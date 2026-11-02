Dopo una giornata con due scontri diretti (Milan-Inter e Juventus-Napoli), se ne presenta immediatamente un’altra che propone altri due incroci importanti: Napoli-Lazio e Inter-Como (domenica 8 novembre alle 18 in diretta su Sky). Ma chi ha fatto meglio (e chi peggio) fin qui negli scontri diretti? Ecco il bilancio completo dei big match, la classifica e la media punti

LA CLASSIFICA DI A - IL CONFRONTO CON UN ANNO FA