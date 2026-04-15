Juventus, Jonathan David: "Giocare allo Stadium un sogno. Critiche? Non mi preoccupano"l'intervista
In un'intervista a Tsn Canada l'attaccante della Juventus ripercorre la sua prima stagione in bianconero, caratterizzata da alti e bassi e da alcuni momenti complicati come il rigore sbagliato col Lecce: "Ma l'abbraccio dopo il gol successivo col Sassuolo è stato speciale, per me è un sogno giocare qui"
Jonathan David è arrivato in estate alla Juventus con un curriculum invidiabile al Lille, con cui aveva segnato 109 gol in 232 partite prima di 'liberarsi' a parametro zero e trasferirsi in bianconero. I numeri dell'attaccante canadese in Francia, al momento, non sono stati replicati nella sua prima stagione italiana. David ne ha parlato in un'intervista a Tsn Canada: "Quando giochi nella Juventus hai gli occhi puntati addosso - le sue parole -. Finora è stato un percorso di alti e bassi: sono arrivato in una nuova realtà con grandi aspettative e non sono riuscito ad avere la continuità realizzativa necessaria". Ma ogni volta che entra allo Stadium la sensazione è speciale: "Giocare qui è incredibile, è come vedere realizzato il sogno che avevi da bambino".
"Quell'abbraccio dopo il gol al Sassuolo un momento speciale..."
Il canadese ha segnato ad oggi 7 gol in 41 partite. Il 3 gennaio uno dei momenti più complicati della sua avventura in bianconero, il rigore sbagliato contro il Lecce nel match poi pareggiato 1-1 coi pugliesi. "Si è parlato tanto del modo in cui ho calciato quel penalty - ha proseguito -. Ma quando ho segnato contro il Sassuolo (3 giorni dopo, ndr) e tutta la squadra è venuta ad abbracciarmi, è stato davvero speciale, per me e per il gruppo”. E sulle critiche ammette: "So quanto sono fortunato a poter vivere ogni giorno questo sogno. È normale che le persone giudichino senza conoscerti davvero, ma non è qualcosa che mi preoccupa".
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"Nessuna esclusione dallo spogliatoio, ho un buon rapporto con tutti"
Infine, una precisazione su alcune voci circolate sul suo rapporto col resto dello spogliatoio: "Si è parlato di una mia esclusione? Non so da dove sia nata questa storia, ma non è assolutamente vera: passo molto tempo con i compagni e ho un ottimo rapporto con tutti".