Dimarco è l'MVP della stagione. Tutti i premi

Federico Dimarco vince il premio di miglior giocatore della Serie A 2025/26. Oltre a lui, premiati dell'Inter anche Lautaro (miglior attaccante) e Chivu (migliore allenatore). Yildiz è il migliore Under 23., Palestra il miglior difensore. Tutti i premi saranno assegnati prima dell'inizio delle partite della 38^ giornata. Ecco tutti i giocatori premiati dalla Lega Serie A, chi ha vinto l'anno scorso e tutti gli MVP assoluti da quando esiste il premio
- I vincitori sono stati individuati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione
- Miglior portiere: MILE SVILAR (Roma)
- Miglior difensore: MARCO PALESTRA (Cagliari)
- Miglior centrocampista: NICO PAZ (Como)
- Miglior attaccante: LAUTARO MARTINEZ (Inter)
- Miglior Under 23: KENAN YILDIZ (Juventus)
- MVP assoluto: FEDERICO DIMARCO (Inter)
- Miglior allenatore: CRISTIAN CHIVU (Inter)
- MIGLIOR PORTIERE: Mile Svilar (Roma)
- MIGLIOR DIFENSORE: Alessandro Bastoni (Inter)
- MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Tijani Reijnders (Milan)
- MIGLIOR ATTACCANTE: Mateo Retegui (Atalanta)
- MIGLIOR UNDER 23: Nico Paz (Como)
- MVP DELLA STAGIONE: Scott McTominay (Napoli)
- MIGLIOR ALLENATORE: Antonio Conte (Napoli)
- 2025/26: Federico Dimarco (Inter)
- 2024/25: Scott McTominay (Napoli)
- 2023/24: Lautaro Martinez (Inter)
- 2022/23: Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)
- 2021/22: Rafael Leao (Milan)
- 2020/21: Romelu Lukaku (Inter)
- 2019/20: Paulo Dybala (Juventus)
- 2018/19: Cristiano Ronaldo (Juventus)