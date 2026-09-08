La Juventus perde anche Manuel Locatelli, che sarà operato al menisco: il capitano bianconero si aggiunge a Yildiz, Thuram, Ekhator e Cabal in un'infermeria già piena a inizio settembre. McKennie e Cambiaso sono in recupero, Sarr deve ritrovare la condizione, mentre Boga è da valutare per un problema muscolare. In vista delle prossime partite in Serie A ed Europa Leagie, Spalletti dovrà ridisegnare soprattutto centrocampo e fascia sinistra

LOCATELLI SARÀ OPERATO: LE NEWS