Dimarco è l'MVP della stagione. Tutti i premi

 Serie A 2025 2026, MVP del campionato: i migliori della stagione | Sky Sport
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Serie A 2025/26, tutti gli MVP del campionato

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©Getty

Federico Dimarco vince il premio di miglior giocatore della Serie A 2025/26. Oltre a lui, premiati dell'Inter anche Lautaro (miglior attaccante) e Chivu (migliore allenatore). Yildiz è il migliore Under 23., Palestra il miglior difensore. Tutti i premi saranno assegnati prima dell'inizio delle partite della 38^ giornata. Ecco tutti i giocatori premiati dalla Lega Serie A, chi ha vinto l'anno scorso e tutti gli MVP assoluti da quando esiste il premio

SERIE A, LA PRESENTAZIONE DELLA 38^ GIORNATA

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