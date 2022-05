A 16 anni dal suo esordio in Serie A nel settembre 2006 e dopo 13 stagioni in panchina nel massimo campionato (comprese quelle con subentri, esoneri e dimissioni in corsa), Stefano Pioli ha vinto il suo primo scudetto. Mai nessun altro tecnico in Italia aveva impiegato così tanto tempo per sbloccarsi, eccezion fatta per un allenatore straniero. Sono stati però tanti i mister ad aver coronato le proprie carriere al Milan, cogliendo la loro opportunità dopo lunghe attese e pazienti gavette

LO SPECIALE SCUDETTO