Da giocatore è stato semplicemente uno dei più grandi della storia dell'Eurolega: playmaker elegante, intelligenza sopraffina, capacità di esaltare i compagni, abitudine alle pressione e alle (tante) vittorie. Oggi tenta la via della panchina, dopo l'esperienza olimpica con la Grecia, nel Principato di Monaco, dove ha già fatto la prima vittima illustre: quel Panathinaikos che è campione in carica e, soprattutto, ex squadra dove ha militato da giocatore. L'inizio promette molto bene