zero tiri porta nella prima frazione di gioco e un vero, grande intervento di Okoye nella ripresa sulla chance di Saelemaekers.
-0.5 punti di media rispetto all'andata
E poi ci sono i numeri a confermare un cambio di marcia netto per i ragazzi di Allegri che, nelle ultime sette gare, hanno raccolto 3 vittorie e ben 4 sconfitte (ne era arrivata appena 1, all'esordio, nelle prime 25 giornate). Quello contro i friulani è stato il primo ko per 0-3, mentre le altre tre volte aveva perso sempre di misura per 1-0 (contro Parma, Lazio e Napoli). Il Milan adesso un occhio, anzi entrambi, ai risultati delle avversarie in ottica Europa deve darlo obbligatoriamente se non vuole farsi risucchiare fuori dalla zona Champions. Sembrava difficile da pensare qualche mese fa e, in particolare, dopo la fine del girone d'andata, quando i rossoneri avevano conquistato 42 punti, con una media di 2.1 punti a giornata. Media che è calata fino all'1.5 (da metà classifica all'incirca) in questo parziale girone di ritorno, dove i punti raccolti sono finora 21 in 14 partite.
Attacco a secco da oltre un mese
Le statistiche peggiori le registra, però, il reparto offensivo, a digiuno in quasi tutto il girone di ritorno e per nulla efficace anche nell'ultima gara giocata contro l'Udinese. L'ultimo gol di un attaccante è quello realizzato da Leao, 41 giorni fa nella vittoria per 2-0 a Cremona. Prima di lui quello di Nkunku a Bologna e quello di Fullkrug (l'unico dal suo arrivo nel mercato invernale), datato 18 gennaio. E poi c'è chi, come Pulisic, non ha addirittura segnato in questo 2026 (ne aveva siglati 8 nelle prime 17 giornate). Mentre aspetta la sua prima gioia personale in questo campionato Santiago Gimenez (rimasto in panchina contro i friulani), dopo 11 partite e 667 minuti in campo.
- Rafa Leao non fa gol da 41 giorni
(Cremonese-Milan 0-2, 1 marzo 2026)
- Christopher Nkunku non fa gol da 67 giorni
(Bologna-Milan 0-3, 3 febbraio 2026)
- Niclas Füllkrug non fa gol da 83 giorni
(Milan-Lecce 1-0, 18 gennaio 2026)
- Christian Pulisic non fa gol da 104 giorni
(Milan-Verona 3-0, 28 dicembre 2025)
- Santiago Gimenez non fa gol da 337 giorni
(Milan-Bologna 3-1, 9 maggio 2025)
Il calendario del Milan
6 partite in programma, tra cui due scontri diretti in casa, e 18 punti ancora in palio da qui alla fine del campionato per i rossoneri:
- Verona-Milan
- Milan-Juventus
- Sassuolo-Milan
- Milan-Atalanta
- Genoa-Milan
- Milan-Cagliari
Allegri: "Così il posto Champions è a rischio, dobbiamo reagire"
"Quando sei in cima e poi perdi quell’obiettivo scudetto, dopo hai un momento di rilassamento, ma sono sicuro che i ragazzi reagiranno e questa sconfitta ci fa capire che il posto Champions è a rischio - ha detto a Dazn l'allenatore rossonero dopo lo 0-3 contro i friulani -. Il cambio di modulo non c’entra assolutamente niente. Abbiamo perso tre delle ultime quattro partite, ma soprattutto nel girone di ritorno per ben quattro volte non abbiamo segnato. Quando sei nelle prime quattro, stare quattro partite senza segnare non va bene. Oggi abbiamo avuto delle situazioni buone per fare gol, ma non l’abbiamo fatto e abbiamo difeso in maniera disordinata perché eravamo troppo frettolosi. Bisogna tornare a essere ordinati e lucidi perché abbiamo tutte le possibilità per entrare in Champions".