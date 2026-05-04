Scudetto Inter, i gol decisivi a cavallo dell'intervallointer
Introduzione
C’è una regolarità quasi geometrica nel modo in cui l’Inter ha distribuito i suoi gol nell’arco dei novanta+recupero delle partite di questo campionato. Eppure, con altrettanta precisione, emergono due momenti specifici in cui i nerazzurri hanno indirizzato le gare. Il colpo del ko arriva spesso prima del tè. Talvolta subito dopo, al rientro in campo, quando bisogna ancora riprendere le misure con partita e avversari. È lì, a cavallo dell’intervallo, che l’Inter ha colpito e incamerato i punti più pesanti. Si potrebbe azzardare che l’Inter non lo faccia proprio, l’intervallo.
Quello che devi sapere
A cavallo dell'intervallo le "svolte" della stagione
Un’Inter senza intervallo è praticamente interminabile. Novanta minuti più recuperi (anche quello del primo tempo è stato determinante) vissuti in apnea, senza pause apparenti. Degli 82 gol segnati fin qui dai nerazzurri, 21 sono arrivati nella prima mezz’ora (con Lautaro stappa-partite per eccellenza, 5 gol entro i primi 11’), 27 nella mezz’ora centrale, 34 dal 60’ in poi. Ma poi i gol vanno anche pesati, ed è qui che alcuni fanno la differenza. Considerando solo il lasso di tempo compreso tra i dieci minuti prima e i dieci minuti dopo l’intervallo (dal 35’ al 55’) i gol dell’Inter sono ben 20 e in almeno tre casi coincidono con quelle che a posteriori si possono indicare come “svolte” nella stagione nerazzurra.
Inter-Pisa 6-2: la rimonta con 3 gol prima del tè
Sotto 0-2 dopo 23’. In casa. Contro una squadra che ha un piede in B. Ma alla fine l’Inter rimonta e vince. Chiamarla “svolta” può sembrare eccessivo, ma riuscite a immaginare gli effetti potenzialmente catastrofici di una sconfitta del genere? È venerdì 23 gennaio 2026, l’Inter è a + 3 sul Milan e +6 sul Napoli e sulla carta ha l’impegno più semplice (in casa contro il Pisa), visto che di domenica i rossoneri sono impegnati sul campo della Roma mentre la squadra di Conte affronta sempre in trasferta la Juve. Sembra il turno ideale per allungare, ma dopo 23’ ecco i fantasmi con la doppietta di Moreo. Il risveglio dall’incubo arriva al 39’ con Zielinski, al 41’ è già 2-2 con Lautaro, nel recupero prima dell’intervallo Esposito la ribalta e l’Inter rientra negli spogliatoi in vantaggio e con un carico di adrenalina pauroso. Tre gol in otto minuti, tra il 39’ e il 45’+2, appena prima del tè.
Perché è una svolta:
Al termine della 22^ giornata, con l’1-1 di Roma-Milan e il 3-0 di Juve-Napoli, l’Inter si ritroverà a +5 sul Milan e +9 sul Napoli. Quindi sì, anche Inter-Pisa nel suo piccolo è da considerarsi una svolta. Perché non c'è nulla che può abbattere una concorrente come una falsa speranza. Perché rendere una rimonta così apparentemente semplice non dà solo fiducia, ma anche qualcosa di simile a un senso di onnipotenza calcistica. Ma il doppio capolavoro dell’Inter senza intervallo deve ancora arrivare.
Inter-Roma 5-2, Calhanoglu risponde subito (e nel recupero)
È la giornata dopo Zenica. L'Italia si è risvegliata senza Mondiale e dalla disfatta in Bosnia sono rientrati anche i nerazzurri Bastoni, Barella, Dimarco, Esposito e Frattesi col morale sotto i tacchetti. Eppure proprio dallo sgretolamento dell’Italia inizia la rifioritura dell’Inter, con la sgasata decisiva. Il 5 aprile 2026 i nerazzurri vincono una partita contro una big (non una consuetudine in questa stagione) ma soprattutto approfittano dell’altro scontro diretto in calendario, quello tra le inseguitrici Milan e Napoli (finito 1-0 per il Napoli). Morale: da +6 sul Milan e +7 sul Napoli, passa a +7 sul Napoli e +9 sul Milan. Il momento preciso in cui accade è il minuto 45’+2. Dopo il vantaggio-lampo di Lautaro (2’), Mancini (altro Azzurro reduce) ha pareggiato proprio in zona-Inter-vallo, al 40’. E c'è tutta una letteratura in psicologia sui gol pesanti presi appena prima dell'intervallo. L'Inter trasforma quella che poteva essere una mazzata per il morale restituendo il colpo, che così fa ancora più male. Il destro da urlo di Calhanoglu nel recupero ribalta risultato e stati d'animo delle due squadre. L’effetto che ha sulla Roma è ancora più evidente al rientro in campo, quando Lautaro-Thuram concludono l'opera assestando altri due colpi in 3’.
Perché è una svolta:
In una stagione in cui big match e scontri diretti non sono stati la fonte primaria di punti per l'Inter, i nerazzurri ne vincono uno anche grazie a quel "blocco Azzurro" che è appena finito sotto accusa. Una risposta a chi pensava alle ripercussioni psicologiche una volta tornati a vestire la maglia dell'Inter. In classifica il vantaggio sulla seconda cambia di poco (da +6 a +7), ma cambia l'inseguitrice diretta, con il Milan che di fatto non è più la prima rivale.
Como-Inter 3-4, Chivu e l'intervallo che non arriva
Terzo momento svolta, il secondo “capolavoro”: alla giornata seguente (12 aprile 2026) l’Inter va sul campo del Como, match che non è "big-match" solo perché gli manca l’etichetta ufficiale. Calendario alla mano è forse l’ultimo vero grande ostacolo nella corsa verso il titolo, ma per l'Inter si mette malissimo: altri due gol incassati nel “suo” momento, da Valle al 36’ e da Nico Paz al 45': 2-0 Como all'intervallo. O no? Con i suoi ragazzi in bambola, Chivu a bordocampo si sbraccia, ma verso la panchina: chiede quanto manchi all’intervallo perché vuole fare delle correzioni e non può attendere troppo. Proprio quando l’Inter è alle corde, però, il gol di Thuram nel recupero riaccende la speranza. Chivu ha finalmente il suo intervallo per sistemare quel che voleva sistemare e al rientro in campo di nuovo Thuram dopo 4 minuti fa il 2-2 che è la premessa alla vittoria finale in rimonta (3-4). Non è un’Inter fantascientifica, tutto il contrario semmai. Una rimonta così è scientifica.
Perché è una svolta:
Perché una prova di forza così non può che condannare alla rassegnazione le inseguitrici. Se questi non perdono nemmeno quando sono sotto 2-0 contro un Como che sembra un piccolo Psg...
Lo schema "Inter-vallo" già alla prima giornata
Già alla prima giornata l’Inter comunque aveva messo le cose in chiaro. A San Siro, contro il Toro, finì in goleada (5-0): Bastoni lo tramortì al 18’, poi la ThuLa conficcò le due banderillas decisive, una prima (Thuram al 36’) e una dopo (Lautaro al 52’) la pausa negli spogliatoi.
Uno “schema” riproposto pari-pari alla sesta giornata, stavolta contro la Cremonese: Lautaro la sblocca dopo 6’, Bonny (titolare al posto di Thuram infortunato) al 38’ fa andare tutti più sereni a prendere il tè. E al rientro Dimarco mette il sigillo: gol al 55’ (al quale segue quello di Barella 2’ dopo, ma siamo appena fuori dal nostro intervallo di 20’)
La rivincita sul Bologna
Stesso copione anche per la partita che apre il 2026 e che rappresenta una rivincita. Se la Supercoppa italiana è da poco sfumata in semifinale proprio per mano del Bologna, in campionato l’Inter si riprende una vittoria che contro i rossoblù era arrivata solo due volte negli ultimi dieci precedenti. Come? Sempre con lo schema “senza intervallo”. Zielinski al 39’, quando la pausa si sta per avvicinare e magari è più semplice approfittare di qualche calo di concentrazione, Lautaro al 48’, praticamente appena rimesso piede in campo.
Anche il "gol-scudetto" prima dell'intervallo (con lo "specialista")
Il 3 maggio all'Inter bastava un pareggio contro il Parma per cucirsi lo scudetto sul petto. Poi però, si sa, per evitare brutte sorprese è sempre meglio puntare alla vittoria per evitare di arrivare nei minuti finali con l'incubo di una "X" che potrebbe tramutarsi in beffa. E allora sarà un caso, o forse no, ma la partita che le consegna il titolo l'Inter decide di sbloccarla nel recupero del primo tempo. Per andare nello spogliatoio un po' più leggeri e per mandarci il Parma con un po' meno ambizione. Lo segna Thuram, "capocannoniere" (6 come Lautaro) dei gol a cavallo dell'intervallo; tutti gli ultimi 4 segnati dall'Inter in questo periodo, poi, portano la firma del francese.
Tutti i gol a cavallo dell'intervallo
- Inter-Torino 5-0
18’ Bastoni, 36’ Thuram // 52’ Lautaro, 62’ Thuram, 72’ Bonny
- Inter-Cremonese 4-1
6’ Lautaro, 38’ Bonny // 55’ Dimarco, 57’ Barella, 87’ Bonazzoli
- Genoa-Inter 1-2
6’ Bisseck, 38’ Lautaro // 68’ Vitinha
- Inter-Bologna 3-1
39’ Zielinski // 48’ Lautaro, 74’ Thuram, 83’ Castro
- Parma-Inter 0-2
42’ Dimarco // 90’+8 Thuram
- Inter-Pisa 6-2
11’ e 23’ Moreo, 39’ Zielinski, 41’ Lautaro, 45’+2 Esposito // 82’ Dimarco, 86’ Bonny, 90’+3 Mkhitaryan
- Sassuolo-Inter 0-5
11’Bisseck, 28’ Thuram // 50’ Lautaro, 54’ Akanji, 89’ Luis Henrique
- Inter-Roma 5-2
2’ Lautaro, 40’ Mancini, 45’+2 Calhanoglu // 52’ Lautaro, 55’ Thuram, 63’ Barella, 70’ Pellegrini
- Como-Inter 3-4
36’ Valle, 45’ Nico Paz, 45’+1 Thuram // 49’ Thuram, 58’ Dumfries, 72’ Dumfries, 89’ Da Cunha
- Inter-Cagliari 3-0
// 52’ Thuram, 56’ Barella, 90’+2 Zielinski
- Inter-Parma 2-0
45'+1 Thuram // 80' Mkhitaryan