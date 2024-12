I segreti del 'Dilly-Ding, Dilly-Dong' di Claudio Ranieri al Leicester

“We are in Champions League man! 'Dilly-ding, Dilly-dong', Come on!”. Da quando Claudio Ranieri ha pronunciato questa frase, il 'Dilly-ding, Dilly-dong' è entrato nella storia, tanto che anche all'inizio della sua terza avventura alla Roma se ne è tornati a parlare. Ma come è nato questo 'Dilly-ding, Dilly-dong'? E perché è stato così importante per il Leicester che ha vinto la Premier League nel 2016?