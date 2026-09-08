 Infortuni Juve: la possibile formazione dopo stop a Yildiz, Locatelli e Thuram | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Infortunati Juventus, da Yildiz a Locatelli e Thuram: la possibile formazione

JUVENTUS fotogallery
20 foto

La Juventus perde anche Manuel Locatelli, che sarà operato al menisco: il capitano bianconero si aggiunge a Yildiz, Thuram, Ekhator e Cabal in un'infermeria già piena a inizio settembre. McKennie e Cambiaso sono in recupero, Sarr deve ritrovare la condizione, mentre Boga è da valutare per un problema muscolare. In vista delle prossime partite in Serie A ed Europa Leagie, Spalletti dovrà ridisegnare soprattutto centrocampo e fascia sinistra

LOCATELLI SARÀ OPERATO: LE NEWS

ALTRE FOTOGALLERY

Fanta Raimondo, i bomber italiani per Mancini

bomber azzurri

Roberto Mancini può prendere appunti: aspettando le prime convocazioni del Ct azzurro per i...

7 foto

Genoa, la 3^ maglia celebra il compleanno del club

Serie A

Il Genoa ha presentato la nuova terza maglia in occasione del 133° compleanno del club, così come...

55 foto

Gli allenatori esonerati in A: Grosso è il primo

Serie A

Fabio Grosso non è più l'allenatore della Fiorentina. Arrivato in estate, il classe 1977 diventa...

4 foto

Koeman jr segna una doppietta, ma è un portiere!

PRECEDENTI

Classe 1995, figlio dell'ex Ct dell'Olanda, Ronald Koeman Jr. è il portiere del Telstar e ha...

37 foto
epa13218173 Telstar goalkeeper Ronald Koeman with the equalizing penalty during the Dutch Eredivisie match between Telstar and Cambuur at the BUKO Stadium in Velsen, the Netherlands, 06 September 2026. EPA/Olaf Kraak

Al-Ittihad, ufficiale l'ex Roma Wijnaldum

Calciomercato

Se il calciomercato è chiuso nei principali campionati europei, altri paesi permettono ancora...

177 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    McTominay, intervento ok. A riposo per 2 settimane

    napoli

    Il centrocampista scozzese ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester...

    Totti: "Roma e Inter candidate per lo scudetto"

    Serie A

    Le parole della bandiera della Roma e advisor di Maxima Roma a margine della presentazione della...

    Locatelli si opera al menisco: tornerà nel 2027

    JUVENTUS

    Manuel Locatelli, infortunato al menisco domenica sera nel match pareggiato contro il Milan, si...