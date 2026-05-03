Da pulcino a Pio, tutto in 94 giorni (come il numero di maglia)

Nella stagione 2018/19 è nell’Under 14, allenata da Cristian Chivu. Nel 2021/22 è il titolare dell’Under 17, e la trascina alla finale del campionato (poi persa con il Bologna) segnando 21 gol in 24 partite. È anche l’anno in cui l’Under 18 lo chiama a più riprese, e finisce per esordire anche con la Primavera, che dalla stagione successiva lo inserisce ufficialmente nella rosa da sotto età. L’allenatore è Cristian Chivu, uno che sta facendo un percorso di crescita molto simile. Pio segna 15 gol in 30 partite del campionato Primavera; da metà in poi ha la fascia di capitano al braccio, sempre titolare e mai sostituito; salta solo le ultime tre perché a maggio è convocato in Nazionale per il Mondiale Under 20, dove con l’Italia arriva secondo. A luglio gioca anche gli Europei, ma con l’Under 19; a settembre esordisce con l’Under 21. Insomma, tutti lo vogliono e il suo talento è ormai sotto gli occhi di tutti.

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