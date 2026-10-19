Dopo le prime tre giornate a secco, iniziano a vedersi con regolarità in Serie A i calci di rigore. Sono 9 quelli assegnati finora in stagione e 6 quelli realizzati (il 67%), mentre oltre metà delle squadre attendono ancora il primo tiro dal dischetto. I capocannonieri dagli 11 metri? Nessuno è a quota 2, visti gli errori di De Bruyne e Ramos...

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