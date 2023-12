Capolista in campionato, l'Inter vanta il miglior attacco ma anche la difesa meno violata. Fondamentale il contributo di Yann Sommer, uscito imbattuto in 9 giornate su 14. Quali portieri hanno raccolto più clean sheet nei top 5 tornei d'Europa? Il numero uno nerazzurro è 2° solo ad un altro collega, allenato da un italiano. E ora punta al record dei meno battuti in una stagione di Serie A (dati Opta)

