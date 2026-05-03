Introduzione

L'Inter torna campione d'Italia dopo il trionfo della seconda stella nel 2024. Un percorso vincente quello della squadra affidata in estate a Chivu, che festeggia con tre turni d'anticipo. Il cammino inizia il 25 agosto col 5-0 al Torino, ma a seguire le sconfitte contro Udinese e Juventus costano l'11° posto e il ritardo di 6 punti dalla vetta. Il filotto di quattro vittorie consecutive (compresa quella contro la Roma) riporta l'Inter a ridosso del primo posto occupato dal Milan, scalata interrotta all'8^ giornata col ko di Napoli. La squadra di Chivu infila altri tre successi e ritrova il primato condiviso con la Roma, tuttavia il derby del 23 novembre vale il sorpasso dei giallorossi, del Milan e del Napoli. Nessun allarme per i nerazzurri, che dal 13° turno infilano 15 risultati utili di fila (con 14 vittorie e il primo pareggio imposto dal Napoli) e da metà dicembre si prendono il comando solitario del campionato per non mollarlo più. Sarà titolo d'inverno dopo i recuperi della Supercoppa italiana, mentre il margine sulle inseguitrici lievita dai 5 ai 10 punti nel mese di febbraio. Solo un rallentamento quello tra la 28^ e la 30^ giornata, quando l'Inter perde il derby e pareggia contro Atalanta e Fiorentina. Le inseguitrici Milan e Napoli accorciano rispettivamente a 6 e 7 punti, ma da aprile l'allungo decisivo chiude la corsa scudetto al secondo match-point contro il Parma festeggiando a San Siro come non accadeva dal 1989. Una cavalcata che ripercorriamo insieme dall’inizio alla fine. Ciak, si gira: ecco il film dello scudetto, il 21° nerazzurro



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