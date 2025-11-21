Il Milan è rimasto imbattuto in 41 delle ultime 42 sfide contro il Cagliari in Serie A (31 vittorie, 10 pareggi), segnando 83 reti nel periodo (2.0 di media) - l'unica vittoria dei sardi nel periodo risale al 28 maggio 2017 (2-1 al Sant'Elia).
Milan-Cagliari, le formazioni ufficiali e il risultato LIVE
Il Milan è a 90 minuti dall'obiettivo Champions: con una vittoria la qualificazione sarebbe certa senza guardare i risultati delle altre. Modric dalla panchina: c'è Jashari. Fofana vince il ballottaggio con Ricci. Davanti Nkunku e Gimenez, dalla panchina Leao e Pulisic. Il Cagliari ha festeggiato la salvezza aritmetica la scorsa settimana. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45
FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. All. Allegri
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Juan Rodríguez, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Zappa, Borrelli, S. Esposito. All. Pisacane
La formazione ufficiale del Cagliari
• CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Juan Rodríguez, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Zappa, Borrelli, S. Esposito. All. Pisacane
La formazione ufficiale del Milan
• MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. All. Allegri
• Modric dalla panchina: c'è Jashari. Fofana vince il ballottaggio con Ricci. Davanti Nkunku e Gimenez, dalla panchina Leao e Pulisic
Milan in Champions se… Le combinazioni
- Vince
- Pareggia con il Cagliari e… la Juventus non vince oppure la Juventus vince e la Roma pareggia o perde
- Perde e… sia Juve che Como non vincono oppure una tra Juve e Como non vince e la Roma perde
La situazione del Milan nella volata e gli scenari di classifica avulsa
- Posizione: terza
- Punti: 70
- Differenza reti: +19
- Ultima giornata: Milan-Cagliari
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La situazione scontri diretti:
- Se finisce pari alla Juve: è dietro (pari negli scontri diretti, ma sarebbe aritmeticamente dietro nella diff. reti generale)
- Se finisce pari alla Roma: è davanti
- Se finisce pari al Como: è davanti
- Se finisce pari con Juve e Roma: Juve, Milan, Roma
- Se finisce pari con Juve e Como: Como, Milan, Juve
- Se finisce pari con Roma e Como: Milan, Roma, Como
- Se finisce pari con Juve, Roma e Como: Milan, Como, Juve, Roma
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TUTTI GLI SCENARI DI CLASSIFICA AVULSA DELLA VOLATA CHAMPIONS
Quanto guadagnano le squadre qualificate nelle coppe
Giocare in Champions o in Europa League può far perdere circa 25 milioni di euro alle squadre impegnate nella lotta. Ricordiamo che la Uefa stabilisce la cifra da dare alle squadre unendo le quote partecipazione, il market pool e il ranking. In generale, la qualificazione in Champions vale tra i 35 e i 45 milioni di euro, a seconda delle squadre. La Roma sarebbe la squadra che riceverebbe il premio più ricco, grazie agli ottimi percorsi europei degli scorsi anni, mentre il Como quella che guadagnerebbe di meno, non avendo mai giocato le coppe. Secondo Calcio e Finanza, queste sono le cifre che la Uefa assegnerebbe alle varie squadre in caso di qualificazione in Champions o in Europa League.
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- Roma: 43,5 milioni con la Champions, 14,7 milioni con l'Europa League
- Juventus: 42,6 milioni con la Champions, 14,4 milioni con l'Europa League
- Milan: 38,5 milioni con la Champions, 13,4 milioni con l'Europa League
- Como: 34,9 milioni con la Champions, 12,7 milioni con l'Europa League
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Come funzionano, invece, i premi assegnati dalla Serie A? Tra il secondo posto del Napoli e il sesto della Juventus ballano circa 6 milioni di euro, secondo quanto riporta Calcio e Finanza. Per le squadre che si qualificano in Europa (dal primo al settimo posto), la Serie A elargisce questi premi:
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- Primo posto (Inter, aritmetico): 15,7 milioni di euro
- Secondo posto (Napoli): 13,2 milioni di euro
- Terzo posto (Milan): 11,3 milioni di euro
- Quarto posto (Roma): 9,4 milioni di euro
- Quinto posto (Como). 8,1 milioni di euro
- Sesto posto (Juventus): 6,9 milioni di euro
- Settimo posto (Atalanta, aritmetico): 5,6 milioni di euro
Milan, Cardinale pranza con Ibra ma Furlani non c'è
Nel VIDEO da San Siro Peppe Di Stefano fa il punto sul futuro assetto societario del Milan partendo dalla notizia dell'arrivo da Londra di Gerry Cardinale che assisterà a Milan-Cagliari. Primi incontri per pianificare il Milan del futuro sperando nella qualificazione alla prossima Champions League. Già oggi c'è stato un pranzo fra lo stesso Cardinale, Zlatan Ibrahmovic, Massimo Calvelli a cui poi si è aggiunto anche Geoffrey Moncada. Mancava invece l'attuale amministratore delegato Giorgio Furlani che potrebbe essere in uscita. Cardinale rientrerà già stasera a Londra ma i prossimi giorni saranno decisivi per ridisegnare l'assetto societario rossonero
FOTO. La nuova maglia home 2026-2027 debutterà oggi
Strisce più larghe, pantaloncini bianchi e calzettoni neri: è un ritorno al passato quello del nuovo kit casalingo del Milan, che nella prossima stagione indosserà una casacca che ricorda quella del 1998/99. All'interno del colletto la scritta 'From Milan to the World' rende omaggio a tutti i tifosi rossoneri. La divisa debutterà stasera
Milan, contatti tra il capo scout Moncada e il Nizza
Sono in corso contatti tra Geoffrey Moncada e il Nizza (che si giocherà la permanenza in Ligue 1 nel playout contro il Saint-Etienne). Nell'ottica di una possibile rivoluzione societaria anche il capo scout rossonero potrebbe lasciare il club, nel quale è approdato nel dicembre 2018 dopo l'esperienza al Monaco. Nel VIDEO le ultime news con l'inviato a Milanello Peppe Di Stefano, grazie anche al lavoro di Valentina Mariani
VIDEO. Allegri: "L'obiettivo è lì vicino, è la partita della stagione"
Milan da venerdì in ritiro per preparare la partita contro il Cagliari
La scelta, dopo il ritiro fatto la scorsa settimana per preparare la partita poi vinta in casa del Genoa, è stata condivisa da Allegri insieme alla squadra.
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Il Milan ha vinto 18 delle ultime 21 sfide casalinghe contro il Cagliari in Serie A (3 pareggi); l'ultimo successo dei sardi al Meazza contro i rossoneri in campionato risale al 1° giugno 1997 (1-0 con gol di Roberto Muzzi), sulla panchina degli isolani sedeva Carlo Mazzone mentre su quella dei rossoneri Arrigo Sacchi.
Dopo il successo contro il Genoa, il Milan potrebbe vincere due partite di fila in Serie A per la prima volta da inizio marzo, contro Cremonese e Inter in quel caso. In più, i rossoneri potrebbero segnare almeno due gol in tre gare consecutive solo per la seconda volta in questo campionato, dopo lo scorso dicembre (contro Torino, Sassuolo ed Hellas Verona).
Il Milan ha guadagnato un solo punto nelle ultime tre partite casalinghe in campionato; i rossoneri potrebbero registrare quattro match interni di fila senza vittoria in Serie A per la prima volta dal febbraio-aprile 2021 (2 pareggi, 2 sconfitte in quel caso).
Il Milan ha vinto sette delle ultime otto gare all'ultima giornata di Serie A (1 pareggio), tra cui un 3-0 contro il Cagliari il l'1 agosto 2020 al Meazza. Dall'altra parte il Cagliari ha perso cinque degli ultimi sei match all'ultima giornata nel massimo campionato (1 pareggio).
Il Cagliari ha guadagnato solo due punti nelle ultime sei trasferte di campionato, non segnando nelle due più recenti; i sardi potrebbero restare a secco di gol in tre match fuori casa di fila in Serie A per la prima volta dal novembre-dicembre 2021.
Milan e Cagliari sono le due squadre che hanno guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questa stagione di Serie A: entrambe 14.
Il Milan è la squadra che ha segnato più gol su rigore in questo campionato (sette su nove calciati); in più, nelle precedenti cinque stagioni di Serie A, i rossoneri avevano realizzato più gol dagli 11 metri solo nel 2020/21 (ben 15 in quel caso).
Il Cagliari è una delle due squadre contro cui Rafael Leão ha segnato più gol in Serie A: sei, al pari della Fiorentina. Il portoghese è attualmente il miglior marcatore del Milan in questa stagione di Serie A, con nove gol; nell'era dei tre punti a vittoria, il club rossonero ha concluso un solo campionato senza alcun giocatore in doppia cifra, il 2018/19, quando il miglior marcatore fu Krzysztof Piątek con nove reti (arrivato a gennaio dal Genoa).