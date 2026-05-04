Parma-Roma, il risultato in diretta LIVE
Al Tardini, la Roma prosegue la sua rincorsa a un posto in Champions. Dopo 9' i giallorossi segnano con Malen, partito però in fuorigioco: rete annullata. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
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Annullato gol a Malen
9' - Lancio lungo di Mancini per Malen che si infila velocissimo nello spazio nel corridoio centrale e batte Suzuki in uscita con un tocco morbido prima di ribadire in rete. L'olandese era però partito in fuorigioco
6' - La Roma prova a sfondare in un'area del Parma densissima. Prima Malen e poi Dybala vengono chiusi dalla difesa, molto bassa, praticamente a pochi passi dalla porta
4' - Strefezza ci prova dal limite con il sinistro ma arriva sul pallone poco coordinato: palla alta
1' - Roma subito con il possesso palla, Dybala cercato molto dai compagni: tanti scambi con Wesley, con pazienza
L'arbitro Chiffi guida le squadre in campo e poi dirige il sorteggio: Delprato e Cristante i capitani
Squadre pronte all'ingresso in campo: le formazioni
- PARMA (5-3-2): Suzuki; Delprato, Troilo, Circati, Valenti, Valeri; Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita; Strefezza, Elphege. All. Cuesta
- ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala; Soulé, Malen. All. Gasperini
Quante "legends" del Parma in tribuna!
In tribuna al Tardini anche Buffon e Bonucci ad assistere alla partita ma anche diverse "legends" del Parma: Brolin, Osio, Ze Maria, Melli, Giandebiaggi e Apolloni. Oltre al "nostro" Massimo Gobbi, in telecronaca per Sky al commento
Come si schiera la Roma
Dybala dovrebbe agire da trequartista con Soulé un po' più avanti a fare da seconda punta, più vicino a Malen. Sulla carta quindi un 3-4-1-2
Cuesta a Sky: "Elphege ha caratteristiche giuste per la partita di oggi"
Cuesta a Sky a mezz'ora dal fischio d'inizio: "C'è volontà di fare una grande prestazione, conosciamo il momento di forma della Roma ma dobbiamo sfruttare i nostri punti di forza. Pellegrino fuori? Ci ha dato tantissimo in stagione e lo farà anche oggi quando entrerà incampo. Elphege è in un momento di grande forma e le sue caratteristiche oggi ci possono aiutare. Difesa a 5? C'è stata un'evoluzione in stagione, abbiamo fatto anche 4-3-3 con l'idea di essere più propositivi; nelle ultime giornate siamo stati più compatti e bassi, l'importante era fare il massimo per raggiungere l'obiettivo"
La corsa della Roma su Juve e Milan (e se stessa)
Ecco allora cosa dice la classifica, con la Roma sesta a 64 punti, -3 dal Milan che è stato momentaneamente superato dalla Juve (ma che gioca stasera con l'Atalanta). Intanto il Como è aritmeticamente in Europa; la Cremonese batte il Pisa e continua a credere nella salvezza: ora è a -1 dal Pisa. La Fiorentina fa 0-0 con il Genoa e le basta per salvarsi
La classifica della Serie AVai al contenuto
Gasperini a Sky: "Corsa su noi stessi: vincere e sperare"
Gian Piero Gasperini a Sky prima della partita spiega la scelta di Dybala dal 1' (dopo che ieri aveva detto "Non ha ancora la forza necessaria nelle gambe"): "Stanotte l'ha acquisita... ", scherza. "E' il momento giusto. Loro sono molto organizzati con la loro disposizione in difesa ma sono anche pericolosi quando attaccano. Partita fondamentale per noi e ci arriviamo nel momento migliore. La corsa la facciamo su noi stessi perché non abbiamo margine di errore, possiamo solo vincere per sperare. Poi la matematica dice che la Juventus deve sbagliare una partita e il Milan due"
Parma, le scelte di Cuesta
Difesa a 5 e attacco con Elphege dal 1', preferito a Pellegrino accanto a Strefezza. A centrocampo c'è Ordonez con Nicolussi Caviglia e Keita
- PARMA (5-3-2): Suzuki; Delprato, Troilo, Circati, Valenti, Valeri; Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita; Strefezza, Elphege. All. Cuesta
Roma, le scelte di Gasperini
Un solo cambio per Gasperini rispetto all'undici che ha battuto la Fiorentina nello scorso turno: torna titolare Dybala, fuori Pisilli. La Joya agirà sulla trequarti, alle spalle di Malen e con Soulé, in un 3-4-1-2 pronto a diventare 3-4-2-1 con i due argentini a ispirare l'olandese. Confermati difesa (Mancini-Ndicka-Hermoso davanti a Svilar) e linea di centrocampo: Celik-Cristante-Koné-Wesley
- ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala; Soulé, Malen. All. Gasperini
La Roma ha vinto ben 11 delle ultime 14 sfide di Serie A contro il Parma (1 pareggio, 2 sconfitte), con un punteggio aggregato di 28-11; inoltre, i giallorossi possono registrare quattro successi consecutivi contro questa avversaria per la prima volta dal 2014.
Il Parma ha vinto due delle ultime tre gare casalinghe contro la Roma in Serie A (1 sconfitta), tanti successi quanti ne aveva registrati nelle 12 precedenti sfide interne contro i giallorossi nel torneo (1 pareggio, 9 sconfitte).
La Roma è la squadra che ha vinto più sfide contro il Parma in Serie A: 36 su 57 confronti, completano 10 pareggi e 11 successi dei gialloblù; inoltre, solo la Juventus (103) ha segnato più gol dei giallorossi (102) contro i crociati nel massimo campionato.
Il Parma è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque gare casalinghe di Serie A (2 vittorie, 2 pareggi), vincendo la più recente, contro il Pisa - tuttavia, l'ultima volta che ha registrato due successi interni consecutivi nel torneo risale a gennaio 2020 (in quel caso contro Lecce e Udinese).
La Roma è l'unica squadra che ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 12 giornate di Serie A - 25 gol segnati nel periodo dai giallorossi (meno solo dell'Inter, 30), una media di 2.1 a partita. L'ultima volta che i giallorossi sono andati a segno in più partite di fila in una stagione di Serie A risale al periodo tra dicembre 2024 e maggio 2025 (22 in quel caso - con Claudio Ranieri in panchina).
Carlos Cuesta è il secondo allenatore nella storia della Serie A con più panchine collezionate nel torneo (35) prima di compiere 31 anni, dietro solo a Leopoldo Conti (46 con la Pro Patria tra il 1931 e il 1932); entrambi hanno ottenuto 10 vittorie nel torneo in questo arco temporale, con il tecnico del Parma che può diventare il primo a superare questa soglia.
La Roma ha subito otto sconfitte fuori casa in questa Serie A, ben quattro nelle ultime sei gare esterne (1 vittoria, 1 pareggio) - i giallorossi hanno perso almeno nove trasferte solo tre volte nelle ultime 20 stagioni (dal 2006/07): nel 2008/09 (nove), nel 2011/12 e nel 2020/21 (10 entrambe).
Nessuna squadra ha segnato meno gol nel corso della prima frazione di gioco in questa Serie A rispetto al Parma (10, alla pari della Cremonese); dall'altra parte, la Roma è l'unica formazione che non è ancora andata a segno dal 90° minuto di gioco in avanti nel torneo in corso.
Mateo Pellegrino ha segnato otto gol in questa Serie A: da quando il campionato è tornato a 20 squadre (2004/05) solo tre giocatori del Parma hanno segnato più reti in una stagione nel massimo campionato prima di compiere 25 anni: Alberto Gilardino (23 nel 2004/05), Giuseppe Rossi (nove nel 2006/07) e Dejan Kulusevski (10 nel 2019/20).
Grazie alla rete contro la Fiorentina, Wesley è salito a quota cinque gol in questo campionato; solo due difensori della Roma hanno segnato più reti in una stagione di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): Alessandro Florenzi (sei nel 2013/14 e sette nel 2015/16) e Aleksandar Kolarov (otto nel 2018/19 e sette nel 2019/20).