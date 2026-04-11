"Quando sei in cima e poi perdi quell’obiettivo scudetto, dopo hai un momento di rilassamento, ma sono sicuro che i ragazzi reagiranno e questa sconfitta ci fa capire che il posto Champions è a rischio - ha detto a Dazn l'allenatore rossonero dopo lo 0-3 contro i friulani -. Il cambio di modulo non c’entra assolutamente niente. Abbiamo perso tre delle ultime quattro partite, ma soprattutto nel girone di ritorno per ben quattro volte non abbiamo segnato. Quando sei nelle prime quattro, stare quattro partite senza segnare non va bene. Oggi abbiamo avuto delle situazioni buone per fare gol, ma non l’abbiamo fatto e abbiamo difeso in maniera disordinata perché eravamo troppo frettolosi. Bisogna tornare a essere ordinati e lucidi perché abbiamo tutte le possibilità per entrare in Champions".

CALCIO - Serie A - AC Milan vs Udinese Calcio