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Fiorentina-Genoa 0-0: ai viola basta il pari senza gol per la salvezza
La Fiorentina conquista la salvezza aritmetica pareggiando senza reti al Franchi contro il Genoa. Il pubblico viola però accoglie con fischi e cori di protesta il risultato al fischio finale. Partita avara di emozioni: l'occasione più netta per i padroni di casa arriva al 78', ma il tiro di Parisi viene respinto dal compagno di squadra Gosens. In precedenza più pericoloso il Genoa con Vitinha al 60' (su errore di De Gea) e al 71' con Ekuban (attento stavolta il portiere spagnolo)