Sassuolo-Roma, la conferenza di Gasperini LIVE

Sassuolo-Roma, la conferenza stampa di Gasperini LIVE

Reduce dalle due sconfitte di fila in casa contro Inter e Viktoria Plzen, la Roma vuole riprendersi al Mapei Stadium contro il Sassuolo, nella sfida in programma domenica 26 ottobre alle ore 15. Gasperini presenta il match alla stampa a Trigoria: segui la conferenza stampa dalle 14.45 sul liveblog di skysport.it

LE PROBABILI FORMAZIONI DELL' 8^ GIORNATA

Kone verso il recupero

Uscito all'intervallo contro il Viktoria Plzen a causa di problemi fisici, il centrocampista francese dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la sfida ai neroverdi

Manu Kone recuperato per Sassuolo-Roma: esami ok

Le date della Serie A 2026/2027

Il campionato in corso è partito da appena due mesi, ma già sono state decise le date di inizio e fine del prossimo

Serie A 2026/2027, le date di inizio e fine del prossimo campionato

Le parole di Gasperini post Viktoria Plzen

L'allenatore giallorosso aveva analizzato così, a caldo, la sconfitta europea della su squadra

Gli highlights di Roma-Viktoria Plzen

Gasperini ha perso le ultime due partite di fila, contro l'Inter in campionato e col Viktoria Plzen in Europa League. Ecco com'è andata due giorni fa con i cechi

Buongiorno a tutti. Conferenza stampa per Gasperini, che parla a Trigoria alle 13.45 per presentare la partita di campionato contro il Sassuolo, in programma domenica 26 ottobre alle 15

