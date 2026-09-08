Infortunati Juventus, da Yildiz a Locatelli e Thuram: la possibile formazione
La Juventus perde anche Manuel Locatelli, che sarà operato al menisco: il capitano bianconero si aggiunge a Yildiz, Thuram, Ekhator e Cabal in un'infermeria già piena a inizio settembre. McKennie e Cambiaso sono in recupero, Sarr deve ritrovare la condizione, mentre Boga è da valutare per un problema muscolare. In vista delle prossime partite in Serie A ed Europa Leagie, Spalletti dovrà ridisegnare soprattutto centrocampo e fascia sinistra
- Locatelli è solo l'ultimo nome ad aggiungersi all'infermeria della Juventus, già alle prese con numerose assenze contro il Milan. Sono cinque i bianconeri destinati a uno stop di almeno un mese: oltre al capitano, fuori anche Yildiz, Thuram, Ekhator e Cabal.
- Restano invece da valutare Cambiaso, McKennie, Pape Sarr e Boga: situazioni che riducono ulteriormente le alternative a disposizione di Spalletti
- Infortunio: menisco del ginocchio destro
- Rientro: non tonrerà prima del 2027
- Infortunio: frattura della base del quinto metatarso del piede sinistro
- Rientro: previsto dopo la sosta di novembre
- Infortunio: condropatia rotulea del ginocchio destro
- Rientro: previsto nel 2027
- Infortunio: lesione di medio grado del muscolo semitendinoso della coscia destra
- Rientro: circa 30-40 giorni, indicativamente a metà ottobre
- Infortunio: lesione di basso grado del semimembranoso della coscia sinistra
- Rientro: previsto dopo la pausa per le nazionali
- Non solo lunghi stop in casa Juve
- Cambiaso sta recuperando dalla lieve distorsione alla caviglia accusata contro il Parma
- McKennie è alle prese con un affaticamento muscolare
- Pape Sarr deve ancora ritrovare la migliore condizione dopo il suo arrivo
- Da verificare invece le condizioni di Boga, che dopo la partita ha accusato fastidi muscolari
- Le assenze riducono soprattutto le scelte tra centrocampo e trequarti
- Alajbegovic ha preso il posto di Yildiz contro il Milan e resta la soluzione più naturale sulla sinistra
- Senza Locatelli, Koopmeiners può affiancare Douglas Luiz in mezzo. Se McKennie recupererà, potrà dare un'altra soluzione al posto di Thuram, con anche Pape Sarr che potrebbe essere una risorsa importante
- Celik resta l'alternativa a Cambiaso sulla fascia sinistra
- Alternativa: Grabara
- Alternativa: Gatti
- Alternativa: Kelly
- Alternativa: Cambiaso
- Alternativa: Pape Sarr
- Alternativa: McKennie
- Alternativa: Zhegrova
- Alternativa: Woltemade
- Alternativa: Nico Gonzalez
- Alternativa: Woltemade