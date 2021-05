Che fine hanno fatto i giocatori della Samp 1991?

Il 19 maggio del 1991 la Sampdoria vinceva il suo primo storico scudetto guidata dai gemelli del gol Vialli e Mancini. Ma che fine hanno i giocatori di quella squadra? Molti sono diventati allenatori (in Serie C, D, ma anche in Albania, Ungheria e Iraq), tra di loro ci sono dirigenti, procuratori, chi ha lavorato in politica, chi in tv e chi nel settore immobiliare. E in tre sono nella squadra di Mancini in Nazionale

L'UOMO DELLA DOMENICA- SAMPDORIA CAMPIONE - LE FOTO INEDITE DELLA FAMIGLIA MANTOVANI