 Inter, la nuova maglia home 2026 27. Foto | Sky Sport
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Inter, nuova maglia home 2026-2027 presentata ufficialmente: le FOTO con tutti i dettagli

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Inter e Nike hanno presentato la nuova maglia casalinga per la stagione 2026/27. Un kit che guarda al passato per parlare al futuro: i colori Black e Lyon Blue rendono omaggio alla storica divisa del 1998 con i dettagli in University Gold. Ma è nei particolari che si nasconde l'anima di questa maglia: dalla scritta "Made of Milano" all'interno del colletto alla finitura dei bordi delle strisce ispirata al taglio delle forbici da sarta

INTER, LA SFILATA IN PULLMAN - LO SPECIALE SCUDETTO

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