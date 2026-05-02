Giampaolo ritrova i suoi attaccanti, travolge il Pisa e si porta a -1 dal Lecce quartultimo. Vardy torna titolare e al 31' di sinistro segna il gol che gli mancava da gennaio. Nella ripresa completano l'opera Bonazzoli al 51' in contropiede e Okereke, entrato dalla panchina, con un'azione personale all'86'. Il Pisa gioca in 10 dal 23' per il doppio giallo a Bozhinov, in 9 dal 56' per il rosso diretto a Loyola e chiude senza aver tentato un tiro

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