Il Milan è a 90 minuti dall'obiettivo Champions: con una vittoria la qualificazione sarebbe certa senza guardare i risultati delle altre. Modric dalla panchina: c'è Jashari. Fofana vince il ballottaggio con Ricci. Davanti Nkunku e Gimenez, dalla panchina Leao e Pulisic. Il Cagliari ha festeggiato la salvezza aritmetica la scorsa settimana. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45

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