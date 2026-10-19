Dopo le prime tre giornate a secco, iniziano a vedersi con regolarità in Serie A i calci di rigore. Sono 9 quelli assegnati finora in stagione e 6 quelli realizzati (il 67%), mentre oltre metà delle squadre attendono ancora il primo tiro dal dischetto. I capocannonieri dagli 11 metri? Nessuno è a quota 2, visti gli errori di De Bruyne e Ramos...
- MALDINI (GOL): Atalanta-Cagliari 1-2 (4^ giornata)
- COLOMBO (FUORI): Genoa-Frosinone 1-1 (4^ giornata)
- CALHANOGLU (GOL): Inter-Parma 3-0 (6^ giornata)
- ZACCAGNI (GOL): Venezia-Lazio 0-2 (5^ giornata)
- RAMOS (GOL): Milan-Atalanta 3-2 (7^ giornata)
- RAMOS (PARATO): Milan-Atalanta 3-2 (7^ giornata)
- VARELA (GOL): Monza-Sassuolo 2-1 (5^ giornata)
- DE BRUYNE (GOL): Napoli-Frosinone 3-0 (6^ giornata)
- DE BRUYNE (PARATO): Venezia-Napoli 1-0 (7^ giornata)
- Atalanta
- Bologna
- Como
- Fiorentina
- Frosinone
- Juventus
- Lecce
- Parma
- Roma
- Sassuolo
- Torino
- Udinese
- Venezia