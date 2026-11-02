 Serie A, scontri diretti: risultati e chi ha fatto più punti. Classifica | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Serie A 2026-2027, i risultati degli scontri diretti e la classifica

il bilancio fotogallery
20 foto

Dopo una giornata con due scontri diretti (Milan-Inter e Juventus-Napoli), se ne presenta immediatamente un’altra che propone altri due incroci importanti: Napoli-Lazio e Inter-Como (domenica 8 novembre alle 18 in diretta su Sky). Ma chi ha fatto meglio (e chi peggio) fin qui negli scontri diretti? Ecco il bilancio completo dei big match, la classifica e la media punti

LA CLASSIFICA DI A - IL CONFRONTO CON UN ANNO FA

ALTRE FOTOGALLERY

La classifica degli scontri diretti tra le big

il bilancio

Dopo una giornata con due scontri diretti (Milan-Inter e Juventus-Napoli), se ne presenta...

20 foto

Serie A, la classifica un anno dopo: il confronto

su e giù

13 punti e 7 posizioni in più, oltre alla vetta della classifica solitaria... Rispetto a un anno...

17 foto

Roma, aggancio Lazio: 12 marcatori diversi

Serie A

MIglior attacco del campionato e anche aggancio alla Lazio nella speciale classifica dei...

20 foto

La classifica della Serie A 2026-2027

Serie A

La Juve supera 2-0 il Napoli. Vola la Lazio, prima in solitaria dopo il 2-1 in rimonta sul...

20 foto

Lione-Fonseca, lacrime d'addio: va allo Sporting

Calciomercato

Paulo Fonseca sta per lasciare il Lione per andare allo Sporting Lisbona. Dopo l'ultima gara...

39 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Di Canio: "Juve, ti manca una punta 'cattiva'"

    VIDEO ANALISI

    Nel video l’analisi a Sky Calcio Club (dove era presente anche Stefano Pioli) del ritorno al...

    Marchegiani spiega la parata di Maignan nel derby

    il commento

    Nel VIDEO il commento di Marchegiani alla strepitosa parata di Maignan nel derby: "È un tiro da...

    Pioli al Club: "C'è un'Inter con e senza Lautaro"

    video

    Le difficoltà nerazzurre spiegate da Stefano Pioli che, allo Sky Calcio Club, individua...