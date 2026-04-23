 Roma, Ranieri Gasperini: tutte le tappe di una storia ormai chiusa | Sky Sport
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Ranieri-Gasperini: tutte le tappe alla Roma di una storia ormai chiusa

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Si va verso l'interruzione del rapporto tra la Roma e Claudio Ranieri, che potrebbe lasciare il ruolo di senior advisor della proprietà occupato da inizio stagione. Fu proprio l'ex allenatore ad affidare la panchina a Gasperini dopo nove anni all'Atalanta. Dalle frizioni sul mercato alle parole dell'allenatore fino all'ultima intervista di Claudio. Ecco la cronistoria del rapporto crollato tra i due protagonisti

ROMA, L'ADDIO DI RANIERI: LE NEWS LIVE

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