Juve, è ufficiale: Locatelli rinnova fino al 2030

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Juve, ufficiale il rinnovo di Locatelli fino al 2030. Video

Calciomercato
©Getty

Altro rinnovo di contratto in casa bianconera: il capitano Manuel Locatelli ha firmato fino al 2030. L'annuncio su sito e social a Borsa chiusa: "La Juventus è sempre stata il mio sogno da bambino". La benedizione di Comolli: "La sua leadership crescerà ancora. Un ulteriore passo in avanti per dare solidità e stabilità al nostro progetto sportivo"

TUTTI GLI ULTIMI RINNOVI DI CONTRATTO

La storia tra la Juventus e il suo capitano Manuel Locatelli proseguirà ancora, almeno fino al 2030: è arrivato l'annuncio ufficiale del rinnovo di contratto, successivo a quelli di Yildiz, McKennie e dell'allenatore Luciano Spalletti per il club bianconero. "Tutto è iniziato da un sogno che avevo da bambino. Un sogno con questi colori addosso. La Juve per me non è mai stata solo una squadra, è sempre stata la mia maglia del cuore. Oggi poterla continuare a indossare, con la fascia di capitano al braccio, mi riempie di gioia e orgoglio", ha scritto il giocatore sul suo profilo Instagram.

Comolli: "Il naturale proseguimento di crescita della sua leadership"

Il CEO della Juventus, Damien Comollì, commenta così il rinnovo di Locatelli sul sito ufficiale del club: "Il suo rinnovo rappresenta il naturale proseguimento di crescita della sua leadership in campo, del suo indomito spirito bianconero, in totale condivisione con i valori e le ambizioni del nostro Club. Un ulteriore passo per dare solidità e continuità al nostro progetto sportivo, con lo sguardo al futuro e con l’obiettivo di rendere la squadra sempre più competitiva".

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