Serie A 2026-2027, i risultati degli scontri diretti e la classifica
Dopo una giornata con due scontri diretti (Milan-Inter e Juventus-Napoli), se ne presenta immediatamente un’altra che propone altri due incroci importanti: Napoli-Lazio e Inter-Como (domenica 8 novembre alle 18 in diretta su Sky). Ma chi ha fatto meglio (e chi peggio) fin qui negli scontri diretti? Ecco il bilancio completo dei big match, la classifica e la media punti
- Inquadrare uno “scontro diretto” non è mai semplice, tra squadre che a sorpresa occupano posizioni di vertice e big al di sotto delle aspettative. Abbiamo considerato dunque le partite tra le squadre che giocano Champions e Europa League (Inter, Napoli, Roma, Como, Juventus, Milan) oltre alla Lazio attualmente capolista
- Impossibile non notare, tra loro, la presenza del sorprendente Frosinone, al quale dedichiamo un capitolo a parte in chiusura
- Di seguito tutti gli scontri diretti già giocati, quelli in programma e la classifica (anche per media-punti)
- 4' Pulisic (M), 10' Rabiot (M), 22' Bastoni (I), 43' Moreira (M)
- 10^ giornata
- 70' Alajbegovic (J), 87' Boga (J)
- 10^ giornata
- 28' Anguissa (N), 48' McTominay (N), 69' Soulé (R), 74' Balerdi (R), 83' McTominay (N), 89' Balerdi (R)
- 8^ giornata
- 37' Provstgaard (L), 66' Isaksen (L), 89' Dele-Bashiru (L)
- 7^ giornata
- 6^ giornata
- 6' Koné (R), 37' Koné (R), 46' Lautaro Martinez (I), 79' Lautaro Martinez (I)
- 5^ giornata
- 10' Cancellieri (L), 39' Noslin (L), 65' Moreira (M), 67' Moreira (M)
- 4^ giornata
- 68' Cisse (M), 92' Gatti (J)
- 3^ giornata
- 50' Politano (N), 53' Hojlund (N), 56' Lautaro Martinez (I), 82' Thuram (I), 91' Lautaro Martinez (I)
- 3^ giornata
- 17' Baturina (C), 30' Hojlund (N), 34' Douvikas (C)
- 2^ giornata
- Juventus-Milan 1-1
- Lazio-Milan 2-2
- Milan-Inter 3-1
- 15^: Napoli-MIlan
- 16^: Milan-Como
- 19^: Roma-Milan
- 22^: Milan-Juventus
- 24^: Inter-Milan
- 26^: Como-Milan
- 32^: Milan-Napoli
- 34^: Milan-Lazio
- 36^: Milan-Roma
- Lazio-Milan 2-2
- Juventus-Lazio 0-3
- 11^: Napoli-Lazio
- 15^: Lazio-Roma
- 18^: Lazio-Inter
- 19^: Como-Lazio
- 25^: Lazio-Napoli
- 28^: Lazio-Juventus
- 32^: Roma-Lazio
- 33^: Lazio-Como
- 34^: Milan-Lazio
- 37^: Inter-Lazio
- Napoli-Como 1-2
- Como-Roma 0-0
- 11^: Inter-Como
- 13^: Como-Juventus
- 16^: Milan-Como
- 19^: Como-Lazio
- 21^: Como-Napoli
- 26^: Como-Milan
- 29^: Juventus-Como
- 33^: Lazio-Como
- 34^: Como-Inter
- 37^: Roma-Como
- Inter-Napoli 3-2
- Roma-Inter 2-2
- Milan-Inter 3-1
- 11^: Inter-Como
- 18^: Lazio-Inter
- 19^: Inter-Juventus
- 22^: Napoli-Inter
- 24^: Inter-Milan
- 31^: Inter-Roma
- 34^: Como-Inter
- 36^: Juventus-Inter
- 37^: Inter-Lazio
- Juventus-Milan 1-1
- Juventus-Lazio 0-3
- Juventus-Napoli 2-0
- 13^: Como-Juventus
- 16^: Roma-Juventus
- 19^: Inter-Juventus
- 22^: Milan-Juventus
- 24^: Napoli-Juventus
- 27^: Juventus-Roma
- 28^: Lazio-Juventus
- 29^: Juventus-Como
- 36^: Juventus-Inter
- Roma-Inter 2-2
- Como-Roma 0-0
- Napoli-Roma 3-3
- 15^: Lazio-Roma
- 16^: Roma-Juventus
- 19^: Roma-Milan
- 27^: Juventus-Roma
- 31^: Inter-Roma
- 32^: Roma-Lazio
- 34^: Roma-Napoli
- 36^: Milan-Roma
- 37^: Roma-Como
- Napoli-Como 1-2
- Inter-Napoli 3-2
- Napoli-Roma 3-3
- Juventus-Napoli 2-0
- 11^: Napoli-Lazio
- 15^: Napoli-Milan
- 21^: Como-Napoli
- 22^: Napoli-Inter
- 24^: Napoli-Juventus
- 25^: Lazio-Napoli
- 32^: Milan-Napoli
- 34^: Roma-Napoli
- Lazio: 2,00 punti (4 punti in 2 partite, diff.reti: +3)
- Como: 2,00 punti (4 punti in 2 partite, diff.reti: +1)
- Milan: 1,67 punti (5 punti in 3 partite, diff.reti: +2)
- Inter: 1,33 punti (4 punti in 3 partite, diff.reti: -1)
- Juventus: 1,33 punti (4 punti in 3 partite, diff.reti: -1)
- Roma: 1,00 punti (3 punti in 3 partite, diff.reti: 0)
- Napoli: 0,25 punti (1 punto in 4 partite, diff.reti: -4)
- 12^: Milan-Frosinone
- 14^: Frosinone-Inter
- 16^: Frosinone-Lazio
- 17^: Roma-Frosinone
- 21^: Frosinone-Milan
- 26^: Frosinone-Napoli
- 27^: Lazio-Frosinone
- 29^: Inter-Frosinone
- 32^: Como-Frosinone
- 33^: Frosinone-Roma
- 38^: Juventus-Frosinone
- Frosinone-Juventus: 0-1
- Frosinone-Como 2-0
- Napoli-Frosinone 3-0