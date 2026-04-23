Milan Hall of Fame: Ancelotti, Gullit e Kaká sono i migliori centrocampisti
Ancelotti, Gullit e Kakà entrano a far parte della Hall of Fame del Milan, votati dai tifosi rossoneri come i migliori centrocampisti nella storia del club. Vanno ad aggiungersi ai membri eletti negli anni scorsi, quando furono premiati difensori e attaccanti
- La Hall of Fame del Milan accoglie i nomi di altre tre leggende del club rossonero. Carlo Ancelotti, Ruud Gullit e Ricardo Kaká entrano ufficialmente a farne parte, come migliori centrocampisti nella storia del Milan. “Un riconoscimento prestigioso, assegnato dai tifosi milanisti di tutto il mondo a valle di un processo di votazione che ha premiato la loro capacità di incarnare la passione e i valori propri del Club, nonché i successi ottenuti nel corso della loro carriera in rossonero".
- ingresso nella Hall of Fame nel 2026
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- ingresso nella Hall of Fame nel 2024
- ingresso nella Hall of Fame nel 2024
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- ingresso come Membro Onorario nella Hall of Fame nel 2024