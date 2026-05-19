Inter, nuova maglia home 2026-2027 presentata ufficialmente: le FOTO con tutti i dettagli
Inter e Nike hanno presentato la nuova maglia casalinga per la stagione 2026/27. Un kit che guarda al passato per parlare al futuro: i colori Black e Lyon Blue rendono omaggio alla storica divisa del 1998 con i dettagli in University Gold. Ma è nei particolari che si nasconde l'anima di questa maglia: dalla scritta "Made of Milano" all'interno del colletto alla finitura dei bordi delle strisce ispirata al taglio delle forbici da sarta
- Iniziamo dal dettaglio più importante per l'Inter: la nuova maglia avrà di nuovo lo scudetto e la Coppa Italia conquistati in questa stagione. E la patch della Coppa Italia è speciale...
- La nuova maglia è caratterizzata dalla combinazione Black e Lyon Blue, gli stessi toni della celebre divisa del 1998
- I dettagli in University Gold completano il quadro cromatico, richiamando il giallo dello swoosh Nike e del logo nerazzurro di quell'epoca
- Il nuovo Home Kit reinterpreta in chiave contemporanea uno dei kit più amati nella storia dell'Inter
- La combinazione cromatica e i dettagli dorati sono un richiamo diretto alla maglia del 1998, che resta uno dei punti di riferimento estetici del club
- I bordi delle strisce presentano una finitura ispirata al taglio delle forbici da sarta, richiamo diretto alla tradizione manifatturiera milanese
- Un dettaglio che trasforma un elemento tecnico in un racconto di identità: moda, design e calcio che si incontrano
- Per celebrare la decima Coppa Italia vinta dall'Inter, un patch speciale sulla nuova maglia dell'Inter
- Torna il colletto, reinterpretato in chiave moderna dopo anni di assenza
- All'interno campeggia la scritta "Made of Milano": un messaggio che riafferma il legame indissolubile tra l'Inter e la sua città
- Il kit integra le più avanzate tecnologie Nike, creando una sintesi tra heritage e innovazione
- La maglia guarda al futuro senza rinunciare al passato: dettagli classici e materiali moderni convivono in un unico design
- LA MAGLIA ANCHE PER L'INTER WOMEN