Gian Piero Gasperini a Sky prima della partita spiega la scelta di Dybala dal 1' (dopo che ieri aveva detto "Non ha ancora la forza necessaria nelle gambe"): "Stanotte l'ha acquisita... ", scherza. "E' il momento giusto. Loro sono molto organizzati con la loro disposizione in difesa ma sono anche pericolosi quando attaccano. Partita fondamentale per noi e ci arriviamo nel momento migliore. La corsa la facciamo su noi stessi perché non abbiamo margine di errore, possiamo solo vincere per sperare. Poi la matematica dice che la Juventus deve sbagliare una partita e il Milan due"