Inter e Nike hanno presentato la nuova maglia casalinga per la stagione 2026/27. Un kit che guarda al passato per parlare al futuro: i colori Black e Lyon Blue rendono omaggio alla storica divisa del 1998 con i dettagli in University Gold. Ma è nei particolari che si nasconde l'anima di questa maglia: dalla scritta "Made of Milano" all'interno del colletto alla finitura dei bordi delle strisce ispirata al taglio delle forbici da sarta

INTER, LA SFILATA IN PULLMAN - LO SPECIALE SCUDETTO