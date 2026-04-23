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Milan Hall of Fame: Ancelotti, Gullit e Kaká sono i migliori centrocampisti

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Ancelotti, Gullit e Kakà entrano a far parte della Hall of Fame del Milan, votati dai tifosi rossoneri come i migliori centrocampisti nella storia del club. Vanno ad aggiungersi ai membri eletti negli anni scorsi, quando furono premiati difensori e attaccanti

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