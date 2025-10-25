Sassuolo-Roma, la conferenza di Gasperini LIVE

Sassuolo-Roma, la conferenza stampa di Gasperini LIVE
Reduce dalle due sconfitte di fila in casa contro Inter e Viktoria Plzen, la Roma vuole riprendersi al Mapei Stadium contro il Sassuolo, nella sfida in programma domenica 26 ottobre alle ore 15. Gasperini presenta il match alla stampa a Trigoria: segui la conferenza stampa dalle 14.45 sul liveblog di skysport.it
Kone verso il recupero
Uscito all'intervallo contro il Viktoria Plzen a causa di problemi fisici, il centrocampista francese dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la sfida ai neroverdi
Manu Kone recuperato per Sassuolo-Roma: esami okVai al contenuto
Le date della Serie A 2026/2027
Il campionato in corso è partito da appena due mesi, ma già sono state decise le date di inizio e fine del prossimo
Serie A 2026/2027, le date di inizio e fine del prossimo campionatoVai al contenuto
Le parole di Gasperini post Viktoria Plzen
L'allenatore giallorosso aveva analizzato così, a caldo, la sconfitta europea della su squadra
Gli highlights di Roma-Viktoria Plzen
Gasperini ha perso le ultime due partite di fila, contro l'Inter in campionato e col Viktoria Plzen in Europa League. Ecco com'è andata due giorni fa con i cechi
Buongiorno a tutti. Conferenza stampa per Gasperini, che parla a Trigoria alle 13.45 per presentare la partita di campionato contro il Sassuolo, in programma domenica 26 ottobre alle 15