Serie AGiornata 36 - domenica 10 maggio 2026Giornata 36 - dom 10 mag
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Verona-Como 0-1: il gol di Douvikas 'porta' l'Europa, Fabregas sicuro di fare una Coppa
Partita storica per il Como: la squadra di Fabregas si è garantita la partecipazione a una coppa europea nella prossima stagione per la prima volta nella sua storia. Decisivo un gran gol al 71' di Douvikas, bravo a vincere il duello fisico con Edmundsson e a fulminare Montipò col destro. L'Hellas reagisce, ma al 75' il pareggio di Bowie viene annullato per un fuorigioco di Valentini influente sull'azione. Ancora viva la speranza Champions