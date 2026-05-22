Dimarco è l'MVP della stagione. Tutti i premi

Federico Dimarco vince il premio di miglior giocatore della Serie A 2025/26. Oltre a lui, premiati dell'Inter anche Lautaro (miglior attaccante) e Chivu (migliore allenatore). Yildiz è il migliore Under 23., Palestra il miglior difensore. Tutti i premi saranno assegnati prima dell'inizio delle partite della 38^ giornata. Ecco tutti i giocatori premiati dalla Lega Serie A, chi ha vinto l'anno scorso e tutti gli MVP assoluti da quando esiste il premio

SERIE A, LA PRESENTAZIONE DELLA 38^ GIORNATA