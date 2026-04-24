In passato disse che è dentro Trigoria che dovete migliorare… Cosa serve ora per il salto di qualità?

"Lo ripeto: io non ho fatto nulla, punto. Questa situazione non l'ho creata io e non mi mettete sullo stesso piano. Io non ho mai creato problemi, a nessuno. Tempo fa avevo parlato di 'Trigoria'? Perché è qui che si fa calcio, e io faccio calcio, e basta, per il resto sono fuori da tutte le altre questioni. Ripeto: voglio parlare solo di calcio, non di altre situazioni dove sono stato tirato dentro. E spero che d'ora in poi si parli solo di questo, di calcio. E nient'altro".