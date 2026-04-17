Juve, è ufficiale: Locatelli rinnova fino al 2030

Altro rinnovo di contratto in casa bianconera: il capitano Manuel Locatelli ha firmato fino al 2030. L'annuncio su sito e social a Borsa chiusa: "La Juventus è sempre stata il mio sogno da bambino". La benedizione di Comolli: "La sua leadership crescerà ancora. Un ulteriore passo in avanti per dare solidità e stabilità al nostro progetto sportivo"

La storia tra la Juventus e il suo capitano Manuel Locatelli proseguirà ancora, almeno fino al 2030: è arrivato l'annuncio ufficiale del rinnovo di contratto, successivo a quelli di Yildiz, McKennie e dell'allenatore Luciano Spalletti per il club bianconero. "Tutto è iniziato da un sogno che avevo da bambino. Un sogno con questi colori addosso. La Juve per me non è mai stata solo una squadra, è sempre stata la mia maglia del cuore. Oggi poterla continuare a indossare, con la fascia di capitano al braccio, mi riempie di gioia e orgoglio", ha scritto il giocatore sul suo profilo Instagram.