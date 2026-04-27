Luka Modric è stato sottoposto a intervento chirurgico presso la Clinica La Madonnina di Milano per trattare una frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro. L'operazione è perfettamente riuscita. I tempi di recupero sono di circa 5/6 settimane. Stagione finita con la maglia rossonera e ritorno in campo per giocare i Mondiali con la Croazia. Modric si era fatto male nella partita contro la Juventus. Il croato era stato costretto a uscire al 79’ dopo un duro scontro -fortuito- a centrocampo con Locatelli. Al 76’, Modric e il capitano juventino, infatti, erano venuti a contatto colpendosi a vicenda la testa. Subito soccorso dallo staff medico, Modric -visibilmente stordito- era dovuto uscire con la borsa del ghiaccio sulla testa, sostituito da Jashari.