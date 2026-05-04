Sotto 0-2 dopo 23’. In casa. Contro una squadra che ha un piede in B. Ma alla fine l’Inter rimonta e vince. Chiamarla “svolta” può sembrare eccessivo, ma riuscite a immaginare gli effetti potenzialmente catastrofici di una sconfitta del genere? È venerdì 23 gennaio 2026, l’Inter è a + 3 sul Milan e +6 sul Napoli e sulla carta ha l’impegno più semplice (in casa contro il Pisa), visto che di domenica i rossoneri sono impegnati sul campo della Roma mentre la squadra di Conte affronta sempre in trasferta la Juve. Sembra il turno ideale per allungare, ma dopo 23’ ecco i fantasmi con la doppietta di Moreo. Il risveglio dall’incubo arriva al 39’ con Zielinski, al 41’ è già 2-2 con Lautaro, nel recupero prima dell’intervallo Esposito la ribalta e l’Inter rientra negli spogliatoi in vantaggio e con un carico di adrenalina pauroso. Tre gol in otto minuti, tra il 39’ e il 45’+2, appena prima del tè.





Perché è una svolta:

Al termine della 22^ giornata, con l’1-1 di Roma-Milan e il 3-0 di Juve-Napoli, l’Inter si ritroverà a +5 sul Milan e +9 sul Napoli. Quindi sì, anche Inter-Pisa nel suo piccolo è da considerarsi una svolta. Perché non c'è nulla che può abbattere una concorrente come una falsa speranza. Perché rendere una rimonta così apparentemente semplice non dà solo fiducia, ma anche qualcosa di simile a un senso di onnipotenza calcistica. Ma il doppio capolavoro dell’Inter senza intervallo deve ancora arrivare.

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